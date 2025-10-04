Lada теряет позиции, а китайцы наступают: рынок меняется на глазах
Российский рынок легковых автомобилей продолжает переживать непростые времена. По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года было реализовано 122 659 новых машин. Это почти на пятую часть меньше, чем год назад — падение составило 18,7%. Снижение спроса отразилось на большинстве брендов, хотя отдельные компании смогли сохранить или даже укрепить свои позиции.
Основные тенденции рынка
Лидерство в России по-прежнему удерживает Lada, обеспечив себе более 21% продаж — 26 375 автомобилей. Однако доля бренда за год сократилась: в 2024 году она превышала 23%.
Среди иностранных компаний заметно выделился китайский автопром. Лучшие показатели продемонстрировал Haval — 16 666 реализованных машин. За ним следуют Geely (9741), Belgee (8346) и Chery (8023). В десятке сильнейших оказались также Changan, Solaris, Toyota, Omoda и Jetour. Примечательно, что Toyota второй месяц подряд входит в топ-10, несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию.
Самые популярные модели сентября
-
Lada Granta — 11 931
-
Haval Jolion — 6154
-
Lada Vesta — 5997
-
Belgee X50 — 5547
-
Geely Monjaro — 4043
-
Haval M6 — 3706
-
Lada Niva Legend — 2999
-
Chery Tiggo 7L — 2844
-
Belgee X70 — 2762
-
Lada Largus — 2740
Таким образом, в первой десятке представлены как традиционные российские модели, так и новые китайские кроссоверы.
Сравнение марок и долей
|Бренд
|Продажи (сентябрь 2025)
|Доля рынка
|Изменение к 2024 г.
|Lada
|26 375
|21,5%
|-2 %
|Haval
|16 666
|13,6%
|+1,1 %
|Geely
|9741
|7,9%
|-0,8 %
|Belgee
|8346
|6,8%
|+2,0 %
|Chery
|8023
|6,5%
|-0,5 %
|Changan
|5865
|4,8%
|+0,7 %
|Solaris
|4028
|3,3%
|+1,0 %
|Toyota
|3308
|2,7%
|+0,5 %
|Omoda
|3182
|2,6%
|-1,2 %
|Jetour
|3087
|2,5%
|+0,9 %
Советы шаг за шагом: как выбрать машину в условиях падения рынка
-
Определите приоритеты. Российские модели (Lada Granta, Vesta, Niva) остаются доступными и простыми в обслуживании.
-
Рассмотрите китайские кроссоверы (Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7L) — они предлагают современные технологии и богатое оснащение.
-
Уточните условия гарантии и доступность запчастей. Для брендов без официальных поставок (например, Toyota) сервис может быть сложнее.
-
Сравните кредитные и лизинговые программы. Банки предлагают спецусловия для машин локальной сборки.
-
Обратите внимание на страхование: каско на новые марки (Belgee, Jetour) иногда дороже, чем на привычные бренды.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить редкую модель без развитой сети сервисов.
→ Последствие: сложность с ремонтом и дорогие запчасти.
→ Альтернатива: выбирать бренды с локальной сборкой (Lada, Haval).
-
Ошибка: игнорировать полис каско.
→ Последствие: серьёзные расходы при ДТП.
→ Альтернатива: оформить страховку с франшизой, чтобы снизить цену.
-
Ошибка: ориентироваться только на цену.
→ Последствие: экономия на старте обернётся частыми поломками.
→ Альтернатива: сравнить долгосрочные затраты на ТО и страховку.
А что если рынок продолжит падение?
Если тенденция снижения сохранится, можно ожидать усиления конкуренции среди китайских брендов и роста интереса к поддержанным авто. Возможно, часть покупателей переключится на электромобили, которые становятся доступнее. Однако без господдержки массового перехода ждать рано.
Плюсы и минусы популярных категорий
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Российские авто
|Доступная цена, простота ремонта
|Слабое оснащение, дизайн устарел
|Китайские кроссоверы
|Современные технологии, комфорт
|Непредсказуемая остаточная стоимость
|Японские авто (серые поставки)
|Надежность, престиж
|Высокая цена, ограниченный сервис
|Электромобили
|Экономичность, экология
|Малая инфраструктура, высокая цена
FAQ
Как выбрать между Lada и китайским кроссовером?
Если важна цена и простота обслуживания — берите Lada. Для комфорта и технологий стоит рассмотреть Haval или Geely.
Сколько стоит новый автомобиль в 2025 году?
Lada Granta — от 1 млн рублей, Haval Jolion — от 2 млн, Geely Monjaro — около 3 млн.
Что лучше: поддержанный японский авто или новый китайский?
Подержанная Toyota обеспечит надежность, но может стоить как новый кроссовер Haval. Выбор зависит от приоритетов: надежность или новые технологии.
Мифы и правда
-
Миф: "Китайские авто некачественные".
Правда: современные модели (Geely, Chery) конкурируют с корейскими и японскими по оснащению.
-
Миф: "Lada устарела".
Правда: модели обновляются, Granta и Vesta получили улучшенные комплектации.
-
Миф: "Электромобили не подходят для России".
Правда: при развитии зарядной инфраструктуры они вполне эффективны в городе.
3 интересных факта
• Toyota остаётся в топ-10 рынка без официальных поставок.
• Belgee X50 — новый лидер среди китайских моделей в сегменте SUV.
• Solaris, казалось бы ушедший бренд, снова набирает обороты.
Исторический контекст
-
В 1990-е рынок контролировали ВАЗ и иномарки, ввезённые частниками.
-
В 2000-е наращивались локальные сборочные мощности.
-
После 2014 года начался рост китайских брендов.
-
В 2022–2025 годах китайский автопром фактически заменил европейские марки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru