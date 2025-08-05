Китайцы наступают без тормозов: топ-10 автопроизводителей теперь совсем не те
Июль 2025 года стал противоречивым месяцем для российского автомобильного рынка. С одной стороны, был установлен рекорд по числу реализованных машин с начала года — 120 649 новых легковых автомобилей. С другой — это всё равно на 11,4% меньше, чем за тот же период в 2024 году. Об этом сообщили аналитики агентства "Автостат".
Китай наступает, но Lada вне конкуренции
Бренд Lada, как и прежде, уверенно возглавляет рынок. В июле было продано 28 240 автомобилей этой марки, что составило внушительные 23,4% от общего числа всех новых легковушек. Ни один другой бренд даже не приблизился к таким результатам.
Среди иностранных производителей с большим отрывом лидирует китайская Chery — 13 502 проданных авто. Почти вровень с ней идёт Haval с результатом 13 117 машин. Далее в рейтинге расположились Geely (8389) и Changan (7860). Пятое место занял белорусский бренд Belgee, реализовавший 6511 автомобилей.
Кто ещё попал в топ-10
Автомобильный рынок в июле оказался благосклонным и к менее известным маркам. В десятку самых популярных производителей вошли:
- Jetour — 4410 авто;
- Solaris — 3326;
- GAC — 2842;
- Omoda — 2765.
Эти бренды продолжают набирать обороты, несмотря на общее снижение интереса к новым автомобилям.
Самые популярные модели июля
Покупатели в июле чаще всего отдавали предпочтение следующим моделям:
- Lada Granta — 13 030 автомобилей;
- Lada Vesta — 6673;
- Haval Jolion — 5552;
- Chery Tiggo 4 — 4482;
- Belgee X50 — 4249;
- Changan Uni-S — 3784;
- Chery Tiggo 7L — 3644;
- Geely Monjaro — 2438;
- Lada Niva Legend — 2416;
- Jetour Dashing — 2105.
Традиционные модели от Lada остаются вне конкуренции, но китайские и белорусские автомобили уверенно вытесняют европейские бренды, ещё недавно доминировавшие на российском рынке.
Рынок в целом теряет темпы
За семь месяцев 2025 года в России продано 651 029 новых легковых автомобилей — это почти на четверть меньше, чем за тот же период годом ранее (-23,9%). Несмотря на общий спад, некоторые бренды смогли показать впечатляющий рост. Так, Solaris увеличил свои продажи в 2,4 раза, тогда как Omoda, наоборот, потеряла почти половину своей доли — минус 47,1%.
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