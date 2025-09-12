120 тысяч детей под прицелом: как ременные "треугольники" превращают авто в смертельную ловушку

С начала 2025 года россияне приобрели свыше 120 тысяч накладок на ремни безопасности для детей — суррогатных устройств, которые в случае аварии не только бесполезны, но и могут причинить вред. Несмотря на снижение продаж почти на 12% по сравнению с прошлым годом, эксперты называют цифры тревожными: речь идёт о десятках тысяч детей, чья жизнь и здоровье остаются под угрозой.

Опасность "треугольников" и "косынок"

Накладки, известные под названиями "треугольники" или "косынки", широко продаются на маркетплейсах. Стоимость одной — около 451 рубля. Они позиционируются как альтернатива автокреслам, но на деле не соответствуют никаким требованиям безопасности. В момент аварии такие изделия не удерживают ребёнка и создают дополнительные риски: ремень безопасности оказывается неправильно зафиксирован, и нагрузка распределяется по брюшной полости, что может привести к тяжёлым внутренним травмам.

"Потенциально это 120 тыс. погибших или серьезно травмированных детей", — заявил руководитель центра испытаний ФГУП "НАМИ" Денис Загарин.

Эксперименты показывают: при фронтальном или боковом ударе подобные накладки не выполняют защитных функций. Более того, ребёнок может буквально "поднырнуть" под ремень, и тогда риск летального исхода увеличивается.

Реальные детские удерживающие устройства

На фоне снижения интереса к суррогатам заметно вырос спрос на сертифицированные детские удерживающие устройства. Так, за первые восемь месяцев года россияне приобрели более 206 тысяч детских кресел — рост почти на 75% по сравнению с 2024 годом. Продажи бустеров также увеличились почти в два раза, достигнув почти 100 тысяч штук. Это говорит о том, что всё больше родителей осознают необходимость защищать детей с помощью сертифицированных решений.

Почему родители выбирают опасные аналоги

Главная причина популярности накладок проста — цена. В среднем автокресло стоит около 4300 рублей, а бустер — около 2300 рублей. Для некоторых семей разница с накладкой в 451 рубль становится решающим фактором. Однако экономия здесь может обернуться трагедией: по сути, родители платят за иллюзию безопасности.

Кроме того, накладки удобно перевозить и хранить — они лёгкие и компактные. Многие покупатели считают это преимуществом, особенно если машина используется нечасто. Но эксперты напоминают: ни удобство, ни цена не могут заменить настоящую защиту.

Что говорят законы

Согласно правилам дорожного движения России, перевозить ребёнка в автомобиле без сертифицированного удерживающего устройства запрещено. За нарушение предусмотрен штраф. Однако накладки формально продаются свободно, и контролировать их использование крайне сложно. В итоге многие родители полагаются на собственные суждения, не осознавая всей опасности.