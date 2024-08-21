Новые автомобили на распродаже: стоит ли рисковать: вся правда от экспертов

На специализированных платформах для продажи транспортных средств все чаще появляются объявления от частных лиц и дилерских центров, предлагающих почти новые автомобили с пробегом от 150 до 3500 километров. На прошлой неделе представитель ГАИ объяснил, почему россияне стали активно продавать почти новые машины.

Первая причина довольно проста: владельцы хотят избавиться от автомобилей, которые побывали в дорожно-транспортных происшествиях. Обычно такие продавцы проводят косметический ремонт после аварии и продают машину по относительно высокой цене, позиционируя её как новую. Также нередки случаи, когда автомобиль был куплен в кредит, но владелец обнаруживает, что не может справиться с финансовыми обязательствами, и стремится продать машину, чтобы погасить задолженность перед банком. Кроме того, на этих площадках можно встретить предложения от частных перекупщиков, которые привозят автомобили небольшими партиями, например, через Киргизию, и продают их, одновременно пользуясь ими.

Еще одна причина связана с тем, что на складах дилеров скапливается запас непроданных автомобилей, особенно тех, что были произведены в России в 2022 году, и их нужно реализовать. Под видом новых машин также могут продаваться автомобили, использовавшиеся для тест-драйвов в автосалонах. Эти автомобили часто продаются по высокой цене, поскольку обычно это флагманские модели, которые стали редкостью на рынке. Также от машин могут избавляться таксопарки, если они сталкиваются с проблемами с некоторыми китайскими марками. Дилеры иногда продают востребованные модели, которых не хватает на рынке, под видом подержанных, увеличивая цену. Наконец, в редких случаях владелец нового автомобиля может обнаружить, что он не соответствует его ожиданиям, и решает продать его, чтобы купить другой.

При покупке автомобиля важно учитывать несколько факторов. Часто водители задумываются о том, какую модель выбрать, новую или подержанную, и стоит ли использовать кредит или оплатить покупку наличными. Эксперт Артем Алдошкин в интервью порталу ТСН24 отметил, что перед покупкой необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Например, покупка машины в салоне выгодна, так как она сопровождается гарантией, что избавляет от расходов на ремонт. В то же время на вторичном рынке можно найти хорошую модель иностранного производства по цене нового китайского автомобиля. Кредит также может быть выгоден, так как процентная ставка часто ниже.

Важно правильно оценить стоимость машины, включая возможные затраты на ремонт. Также стоит помнить, что из-за санкций некоторые запчасти могут быть недоступны, и их заказ может занять несколько месяцев. Такая ситуация может возникнуть даже при покупке не самых редких моделей, поэтому в некоторых случаях лучше выбрать ликвидный и востребованный автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/ OSX (общественное достояние)