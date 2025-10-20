Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:59

Россия садится за китайский руль: подмосковные дороги выбрали нового хозяина

"Автостат": Haval Jolion стал самым продаваемым автомобилем в Московской области в 2025 году

Продажи новых автомобилей в Московской области продолжают снижаться, но интерес покупателей смещается в сторону китайских брендов. По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2025 года в регионе реализовано 64 тысячи новых легковых машин — на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако даже на фоне падения спроса один бренд смог укрепить позиции и стать безоговорочным лидером.

Китайский успех на подмосковных дорогах

Абсолютным фаворитом стал кроссовер Haval Jolion — его выбрали более четырёх тысяч покупателей. Эта модель удерживает лидерство уже второй год подряд, благодаря сочетанию привлекательной цены, современного дизайна и богатого оснащения.

На втором месте по популярности — Lada Granta (2,9 тыс. проданных экземпляров), замыкает тройку Belgee X50 (2,7 тыс. машин). В пятёрку лидеров также вошли Chery Arrizo 8 (2,3 тыс.) и Geely Monjaro (2,2 тыс.).

Почему продажи упали

Аналитики объясняют, что главным фактором падения продаж стали высокие кредитные ставки, которые делают автокредиты менее доступными. Так считают 63% опрошенных.

На втором месте по значимости — снижение покупательской способности (43% респондентов), а ещё 25% россиян решили повременить с покупкой, ожидая возможного возвращения западных автопроизводителей.

Таблица: причины падения спроса на новые автомобили в России

Причина Доля опрошенных
Высокие ставки по кредитам 63%
Снижение покупательской способности 43%
Ожидание возвращения глобальных брендов 25%

Что происходит с сегментом пикапов

Продажи пикапов также снизились — в сентябре 2025 года россияне приобрели лишь 1,65 тыс. новых машин, что на 40% меньше, чем годом ранее.

Топ-3 по итогам месяца выглядит так:

  1. JAC T9 — 327 единиц;

  2. RAM 1500 — 202 экземпляра;

  3. Great Wall Poer — 200 машин.

Несмотря на общее сокращение рынка, пикапы китайского происхождения сохраняют устойчивый спрос в регионах с развитой частной застройкой и активным малым бизнесом, где их используют как рабочий транспорт.

Сравнение лидеров рынка

Модель Страна происхождения Продано (шт.) Основные преимущества
Haval Jolion Китай 4 000 Надёжность, оснащение, комфорт
Lada Granta Россия 2 900 Цена, доступность запчастей
Belgee X50 Беларусь/Китай 2 700 Современный дизайн, технология Geely
Chery Arrizo 8 Китай 2 300 Комфорт, мультимедиа
Geely Monjaro Китай 2 200 Премиум-функции, просторный салон

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупка автомобиля по высокому кредитному проценту.
    Последствие: переплата до 30% от стоимости.
    Альтернатива: использование программ трейд-ин или рассрочки от дилеров Haval и Chery.

  2. Ошибка: выбор автомобиля с ограниченной сервисной сетью.
    Последствие: задержки при ремонте и сложности с гарантией.
    Альтернатива: проверять наличие официальных СТО и складов запчастей в регионе.

  3. Ошибка: игнорирование страховки КАСКО при покупке нового авто.
    Последствие: потеря вложений при аварии.
    Альтернатива: выбирать комбинированные программы страхования с частичной франшизой.

А что если рынок начнёт восстанавливаться?

Если в 2026 году ЦБ снизит ключевую ставку хотя бы на 2-3 пункта, это может привести к росту продаж до 80-85 тысяч машин в год только в Подмосковье. В выигрыше окажутся бренды, уже адаптировавшиеся под российский рынок — прежде всего китайские компании и локализованные сборочные предприятия.

Плюсы и минусы китайских автомобилей

Плюсы Минусы
Современные технологии и оснащение Иногда сложный доступ к оригинальным запчастям
Оптимальное соотношение цены и качества Неустойчивые остаточные цены
Гарантийное обслуживание в большинстве регионов Неполная адаптация к российским условиям
Быстрая поставка и обновление модельного ряда Ограниченные комплектации в бюджетных версиях

FAQ

Какой автомобиль чаще всего покупают в Подмосковье в 2025 году?
Haval Jolion — около 4 тыс. экземпляров за девять месяцев.

Почему падает спрос на новые машины?
Главные причины — высокие ставки по автокредитам и снижение доходов населения.

Какая альтернатива новым авто при ограниченном бюджете?
Автомобили с пробегом младше трёх лет или новые модели китайских брендов с рассрочкой без переплаты.

Что лучше — Lada или Haval?
Lada выигрывает по цене и обслуживанию, Haval — по уровню комфорта и надежности агрегатов.

Когда ждать восстановления рынка?
Эксперты прогнозируют постепенный рост в 2026 году при стабилизации банковских ставок и укреплении рубля.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро ломаются.
Правда: большинство новых моделей проходят сертификацию и имеют гарантию до 5 лет.

Миф: деталей к ним нет.
Правда: крупные бренды уже открыли склады и сервисные центры по всей России.

Миф: их нельзя продать потом.
Правда: на вторичном рынке спрос на Haval и Geely растёт, особенно в кроссовер-сегменте.

Интересные факты

  1. Каждый третий новый автомобиль в Подмосковье — китайского производства.

  2. Средний возраст покупателя Haval Jolion — 38 лет.

  3. Большинство владельцев Jolion выбирают комплектацию с автоматической коробкой передач и полным приводом.

