Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Детское кресло
Детское кресло
© flickr.com by Senado Federal is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:50

120 тысяч детей под прицелом: как ременные "треугольники" превращают авто в смертельную ловушку

Эксперт НАМИ заявил об опасности 120 тысяч детских накладок на ремни безопасности в России

С начала 2025 года россияне приобрели свыше 120 тысяч накладок на ремни безопасности для детей — суррогатных устройств, которые в случае аварии не только бесполезны, но и могут причинить вред. Несмотря на снижение продаж почти на 12% по сравнению с прошлым годом, эксперты называют цифры тревожными: речь идёт о десятках тысяч детей, чья жизнь и здоровье остаются под угрозой.

Опасность "треугольников" и "косынок"

Накладки, известные под названиями "треугольники" или "косынки", широко продаются на маркетплейсах. Стоимость одной — около 451 рубля. Они позиционируются как альтернатива автокреслам, но на деле не соответствуют никаким требованиям безопасности. В момент аварии такие изделия не удерживают ребёнка и создают дополнительные риски: ремень безопасности оказывается неправильно зафиксирован, и нагрузка распределяется по брюшной полости, что может привести к тяжёлым внутренним травмам.

"Потенциально это 120 тыс. погибших или серьезно травмированных детей", — заявил руководитель центра испытаний ФГУП "НАМИ" Денис Загарин.

Эксперименты показывают: при фронтальном или боковом ударе подобные накладки не выполняют защитных функций. Более того, ребёнок может буквально "поднырнуть" под ремень, и тогда риск летального исхода увеличивается.

Реальные детские удерживающие устройства

На фоне снижения интереса к суррогатам заметно вырос спрос на сертифицированные детские удерживающие устройства. Так, за первые восемь месяцев года россияне приобрели более 206 тысяч детских кресел — рост почти на 75% по сравнению с 2024 годом. Продажи бустеров также увеличились почти в два раза, достигнув почти 100 тысяч штук. Это говорит о том, что всё больше родителей осознают необходимость защищать детей с помощью сертифицированных решений.

Почему родители выбирают опасные аналоги

Главная причина популярности накладок проста — цена. В среднем автокресло стоит около 4300 рублей, а бустер — около 2300 рублей. Для некоторых семей разница с накладкой в 451 рубль становится решающим фактором. Однако экономия здесь может обернуться трагедией: по сути, родители платят за иллюзию безопасности.

Кроме того, накладки удобно перевозить и хранить — они лёгкие и компактные. Многие покупатели считают это преимуществом, особенно если машина используется нечасто. Но эксперты напоминают: ни удобство, ни цена не могут заменить настоящую защиту.

Что говорят законы

Согласно правилам дорожного движения России, перевозить ребёнка в автомобиле без сертифицированного удерживающего устройства запрещено. За нарушение предусмотрен штраф. Однако накладки формально продаются свободно, и контролировать их использование крайне сложно. В итоге многие родители полагаются на собственные суждения, не осознавая всей опасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали автомобили до 500 тысяч рублей на вторичном рынке России сегодня в 4:40

Полмиллиона рублей — и своя машина: лучшие варианты без лишних вложений

Какие автомобили до 500 тысяч рублей еще можно считать надежными на российском рынке? Сравним лучшие модели и разберем их плюсы и минусы.

Читать полностью » Fit Service: запотевшие стёкла и запах антифриза сигнализируют о проблемах отопителя сегодня в 4:26

Водители теряют обогрев в самый мороз: всему виной эта мелкая деталь

Скрипы, запах антифриза и запотевшие стёкла: как "печка" автомобиля предупреждает о поломке и почему лучше не откладывать диагностику до зимы.

Читать полностью » Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков сегодня в 3:26

Москва, Питер и Кавказ: как меняется стоимость водительских курсов по стране

Цены на обучение в автошколах в России выросли на 20%, а число школ сокращается. Почему так происходит и как выбрать правильный вариант?

Читать полностью » ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней сегодня в 3:18

Власти сократили срок: что будет с машинами, которые застряли на таможне

Новые поправки Минфина сокращают срок хранения задержанных авто с 60 до 30 дней. Чем это грозит владельцам и почему эксперты считают риски минимальными?

Читать полностью » Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге — Korea Economic TV сегодня в 2:27

Петербургский завод Hyundai не сказал последнее слово: чем удивит концерн

Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Петербурге. Что стоит за решением концерна и почему это связано с пересмотром глобальной стратегии?

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, чем опасна вода в топливной системе сегодня в 1:22

Всего капля — и двигатель встанет: что может прятаться в бензобаке

Попадание воды в топливный бак — невидимая угроза для двигателя. Как распознать проблему и какие методы помогут избавиться от влаги?

Читать полностью » Водителям напомнили о штрафе до 15 тысяч рублей за езду на механике с правами на автомат сегодня в 1:20

Эта отметка в правах превращает поездку в лотерею с ГИБДД

Что грозит водителю, если он решит поехать на «механике» с правами на «автомат», и почему многие выбирают именно такие права.

Читать полностью » Технология Shell сократила время зарядки аккумулятора 34 кВт·ч до 10 минут сегодня в 0:46

Shell сократила время зарядки электромобилей почти вдвое: водители в шоке от результата

Shell представила жидкость, которая меняет подход к зарядке электромобилей: теперь батареи могут пополнять запас энергии вдвое быстрее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Домашний 6-недельный план тренировок для женщин опубликован фитнес-экспертами
Туризм

Программы Junior Ranger действуют в национальных парках США для детей
Садоводство

Как использовать чай для повышения влажности почвы: советы цветоводов
Питомцы

Эксперты: физические наказания разрушают доверие собаки к хозяину
Еда

Домашнее печенье Красный бархат получается с трещинками
Наука

Белый карлик и звезда-компаньон: астрономы ESO предсказали взрыв, видимый невооружённым глазом
Авто и мото

Названы самые доступные машины в России: Lada Granta остаётся лидером
Садоводство

Сухой воздух и жёсткая вода названы главными причинами подсыхания кончиков листьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet