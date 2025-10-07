Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:27

Россияне охладели к автосалонам: что остановило покупателей

АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20%

Рынок новых автомобилей в России вновь показал снижение. В сентябре 2025 года автодилеры реализовали 125 457 легковых и лёгких коммерческих машин, что на 20% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные опубликовал комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Суммарно за девять месяцев 2025 года продажи составили 922 429 автомобилей, что на 23% ниже прошлогодних показателей. Ситуация демонстрирует устойчивое замедление спроса после бурного роста 2023-2024 годов, когда рынок отыгрывал последствия пандемии и логистических ограничений.

"Рынок новых автомобилей в третьем квартале текущего года оказался относительно стабильным", — отметил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его словам, сентябрь не принес ожидаемого постотпускного всплеска продаж, хотя вторая половина месяца прошла на фоне активного обсуждения предстоящего повышения утилизационного сбора, что временно стимулировало покупателей.

"Несмотря на завершение отпускного периода, результаты продаж сентября не показали стремительного роста, хотя активная дискуссия в прессе относительно предстоящего повышения утилизационного сбора оказала ему существенную поддержку во второй половине сентября, задав тренд потенциального роста на следующий квартал", — пояснил Калицев.

Тенденции и причины спада

Эксперты связывают падение продаж с несколькими факторами. Среди них — замедление роста доходов населения, снижение объёма автокредитования и постепенное насыщение рынка китайскими автомобилями, которые уже заняли более 70% всех продаж.

Одновременно сокращаются поставки машин из параллельного импорта — это привело к дефициту отдельных моделей и росту цен. По оценке аналитиков "Автостата", средняя стоимость нового автомобиля за год выросла почти на 15%.

При этом доля продаж в кредит снизилась: банки стали осторожнее выдавать займы на фоне нестабильного курса валют и изменения ключевой ставки в течение года.

Как меняется структура рынка

Сегмент легковых автомобилей традиционно доминирует — его доля составляет более 90% продаж. Однако интерес к лёгким коммерческим машинам (LCV) заметно упал. Производители объясняют это тем, что бизнес-клиенты чаще откладывают обновление автопарка, ожидая снижения цен и появления программ господдержки.

Если в 2024 году на рынке наблюдался всплеск корпоративных закупок, то в этом году активность снизилась. Основной интерес сосредоточен на бюджетных кроссоверах и электромобилях отечественного производства, которые предлагают льготные условия кредита и страхования.

Сравнение с прошлым годом

Период Продажи (шт.) Изменение к 2024 году
Сентябрь 2024 156 800 -
Сентябрь 2025 125 457 -20%
Январь-сентябрь 2024 1 197 000 -
Январь-сентябрь 2025 922 429 -23%

Данные показывают, что даже несмотря на оживление второго квартала, рынок не смог компенсировать летнее замедление. Тем не менее эксперты АЕБ считают, что стабилизация возможна уже в конце года.

Как снижение ключевой ставки влияет на рынок

"Снижение ключевой ставки, пусть даже незначительное, сказалось на росте активности во всех капиталоемких областях, включая автомобильный рынок. Это продолжит и дальше подстегивать рынок продаж в связи с предстоящим закрытием депозитов с высокими ставками, которое, очевидно, приведет к высвобождению средств у населения", — добавил Калицев.

Аналитики считают, что снижение ставки Центробанка действительно может оживить потребительский спрос. Покупатели, закрывая старые депозиты, будут искать способы выгодно вложить средства, а автомобиль — один из традиционных вариантов для таких инвестиций.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить авто в конце года

  1. Следить за акциями автопроизводителей. Часто дилеры в ноябре-декабре предлагают специальные условия на прошлогодние модели.

  2. Проверить программы господдержки — особенно для отечественных электромобилей, семей с детьми и предпринимателей.

  3. Рассмотреть альтернативные банки и кредитные кооперативы — у них иногда мягче условия.

  4. Не откладывать покупку, если нужная модель есть в наличии: рост утилизационного сбора может увеличить цены уже в первом квартале 2026 года.

  5. Сравнить страховые тарифы и расширенные пакеты гарантии — многие бренды включают их в акции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать зимы в надежде на большие скидки.
    Последствие: повышенный спрос в декабре поднимет цены.
    Альтернатива: покупать в октябре-ноябре, когда у дилеров ещё есть выбор.

  • Ошибка: брать кредит без сравнения предложений.
    Последствие: переплата до 15% из-за скрытых комиссий.
    Альтернатива: использовать онлайн-калькуляторы автокредитов и программы "льготный автолизинг".

  • Ошибка: игнорировать гарантийные условия и страховку.
    Последствие: сложный ремонт при первых поломках.
    Альтернатива: выбирать расширенные пакеты "КАСКО+" или "всё включено".

А что если спрос не восстановится?

Если тенденция снижения продаж сохранится, возможна консолидация рынка: слабые дилеры покинут его, а крупные холдинги займут их место. Это приведёт к росту конкуренции среди оставшихся игроков и появлению новых сервисных предложений — от подписки на авто до гибких программ трейд-ин.

Плюсы и минусы ситуации на рынке

Плюсы Минусы
Появление скидок и акций от дилеров Сокращение поставок и выборки моделей
Снижение ключевой ставки Медленный рост доходов населения
Расширение господдержки Вероятность повышения утилизационного сбора
Рост доли отечественных брендов Ограниченная доступность премиум-сегмента

FAQ

Как выбрать время для покупки нового авто?
Лучше всего покупать машину в конце осени — до начала традиционного декабрьского ажиотажа.

Сколько стоит новый автомобиль в России?
Средняя цена нового легкового автомобиля в 2025 году приблизилась к 2,5 млн рублей.

Что лучше — кредит или лизинг?
Лизинг выгоден для бизнеса, а кредит подойдёт частным покупателям, особенно при снижении ставок.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили скоро подешевеют.
Правда: себестоимость растёт из-за логистики и курса валют, поэтому значительного снижения цен ждать не стоит.

Миф: новые российские бренды уступают по качеству.
Правда: многие локализованные модели собираются на тех же заводах и с аналогичными компонентами.

Миф: снижение ключевой ставки моментально поднимает продажи.
Правда: эффект проявляется с задержкой, когда банки реально обновляют условия кредитования.

3 интересных факта

• Электромобили впервые заняли более 1% российского авторынка.
• Самая продаваемая модель сентября — кроссовер китайского бренда Omoda C5.
• Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 5,8 лет.

Исторический контекст

  1. В 2022 году рынок обвалился более чем на 50% из-за санкций и остановки поставок.

  2. В 2023-м началось восстановление — активный рост китайских брендов и локальной сборки.

  3. 2024 год стал пиком продаж за последние 5 лет, но 2025-й показал обратную коррекцию и стабилизацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали надёжные подержанные автомобили до 850 тысяч рублей сегодня в 3:52
Сосед крутил у виска, а теперь завидует: какую "старушку" стоит брать вместо новой китайской

Пять надёжных автомобилей, которые можно купить до 850 тысяч рублей и не тратить состояние на ремонт. Разбираем, какие модели заслуживают доверия и почему.

Читать полностью » Представитель ГИБДД Кузнецов: справка об отсутствии ТС помогает при налоговых спорах сегодня в 3:36
Один документ — и ни налогов, ни лишних вопросов: что даёт справка об отсутствии ТС

Узнайте, зачем нужна справка об отсутствии транспортного средства и как быстро получить её в Москве — онлайн или через МФЦ.

Читать полностью » Сергей Целиков: продажи автомобилей в России выросли на 28% за неделю сегодня в 2:16
Российский авторынок рвёт вверх: неделя, которая побила все рекорды

Российский авторынок установил новый недельный рекорд продаж. Почему машины снова разбирают как горячие пирожки — и кто лидирует в рейтинге?

Читать полностью » ГИБДД напомнила об ответственности за несанкционированную установку аудиосистем в автомобиле сегодня в 1:51
Прокачал звук — прокачай штраф: почему за сабвуфер теперь можно остаться без машины

С июля 2025 года за замену штатной акустики и установку сабвуфера в автомобиле можно получить штраф и даже потерять регистрацию — разберём, как этого избежать.

Читать полностью » Great Wall сообщила о планах выпустить гибридную версию Tank 700 в 2026 году сегодня в 1:22
Из поднебесной с характером: премиум, который не боится грязи и конкурентов

Китайский Tank 700 доказал, что может конкурировать с легендарными внедорожниками. Пять неожиданных особенностей, о которых знают не все.

Читать полностью » Департамент страхования Калифорнии выявил сотни нарушений в работе Tesla Insurance сегодня в 0:56
Маск снова переоценил себя: почему Калифорния грозит Tesla миллионами штрафов и отзывом лицензии

Калифорния угрожает Tesla лишением лицензии из-за массовых нарушений при страховых выплатах. Почему система Маска дала сбой — и что теперь ждёт клиентов?

Читать полностью » В Москве с 13 октября изменится тариф на проезд по МСД сегодня в 0:27
Москвичей ждёт новый тарифный поворот: проезд по МСД подорожает снова

С 13 октября поездки по МСД станут немного дороже, но у водителей всё ещё есть способы сэкономить и избежать пробок. Как изменятся тарифы и кому платить не придётся — разбираемся подробно.

Читать полностью » 70% водителей неправильно используют прикуриватель в автомобиле вчера в 23:48
Эти действия с прикуривателем убивают вашу машину: проверьте, не делаете ли вы их

Прикуриватель — полезная вещь, но его часто используют неправильно. Автоэлектрик объяснил, какие ошибки совершают водители и чем они могут закончиться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью
Культура и шоу-бизнес
Кэти Перри и Джастин Трюдо поддерживают отношения на расстоянии — Daily Mail
Технологии
Израиль заключил контракт с американской PR-компанией для влияния на алгоритмы ИИ
Еда
Котлеты из смешанного фарша на сковороде получаются сочными
Еда
Вегетарианский салат Цезарь без курицы сохраняет классический вкус
Спорт и фитнес
Как растяжка и укрепление спины помогут исправить круглые плечи
Садоводство
Титан аморфофаллус и вельвичия цветут раз в десятки лет — Мария Громова
Наука
NASA сообщило, что Земля стала темнее за 20 лет — Северное полушарие тускнеет быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet