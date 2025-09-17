Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

LADA не сдает позиции: как отечественные авто борются за покупателя с Китаем

В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто

В Уральском федеральном округе продажи автомобилей LADA составляют почти треть от общего числа новых машин. Об этом сообщил руководитель направления "Автомобили с пробегом" в "Авито Авто" Камран Гусейнов.

Расклад на рынке

"LADA по-прежнему лидирует с точки зрения продаж в сегменте новых автомобилей по Уральскому федеральному округу. Мы видим, что у бренда LADA большой отрыв от китайских брендов", — отметил эксперт.

При этом в целом картину формируют китайские марки — их доля достигает 63,4%. Отечественные бренды занимают 28%, а оставшиеся 8,5% приходятся на другие компании.

Что выбирают покупатели

  • LADA Granta часто рассматривали те, кто выбирал Hyundai Solaris и Kia Rio.

  • LADA Vesta интересовала покупателей, присматривавшихся к Granta.

  • Среди популярных моделей также оказались Geely Monjaro, "Москвич 3", Chery Tiggo 4 Pro.

Цены на автомобили

По данным на август, средняя стоимость нового автомобиля в УрФО достигла 2,8 млн рублей. В Свердловской области за год цены выросли на 7,6%.

А вот машины с пробегом, наоборот, подешевели. Средняя цена составила 1,14 млн рублей, что на 6% ниже, чем в прошлом году.

