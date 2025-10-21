Пока одни копят, другие уже жмут газ: как октябрь может превратиться в праздник автосалонов
По данным аналитического агентства "Автостат", только за первые три недели месяца было реализовано около 100 тысяч легковых машин, и тенденция сохраняется. Если темпы не снизятся, итог октября может превысить отметку в 150 тысяч проданных авто, что почти на четверть больше, чем в среднем за третий квартал.
"Если динамика продолжится, октябрь станет рекордным месяцем по продажам за последние годы", — отметил аналитик "Автостата" Сергей Целиков.
Почему продажи выросли
Основная причина — отложенный спрос, накопившийся с начала года. Весной и летом многие покупатели ожидали снижения цен или расширения ассортимента, но, столкнувшись с прогнозами роста стоимости и налоговых платежей, решили не тянуть с покупкой.
Эксперты отмечают и психологический фактор: традиционная установка "позже будет дороже" заставила многих россиян приобрести автомобиль именно сейчас.
Кроме того, на рынок повлияло ожидание повышения утилизационного сбора, которое может вступить в силу в ближайшие месяцы. Это спровоцировало ускорение сделок и рост спроса на складские остатки.
Влияние финансового сектора
Ситуация на финансовом рынке также играет в пользу автопродавцов. После снижения ключевой ставки ЦБ банки начали урезать доходность по вкладам, и часть накоплений граждан перетекла в сектор реальных покупок — в том числе автомобилей.
Многие россияне решили, что вложение в транспорт сейчас выглядит надежнее, чем хранение денег на счетах. Некоторые оформляют заказы через параллельный импорт, другие предпочитают официальных дилеров, чтобы не рисковать с гарантией и сервисом.
Роль календарного эффекта
Есть и технический фактор — в октябре 23 рабочих дня, а завершение месяца выпадает на пятницу. Это означает, что регистрации и выдачи машин растянутся на максимальное количество дней, что статистически подталкивает показатели вверх.
Сравнение динамики продаж
|Период
|Средние продажи, тыс. авто
|Изменение к предыдущему периоду
|Июль 2025
|115
|-
|Август 2025
|118
|+2,6%
|Сентябрь 2025
|120
|+1,7%
|Октябрь 2025 (прогноз)
|150+
|+25%
Что стимулирует покупателей
-
Ожидание подорожания. Прогнозы роста цен и налоговых ставок делают покупку срочной.
-
Широкое предложение. Параллельный импорт расширил выбор моделей, включая премиальные и электрокары.
-
Банковские условия. Снижение ставок по депозитам стимулирует кредитование.
-
Акции дилеров. Многие автосалоны проводят осенние распродажи с дополнительными опциями и страховкой.
-
Рост доверия к китайским брендам. Их доля превысила 60%, а качество и оснащение становятся все привлекательнее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать покупку до зимы в ожидании скидок.
Последствие: повышение цен после увеличения утилизационного сбора и транспортных издержек.
Альтернатива: оформить предзаказ у дилера сейчас или зафиксировать цену через онлайн-платформы.
-
Ошибка: игнорировать сервисное обслуживание при выборе параллельного импорта.
Последствие: возможные проблемы с гарантией и запчастями.
Альтернатива: приобретать автомобили с подтвержденным сервисом от официальных сетей.
А что если спрос продолжит расти?
Если тенденция сохранится, в ноябре рынок может столкнуться с дефицитом популярных моделей и ростом цен на вторичном рынке. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы покупатели переключатся на кроссоверы и гибриды — наиболее востребованный сегмент сезона.
FAQ
Как выбрать автомобиль в октябре?
Лучше ориентироваться на модели в наличии — осенние партии часто продаются с выгодными пакетами опций.
Сколько стоят популярные модели сейчас?
Средняя цена нового автомобиля в РФ к октябрю 2025 года составляет около 2,7 млн рублей, рост за год — 12%.
Что лучше — купить сейчас или подождать зимы?
С точки зрения экономии, выгоднее купить в октябре: к декабрю ожидается повышение утилизационного сбора и корректировка цен у дилеров.
Мифы и правда
-
Миф: зимой машины дешевле.
Правда: из-за налоговых изменений и логистики в конце года цены чаще растут.
-
Миф: китайские автомобили теряют цену быстрее.
Правда: современные бренды вроде Chery, Haval и Geely держат остаточную стоимость на уровне корейских марок.
-
Миф: параллельный импорт — всегда риск.
Правда: при покупке у официальных посредников такие авто ничем не уступают дилерским.
