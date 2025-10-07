Россияне охладели к автосалонам: что остановило покупателей

Рынок новых автомобилей в России вновь показал снижение. В сентябре 2025 года автодилеры реализовали 125 457 легковых и лёгких коммерческих машин, что на 20% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные опубликовал комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Суммарно за девять месяцев 2025 года продажи составили 922 429 автомобилей, что на 23% ниже прошлогодних показателей. Ситуация демонстрирует устойчивое замедление спроса после бурного роста 2023-2024 годов, когда рынок отыгрывал последствия пандемии и логистических ограничений.

"Рынок новых автомобилей в третьем квартале текущего года оказался относительно стабильным", — отметил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его словам, сентябрь не принес ожидаемого постотпускного всплеска продаж, хотя вторая половина месяца прошла на фоне активного обсуждения предстоящего повышения утилизационного сбора, что временно стимулировало покупателей.

"Несмотря на завершение отпускного периода, результаты продаж сентября не показали стремительного роста, хотя активная дискуссия в прессе относительно предстоящего повышения утилизационного сбора оказала ему существенную поддержку во второй половине сентября, задав тренд потенциального роста на следующий квартал", — пояснил Калицев.

Тенденции и причины спада

Эксперты связывают падение продаж с несколькими факторами. Среди них — замедление роста доходов населения, снижение объёма автокредитования и постепенное насыщение рынка китайскими автомобилями, которые уже заняли более 70% всех продаж.

Одновременно сокращаются поставки машин из параллельного импорта — это привело к дефициту отдельных моделей и росту цен. По оценке аналитиков "Автостата", средняя стоимость нового автомобиля за год выросла почти на 15%.

При этом доля продаж в кредит снизилась: банки стали осторожнее выдавать займы на фоне нестабильного курса валют и изменения ключевой ставки в течение года.

Как меняется структура рынка

Сегмент легковых автомобилей традиционно доминирует — его доля составляет более 90% продаж. Однако интерес к лёгким коммерческим машинам (LCV) заметно упал. Производители объясняют это тем, что бизнес-клиенты чаще откладывают обновление автопарка, ожидая снижения цен и появления программ господдержки.

Если в 2024 году на рынке наблюдался всплеск корпоративных закупок, то в этом году активность снизилась. Основной интерес сосредоточен на бюджетных кроссоверах и электромобилях отечественного производства, которые предлагают льготные условия кредита и страхования.

Сравнение с прошлым годом

Период Продажи (шт.) Изменение к 2024 году Сентябрь 2024 156 800 - Сентябрь 2025 125 457 -20% Январь-сентябрь 2024 1 197 000 - Январь-сентябрь 2025 922 429 -23%

Данные показывают, что даже несмотря на оживление второго квартала, рынок не смог компенсировать летнее замедление. Тем не менее эксперты АЕБ считают, что стабилизация возможна уже в конце года.

Как снижение ключевой ставки влияет на рынок

"Снижение ключевой ставки, пусть даже незначительное, сказалось на росте активности во всех капиталоемких областях, включая автомобильный рынок. Это продолжит и дальше подстегивать рынок продаж в связи с предстоящим закрытием депозитов с высокими ставками, которое, очевидно, приведет к высвобождению средств у населения", — добавил Калицев.

Аналитики считают, что снижение ставки Центробанка действительно может оживить потребительский спрос. Покупатели, закрывая старые депозиты, будут искать способы выгодно вложить средства, а автомобиль — один из традиционных вариантов для таких инвестиций.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить авто в конце года

Следить за акциями автопроизводителей. Часто дилеры в ноябре-декабре предлагают специальные условия на прошлогодние модели. Проверить программы господдержки — особенно для отечественных электромобилей, семей с детьми и предпринимателей. Рассмотреть альтернативные банки и кредитные кооперативы — у них иногда мягче условия. Не откладывать покупку, если нужная модель есть в наличии: рост утилизационного сбора может увеличить цены уже в первом квартале 2026 года. Сравнить страховые тарифы и расширенные пакеты гарантии — многие бренды включают их в акции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать зимы в надежде на большие скидки.

Последствие: повышенный спрос в декабре поднимет цены.

Альтернатива: покупать в октябре-ноябре, когда у дилеров ещё есть выбор.

Ошибка: брать кредит без сравнения предложений.

Последствие: переплата до 15% из-за скрытых комиссий.

Альтернатива: использовать онлайн-калькуляторы автокредитов и программы "льготный автолизинг".

Ошибка: игнорировать гарантийные условия и страховку.

Последствие: сложный ремонт при первых поломках.

Альтернатива: выбирать расширенные пакеты "КАСКО+" или "всё включено".

А что если спрос не восстановится?

Если тенденция снижения продаж сохранится, возможна консолидация рынка: слабые дилеры покинут его, а крупные холдинги займут их место. Это приведёт к росту конкуренции среди оставшихся игроков и появлению новых сервисных предложений — от подписки на авто до гибких программ трейд-ин.

Плюсы и минусы ситуации на рынке

Плюсы Минусы Появление скидок и акций от дилеров Сокращение поставок и выборки моделей Снижение ключевой ставки Медленный рост доходов населения Расширение господдержки Вероятность повышения утилизационного сбора Рост доли отечественных брендов Ограниченная доступность премиум-сегмента

FAQ

Как выбрать время для покупки нового авто?

Лучше всего покупать машину в конце осени — до начала традиционного декабрьского ажиотажа.

Сколько стоит новый автомобиль в России?

Средняя цена нового легкового автомобиля в 2025 году приблизилась к 2,5 млн рублей.

Что лучше — кредит или лизинг?

Лизинг выгоден для бизнеса, а кредит подойдёт частным покупателям, особенно при снижении ставок.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили скоро подешевеют.

Правда: себестоимость растёт из-за логистики и курса валют, поэтому значительного снижения цен ждать не стоит.

Миф: новые российские бренды уступают по качеству.

Правда: многие локализованные модели собираются на тех же заводах и с аналогичными компонентами.

Миф: снижение ключевой ставки моментально поднимает продажи.

Правда: эффект проявляется с задержкой, когда банки реально обновляют условия кредитования.

3 интересных факта

• Электромобили впервые заняли более 1% российского авторынка.

• Самая продаваемая модель сентября — кроссовер китайского бренда Omoda C5.

• Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 5,8 лет.

Исторический контекст