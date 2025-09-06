Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:14

Кузовной ремонт закончился больницей: за что клиент избил мастера в автосервисе

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент в одном из автосервисов: мужчина напал на мастера из-за претензий к качеству кузовного ремонта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал городской прокуратуры.

Как развивался конфликт

Ссора произошла 15 декабря 2024 года в автосервисе на улице Вербной. Клиента не устроил зазор, образовавшийся между капотом и крылом после проведённых работ.

В ходе конфликта мужчина ударил мастера по лицу. Тот потерял сознание, а позже врачи диагностировали у него перелом носа со смещением.

Последствия

Материалы уголовного дела уже направлены в суд. Нападавший предстанет перед законом за нанесение тяжкого вреда здоровью.

