Кузовной ремонт закончился больницей: за что клиент избил мастера в автосервисе

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент в одном из автосервисов: мужчина напал на мастера из-за претензий к качеству кузовного ремонта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал городской прокуратуры.

Как развивался конфликт

Ссора произошла 15 декабря 2024 года в автосервисе на улице Вербной. Клиента не устроил зазор, образовавшийся между капотом и крылом после проведённых работ.

В ходе конфликта мужчина ударил мастера по лицу. Тот потерял сознание, а позже врачи диагностировали у него перелом носа со смещением.

Последствия

Материалы уголовного дела уже направлены в суд. Нападавший предстанет перед законом за нанесение тяжкого вреда здоровью.