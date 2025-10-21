Пока одни копят, другие уже жмут газ: как октябрь может превратиться в праздник автосалонов

По данным аналитического агентства "Автостат", только за первые три недели месяца было реализовано около 100 тысяч легковых машин, и тенденция сохраняется. Если темпы не снизятся, итог октября может превысить отметку в 150 тысяч проданных авто, что почти на четверть больше, чем в среднем за третий квартал.

"Если динамика продолжится, октябрь станет рекордным месяцем по продажам за последние годы", — отметил аналитик "Автостата" Сергей Целиков.

Почему продажи выросли

Основная причина — отложенный спрос, накопившийся с начала года. Весной и летом многие покупатели ожидали снижения цен или расширения ассортимента, но, столкнувшись с прогнозами роста стоимости и налоговых платежей, решили не тянуть с покупкой.

Эксперты отмечают и психологический фактор: традиционная установка "позже будет дороже" заставила многих россиян приобрести автомобиль именно сейчас.

Кроме того, на рынок повлияло ожидание повышения утилизационного сбора, которое может вступить в силу в ближайшие месяцы. Это спровоцировало ускорение сделок и рост спроса на складские остатки.

Влияние финансового сектора

Ситуация на финансовом рынке также играет в пользу автопродавцов. После снижения ключевой ставки ЦБ банки начали урезать доходность по вкладам, и часть накоплений граждан перетекла в сектор реальных покупок — в том числе автомобилей.

Многие россияне решили, что вложение в транспорт сейчас выглядит надежнее, чем хранение денег на счетах. Некоторые оформляют заказы через параллельный импорт, другие предпочитают официальных дилеров, чтобы не рисковать с гарантией и сервисом.

Роль календарного эффекта

Есть и технический фактор — в октябре 23 рабочих дня, а завершение месяца выпадает на пятницу. Это означает, что регистрации и выдачи машин растянутся на максимальное количество дней, что статистически подталкивает показатели вверх.

Сравнение динамики продаж

Период Средние продажи, тыс. авто Изменение к предыдущему периоду Июль 2025 115 - Август 2025 118 +2,6% Сентябрь 2025 120 +1,7% Октябрь 2025 (прогноз) 150+ +25%

Что стимулирует покупателей

Ожидание подорожания. Прогнозы роста цен и налоговых ставок делают покупку срочной. Широкое предложение. Параллельный импорт расширил выбор моделей, включая премиальные и электрокары. Банковские условия. Снижение ставок по депозитам стимулирует кредитование. Акции дилеров. Многие автосалоны проводят осенние распродажи с дополнительными опциями и страховкой. Рост доверия к китайским брендам. Их доля превысила 60%, а качество и оснащение становятся все привлекательнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку до зимы в ожидании скидок.

Последствие: повышение цен после увеличения утилизационного сбора и транспортных издержек.

Альтернатива: оформить предзаказ у дилера сейчас или зафиксировать цену через онлайн-платформы.

Ошибка: игнорировать сервисное обслуживание при выборе параллельного импорта.

Последствие: возможные проблемы с гарантией и запчастями.

Альтернатива: приобретать автомобили с подтвержденным сервисом от официальных сетей.

А что если спрос продолжит расти?

Если тенденция сохранится, в ноябре рынок может столкнуться с дефицитом популярных моделей и ростом цен на вторичном рынке. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы покупатели переключатся на кроссоверы и гибриды — наиболее востребованный сегмент сезона.

FAQ

Как выбрать автомобиль в октябре?

Лучше ориентироваться на модели в наличии — осенние партии часто продаются с выгодными пакетами опций.

Сколько стоят популярные модели сейчас?

Средняя цена нового автомобиля в РФ к октябрю 2025 года составляет около 2,7 млн рублей, рост за год — 12%.

Что лучше — купить сейчас или подождать зимы?

С точки зрения экономии, выгоднее купить в октябре: к декабрю ожидается повышение утилизационного сбора и корректировка цен у дилеров.

Мифы и правда