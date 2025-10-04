Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:25

Lada теряет позиции, а китайцы наступают: рынок меняется на глазах

"Автостат": продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 18,7%

Российский рынок легковых автомобилей продолжает переживать непростые времена. По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года было реализовано 122 659 новых машин. Это почти на пятую часть меньше, чем год назад — падение составило 18,7%. Снижение спроса отразилось на большинстве брендов, хотя отдельные компании смогли сохранить или даже укрепить свои позиции.

Основные тенденции рынка

Лидерство в России по-прежнему удерживает Lada, обеспечив себе более 21% продаж — 26 375 автомобилей. Однако доля бренда за год сократилась: в 2024 году она превышала 23%.
Среди иностранных компаний заметно выделился китайский автопром. Лучшие показатели продемонстрировал Haval — 16 666 реализованных машин. За ним следуют Geely (9741), Belgee (8346) и Chery (8023). В десятке сильнейших оказались также Changan, Solaris, Toyota, Omoda и Jetour. Примечательно, что Toyota второй месяц подряд входит в топ-10, несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию.

Самые популярные модели сентября

  1. Lada Granta — 11 931

  2. Haval Jolion — 6154

  3. Lada Vesta — 5997

  4. Belgee X50 — 5547

  5. Geely Monjaro — 4043

  6. Haval M6 — 3706

  7. Lada Niva Legend — 2999

  8. Chery Tiggo 7L — 2844

  9. Belgee X70 — 2762

  10. Lada Largus — 2740

Таким образом, в первой десятке представлены как традиционные российские модели, так и новые китайские кроссоверы.

Сравнение марок и долей

Бренд Продажи (сентябрь 2025) Доля рынка Изменение к 2024 г.
Lada 26 375 21,5% -2 %
Haval 16 666 13,6% +1,1 %
Geely 9741 7,9% -0,8 %
Belgee 8346 6,8% +2,0 %
Chery 8023 6,5% -0,5 %
Changan 5865 4,8% +0,7 %
Solaris 4028 3,3% +1,0 %
Toyota 3308 2,7% +0,5 %
Omoda 3182 2,6% -1,2 %
Jetour 3087 2,5% +0,9 %

Советы шаг за шагом: как выбрать машину в условиях падения рынка

  1. Определите приоритеты. Российские модели (Lada Granta, Vesta, Niva) остаются доступными и простыми в обслуживании.

  2. Рассмотрите китайские кроссоверы (Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7L) — они предлагают современные технологии и богатое оснащение.

  3. Уточните условия гарантии и доступность запчастей. Для брендов без официальных поставок (например, Toyota) сервис может быть сложнее.

  4. Сравните кредитные и лизинговые программы. Банки предлагают спецусловия для машин локальной сборки.

  5. Обратите внимание на страхование: каско на новые марки (Belgee, Jetour) иногда дороже, чем на привычные бренды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить редкую модель без развитой сети сервисов.
    → Последствие: сложность с ремонтом и дорогие запчасти.
    → Альтернатива: выбирать бренды с локальной сборкой (Lada, Haval).

  • Ошибка: игнорировать полис каско.
    → Последствие: серьёзные расходы при ДТП.
    → Альтернатива: оформить страховку с франшизой, чтобы снизить цену.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    → Последствие: экономия на старте обернётся частыми поломками.
    → Альтернатива: сравнить долгосрочные затраты на ТО и страховку.

А что если рынок продолжит падение?

Если тенденция снижения сохранится, можно ожидать усиления конкуренции среди китайских брендов и роста интереса к поддержанным авто. Возможно, часть покупателей переключится на электромобили, которые становятся доступнее. Однако без господдержки массового перехода ждать рано.

Плюсы и минусы популярных категорий

Категория Плюсы Минусы
Российские авто Доступная цена, простота ремонта Слабое оснащение, дизайн устарел
Китайские кроссоверы Современные технологии, комфорт Непредсказуемая остаточная стоимость
Японские авто (серые поставки) Надежность, престиж Высокая цена, ограниченный сервис
Электромобили Экономичность, экология Малая инфраструктура, высокая цена

FAQ

Как выбрать между Lada и китайским кроссовером?
Если важна цена и простота обслуживания — берите Lada. Для комфорта и технологий стоит рассмотреть Haval или Geely.

Сколько стоит новый автомобиль в 2025 году?
Lada Granta — от 1 млн рублей, Haval Jolion — от 2 млн, Geely Monjaro — около 3 млн.

Что лучше: поддержанный японский авто или новый китайский?
Подержанная Toyota обеспечит надежность, но может стоить как новый кроссовер Haval. Выбор зависит от приоритетов: надежность или новые технологии.

Мифы и правда

  • Миф: "Китайские авто некачественные".
    Правда: современные модели (Geely, Chery) конкурируют с корейскими и японскими по оснащению.

  • Миф: "Lada устарела".
    Правда: модели обновляются, Granta и Vesta получили улучшенные комплектации.

  • Миф: "Электромобили не подходят для России".
    Правда: при развитии зарядной инфраструктуры они вполне эффективны в городе.

3 интересных факта

• Toyota остаётся в топ-10 рынка без официальных поставок.
• Belgee X50 — новый лидер среди китайских моделей в сегменте SUV.
• Solaris, казалось бы ушедший бренд, снова набирает обороты.

Исторический контекст

  1. В 1990-е рынок контролировали ВАЗ и иномарки, ввезённые частниками.

  2. В 2000-е наращивались локальные сборочные мощности.

  3. После 2014 года начался рост китайских брендов.

  4. В 2022–2025 годах китайский автопром фактически заменил европейские марки.

