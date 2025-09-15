Подбор авто превратился в золотую жилу: почему даже опытные водители не рискуют искать сами

Многие автомобилисты задумываются, стоит ли платить за профессиональный подбор машины или попытаться справиться самостоятельно. С первого взгляда кажется, что в интернете и без того достаточно объявлений и инструментов для поиска. Но на деле нюансов так много, что неподготовленный человек легко может попасть в неприятную ситуацию. Об этом в интервью Autonews. ru рассказал основатель компании OkAuto Кирилл Овчинников, которая с 2017 года занимается подбором и привозом автомобилей из-за рубежа.

Опыт и масштабы работы

Свой путь специалист начал восемь лет назад, параллельно с госслужбой. Постепенно хобби превратилось в профессию и выросло в полноценную компанию. Сегодня OkAuto занимается не только осмотром, но и транспортировкой автомобилей. Только за один месяц команда оформляет более 150 поставок, а за год число машин превышает тысячу. Через руки специалистов прошли уже несколько тысяч автомобилей, и каждая история стала новым опытом для компании.

Сколько стоит подбор и привоз машины

Цены на услуги зависят от задач клиента. Разовый осмотр автомобиля обойдется примерно от 10 тысяч рублей. Подбор под ключ начинается от 50 тысяч. Если же речь идет о доставке из-за границы, сумма стартует от 70 тысяч рублей. Итоговая стоимость может меняться в зависимости от бюджета покупателя, марки машины и сложности процесса.

"Есть несколько услуг, которые мы предоставляем. Разовый осмотр — от 10 тыс. руб. Подбор автомобиля — от 50 тыс. Привоз из-за границы — от 70 тыс. руб.", — отметил основатель компании OkAuto Кирилл Овчинников.

Кто чаще обращается к специалистам

Основные клиенты — это опытные автомобилисты, которые уже не раз покупали машины. Средний бюджет таких покупателей начинается от 3 млн рублей. Среди них нередко встречаются заказы на автомобили стоимостью 5, 7 или даже 12 млн рублей. Новички тоже обращаются, но все же реже. В приоритете — немецкие бренды, и особенно BMW: на них приходится около 60% всех заказов. Далее следуют Audi, а затем корейские марки Kia и Hyundai.

Где можно сэкономить, а где нет

В вопросах подбора и привоза авто экономия зачастую оборачивается проблемами. Да, можно попытаться забрать машину из Владивостока самостоятельно, но это 8 тысяч километров дороги с непредсказуемыми рисками. Также можно выбрать компанию без офиса в России или специалистов без официального договора, но тогда велика вероятность потерять деньги и остаться без автомобиля.

OkAuto работает по прозрачной схеме: фиксируются все риски и обязательства, прописывается ответственность обеих сторон. Для клиента это означает спокойствие и предсказуемость итоговой суммы.

Китайские автомобили: ожидания и реальность

Многие покупатели с бюджетом в 2-3 млн рублей вынуждены выбирать новые китайские автомобили, особенно если нет всей суммы сразу и приходится брать кредит. При этом плюсом остаются только условия покупки. На практике выясняется, что гарантия носит формальный характер, сервисы не готовы ремонтировать такие машины даже спустя время, а запчасти приходится ждать месяцами. Еще одна проблема — низкая ликвидность: продать китайский автомобиль на вторичном рынке очень сложно.

"По немецким брендам будет много меньше предложений, чем по китайским. Последних в разы больше, потому что люди поездили и поняли, что китайские автомобили пытались заманить опциями и ценами", — пояснил основатель компании OkAuto Кирилл Овчинников.

Именно поэтому со временем многие автовладельцы снова возвращаются к европейским брендам и выбирают привоз из-за границы, несмотря на более высокую цену.

Какие риски при покупке с пробегом

Рынок подержанных машин меняется, но глобально схем обмана больше не становится. Основные риски связаны с техническими нюансами: скрученный пробег, скрытые повреждения, неисправности после аварий. Чтобы исключить такие ситуации, в OkAuto применяют двойную проверку: если первый эксперт что-то упустит, второй обязательно заметит проблему. Такой подход минимизирует вероятность ошибки.

Советы тем, кто только собирается покупать авто

По словам Кирилла Овчинникова, многие люди откладывают покупку, надеясь, что "позже будет выгоднее". Но практика показывает обратное: постоянно вводятся новые ограничения, растут цены и уменьшается выбор. Поэтому откладывать бессмысленно — если есть желание и потребность, лучше покупать сейчас. Каждый новый месяц приносит дополнительные сложности, будь то рост утилизационного сбора или снижение поставок.