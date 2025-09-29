Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:48

Любовь с первого чата: как переписка о машине заканчивается пустым кошельком

Осенью число мошеннических объявлений на авторынке выросло на 20% — данные "Авто.ру"

Осенью рынок автомобилей оживляется: покупатели возвращаются после отпусков, дилеры готовят акции, а вместе с этим заметно активизируются и мошенники. Их схемы становятся изощреннее, а число обманных объявлений растёт примерно на 20%. По данным модераторов "Авто.ру", только с начала 2025 года было выявлено и удалено свыше 17 тысяч подозрительных публикаций. За каждой такой "выгодной" сделкой часто скрывались аферисты, готовые нажиться на доверии людей.

Какие схемы используют мошенники

Наиболее распространённый приём — предложение "идеального автомобиля" по слишком низкой цене. Если машина в объявлении выглядит как новая, имеет минимальный пробег и стоит дешевле аналогов на рынке, это серьёзный повод насторожиться.

Другой популярный сценарий — история про жизненные трудности продавца: развод, болезнь, срочный переезд. Эмоциональное давление помогает вызвать жалость и склонить покупателя к быстрой сделке.

Часто аферисты избегают звонков, предпочитая переписку в сторонних мессенджерах. Это позволяет им обходить защитные механизмы торговых площадок. Если продавец требует предоплату за бронь или доставку машины, стоит насторожиться.

Есть и более сложные схемы: мошенники могут изображать покупателей или посредников, направлять ссылки на фишинговые сайты, просить коды из СМС или даже включить демонстрацию экрана. Иногда такие люди представляются помощниками иностранных бизнесменов и постепенно переводят разговор на тему "быстрого заработка", втягивая жертву в финансовую пирамиду.

Сравнение: реальные и мошеннические объявления

Признак Реальное объявление Фейковое объявление
Цена В пределах рыночных значений Заметно ниже средней
Общение Телефон, встречи, прозрачность Только переписка в мессенджерах
Документы Готовность показать ПТС и сервисную книжку Отговорки и отсутствие документов
Условия сделки Осмотр перед оплатой Требование предоплаты
История авто Проверяемая по базам Недоступная или выдуманная

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте автомобиль по VIN-коду через базы ГИБДД и специализированные сервисы.

  2. Сравнивайте цены на похожие модели: слишком низкая стоимость почти всегда сигнал обмана.

  3. Общайтесь только на официальных площадках, избегайте перехода в сторонние мессенджеры.

  4. Никогда не переводите деньги заранее — оплата должна происходить только после осмотра и проверки авто.

  5. Используйте безопасные формы расчёта: аккредитив, банковскую ячейку или сервисы безопасной сделки.

  6. При малейших сомнениях консультируйтесь с юристом или специалистами по автоподбору.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупатель соглашается перевести деньги "для брони".
    → Последствие: продавец исчезает, а вернуть средства почти невозможно.
    → Альтернатива: использовать безопасные сервисы оплаты, где деньги блокируются до передачи машины.

  • Ошибка: покупатель верит в "срочную продажу из-за болезни".
    → Последствие: эмоциональное давление ведёт к поспешной сделке.
    → Альтернатива: отложить решение, проверить историю автомобиля и сравнить цены.

  • Ошибка: передача кодов из СМС "банковскому сотруднику".
    → Последствие: доступ к личному кабинету и списание средств.
    → Альтернатива: никогда не разглашать коды подтверждения, даже "службе безопасности".

А что если…

А что если объявление кажется подозрительным, но отказаться от него жалко? В таком случае стоит задать продавцу прямые вопросы: готов ли он встретиться лично, показать документы и автомобиль? Если на эти вопросы нет ясных ответов, рисковать не имеет смысла. В реальности честные продавцы идут навстречу и не прячутся за отговорками.

Плюсы и минусы онлайн-покупки авто

Плюсы Минусы
Большой выбор автомобилей Высокие риски наткнуться на мошенников
Возможность сравнить цены Объявления могут содержать фейковые данные
Удобство поиска и фильтрации Часто требуется дополнительная проверка документов
Быстрое бронирование Опасность предоплаты и фишинга
Экономия времени Трудно оценить состояние авто без осмотра

FAQ

Как выбрать безопасное объявление?
Следите, чтобы цена не выбивалась из рыночного диапазона, а продавец был готов к встрече и показу документов.

Сколько стоит проверка автомобиля по базам?
На сайтах ГИБДД — бесплатно. На коммерческих сервисах — от 300 до 1000 рублей за расширенный отчёт.

Что лучше: покупать у частника или в автосалоне?
У частника можно найти выгодное предложение, но в салоне безопаснее: договор, гарантия, проверенные автомобили.

Мифы и правда

  • Миф: если продавец не звонит, а пишет, это просто его привычка.
    Правда: чаще всего уход от звонков связан с попыткой скрыть личность.

  • Миф: низкая цена — это удача.
    Правда: это почти всегда сигнал, что что-то не так с машиной или продавцом.

  • Миф: мошенники действуют только в небольших городах.
    Правда: обманные схемы одинаково распространены и в мегаполисах.

3 интересных факта

  1. Некоторые аферисты используют поддельные фотографии из зарубежных сайтов продаж автомобилей.

  2. Есть схемы, где злоумышленники перепродают один и тот же "автомобиль" десяткам людей, беря предоплату.

  3. На рынке появились сервисы "антифрод-проверки", которые автоматически выявляют объявления с подозрительными признаками.

Исторический контекст

Мошенничество на авторынке существует с момента появления подержанных автомобилей. В 90-е годы чаще всего подделывали документы и "скручивали" пробег механически. В начале 2000-х появились первые интернет-площадки, и вместе с ними — фальшивые объявления. Сегодня технологии развиваются, а вместе с ними растёт и арсенал аферистов: от простых рассказов про "развод и переезд" до сложных схем с кражей личных данных через фишинговые ссылки.

