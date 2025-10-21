Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Передача ключей в автосалоне
Передача ключей в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:57

Пока одни копят, другие уже жмут газ: как октябрь может превратиться в праздник автосалонов

Продажи новых автомобилей в России в октябре могут превысить 150 тысяч — данные "Автостата"

По данным аналитического агентства "Автостат", только за первые три недели месяца было реализовано около 100 тысяч легковых машин, и тенденция сохраняется. Если темпы не снизятся, итог октября может превысить отметку в 150 тысяч проданных авто, что почти на четверть больше, чем в среднем за третий квартал.

"Если динамика продолжится, октябрь станет рекордным месяцем по продажам за последние годы", — отметил аналитик "Автостата" Сергей Целиков.

Почему продажи выросли

Основная причина — отложенный спрос, накопившийся с начала года. Весной и летом многие покупатели ожидали снижения цен или расширения ассортимента, но, столкнувшись с прогнозами роста стоимости и налоговых платежей, решили не тянуть с покупкой.

Эксперты отмечают и психологический фактор: традиционная установка "позже будет дороже" заставила многих россиян приобрести автомобиль именно сейчас.

Кроме того, на рынок повлияло ожидание повышения утилизационного сбора, которое может вступить в силу в ближайшие месяцы. Это спровоцировало ускорение сделок и рост спроса на складские остатки.

Влияние финансового сектора

Ситуация на финансовом рынке также играет в пользу автопродавцов. После снижения ключевой ставки ЦБ банки начали урезать доходность по вкладам, и часть накоплений граждан перетекла в сектор реальных покупок — в том числе автомобилей.

Многие россияне решили, что вложение в транспорт сейчас выглядит надежнее, чем хранение денег на счетах. Некоторые оформляют заказы через параллельный импорт, другие предпочитают официальных дилеров, чтобы не рисковать с гарантией и сервисом.

Роль календарного эффекта

Есть и технический фактор — в октябре 23 рабочих дня, а завершение месяца выпадает на пятницу. Это означает, что регистрации и выдачи машин растянутся на максимальное количество дней, что статистически подталкивает показатели вверх.

Сравнение динамики продаж

Период Средние продажи, тыс. авто Изменение к предыдущему периоду
Июль 2025 115 -
Август 2025 118 +2,6%
Сентябрь 2025 120 +1,7%
Октябрь 2025 (прогноз) 150+ +25%

Что стимулирует покупателей

  1. Ожидание подорожания. Прогнозы роста цен и налоговых ставок делают покупку срочной.

  2. Широкое предложение. Параллельный импорт расширил выбор моделей, включая премиальные и электрокары.

  3. Банковские условия. Снижение ставок по депозитам стимулирует кредитование.

  4. Акции дилеров. Многие автосалоны проводят осенние распродажи с дополнительными опциями и страховкой.

  5. Рост доверия к китайским брендам. Их доля превысила 60%, а качество и оснащение становятся все привлекательнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку до зимы в ожидании скидок.
    Последствие: повышение цен после увеличения утилизационного сбора и транспортных издержек.
    Альтернатива: оформить предзаказ у дилера сейчас или зафиксировать цену через онлайн-платформы.

  • Ошибка: игнорировать сервисное обслуживание при выборе параллельного импорта.
    Последствие: возможные проблемы с гарантией и запчастями.
    Альтернатива: приобретать автомобили с подтвержденным сервисом от официальных сетей.

А что если спрос продолжит расти?

Если тенденция сохранится, в ноябре рынок может столкнуться с дефицитом популярных моделей и ростом цен на вторичном рынке. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы покупатели переключатся на кроссоверы и гибриды — наиболее востребованный сегмент сезона.

FAQ

Как выбрать автомобиль в октябре?
Лучше ориентироваться на модели в наличии — осенние партии часто продаются с выгодными пакетами опций.

Сколько стоят популярные модели сейчас?
Средняя цена нового автомобиля в РФ к октябрю 2025 года составляет около 2,7 млн рублей, рост за год — 12%.

Что лучше — купить сейчас или подождать зимы?
С точки зрения экономии, выгоднее купить в октябре: к декабрю ожидается повышение утилизационного сбора и корректировка цен у дилеров.

Мифы и правда

  • Миф: зимой машины дешевле.
    Правда: из-за налоговых изменений и логистики в конце года цены чаще растут.

  • Миф: китайские автомобили теряют цену быстрее.
    Правда: современные бренды вроде Chery, Haval и Geely держат остаточную стоимость на уровне корейских марок.

  • Миф: параллельный импорт — всегда риск.
    Правда: при покупке у официальных посредников такие авто ничем не уступают дилерским.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инспектор ГАИ Кудрявцев: повышение клиренса всего на 3 см увеличивает угол съезда и въезда на 10-15% вчера в 22:36
Как поднять машину на 10 сантиметров и не потерять управляемость: гаишник раскрывает карты

Инспектор ГАИ рассказал, как можно увеличить клиренс автомобиля без вреда для подвески и нарушения закона — от простых проставок до серьёзных улучшений.

Читать полностью » Моторист Морозов: на старых моделях авто фильтры крепились не на резьбу, а с помощью болтов вчера в 22:31
Фильтр не поддаётся? Автомеханик раскрыл 4 секретных способа демонтажа, о которых молчат в сервисах

Моторист рассказал, как без съёмника открутить прикипевший масляный фильтр и избежать повреждений — четыре способа, которые работают даже в гаражных условиях.

Читать полностью » Китай обогнал Европу и США по скорости создания электрокаров — исследование автопрома вчера в 21:16
Китай жмёт на газ будущего: почему западный автопром остаётся в зеркале заднего вида

Китайские автогиганты устанавливают новые стандарты скорости — теперь электромобили создаются вдвое быстрее, чем у западных конкурентов. Кто сможет их догнать?

Читать полностью » Honda Vezel снова доступна в России по параллельному импорту от 1,9 млн рублей вчера в 20:38
Железный самурай снова в строю: легендарная Honda возвращается на российские дороги

Новый японский кроссовер Honda Vezel снова можно купить в России — по цене от 1,9 млн рублей. Разбираемся, что предлагает модель и где выгоднее заказать.

Читать полностью » Toyota и BMW лидируют среди иностранных марок по продажам в России — вчера в 19:26
Призраки автопрома ожили: почему бренды, которых больше нет, продаются всё лучше

Иностранные автопроизводители, формально ушедшие с российского рынка, внезапно удвоили долю продаж. Разбираемся, как им удалось это сделать.

Читать полностью » Спрос на автомобильные товары осенью вырос в 1,6 раза — данные Ozon вчера в 18:19
Машины готовятся к зимней буре: какие автотовары сметают с маркетплейсов быстрее всего

Россияне всё чаще готовят машины к зиме, заказывая шины, автохимию и гаджеты для безопасности на маркетплейсах. Эксперты рассказали, что покупают чаще всего.

Читать полностью » Самостоятельная замена шин снижает расходы на обслуживание автомобиля — эксперт Евгений Балабас вчера в 17:12
Колёса крутятся — деньги уходят: как "переобуть" авто и не остаться без кошелька

Эксперт объяснил, почему попытки сэкономить на шиномонтаже редко работают и как простой домкрат помогает сохранить тысячи рублей.

Читать полностью » Частые мойки смывают защитный слой и ускоряют коррозию кузова вчера в 16:45
Красота, которая тает под струёй воды: как частые мойки ускоряют коррозию

Частая мойка не делает автомобиль счастливее: она стирает блеск и защиту с кузова. Разбираемся, как превратить чистоту в настоящую заботу о машине.

Читать полностью »

Новости
Еда
Манник на кефире стаканами получается пышным при соблюдении времени замачивания манки
Садоводство
Деление куста клубники помогает омолодить грядку и сохранить сортовые качества
Авто и мото
Renault Logan и Kia Spectra признаны самыми надёжными автомобилями на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Авто и мото
Евгений Прокопов: атермальная тонировка снижает нагрев салона летом
УрФО
Тюменская область увеличила импорт из Китая на 149% — инфоцентр правительства региона
ПФО
В Пензенской области в 2026 году повысят прожиточный минимум
Питомцы
Нумеролог: число рождения влияет на то, какая собака станет идеальным спутником
Еда
Шеф-повар: в Европе морковный торт появился как замена дорогому сахару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet