Гранта в ауте, Jolion в шоколаде: итоги автопродаж недели удивили всех

Haval Jolion снова подтвердил свою популярность на российском авторынке. На 39-й неделе 2025 года кроссовер занял первое место по продажам, оставив позади как отечественные модели, так и конкурентов из Китая и Белоруссии.

Лидеры недели на российском рынке

Согласно данным агентства "Автостат", в период с 22 по 28 сентября в России было реализовано 32 274 новых легковых автомобиля. Это рекордный показатель для текущего года. Первую строчку рейтинга занял Haval Jolion с результатом 1781 проданный экземпляр.

На второй позиции оказался кроссовер Belgee X50, разошедшийся тиражом 1529 машин. Замыкает тройку Lada Granta в кузове седан с 1492 проданными автомобилями.

Четвёртое место досталось Geely Monjaro (1231 шт.), а пятёрку лидеров замкнул Haval M6, показавший результат в 1023 продажи. В десятку также вошли лифтбек Lada Granta (904 шт.), седан Lada Vesta (889 шт.), Lada Niva Legend (753 шт.), Belgee X70 (732 шт.) и универсал Lada Largus (723 шт.).

Сравнение популярных моделей

Место Модель Тип кузова Продажи за неделю 1 Haval Jolion кроссовер 1781 2 Belgee X50 кроссовер 1529 3 Lada Granta седан 1492 4 Geely Monjaro кроссовер 1231 5 Haval M6 кроссовер 1023 6 Lada Granta лифтбек 904 7 Lada Vesta седан 889 8 Lada Niva Legend внедорожник 753 9 Belgee X70 кроссовер 732 10 Lada Largus универсал 723

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль в 2025 году

Определите бюджет. Учитывайте не только цену, но и страховку, стоимость шин и плановое обслуживание. Выберите тип кузова. Кроссоверы (например, Haval Jolion или Geely Monjaro) подходят для универсального использования, седаны (Lada Granta, Vesta) — для города, а универсалы и внедорожники удобны для семьи и путешествий. Сравните оснащение. Системы безопасности, мультимедиа и адаптивный круиз-контроль могут быть важнее объёма багажника. Уточните сервисную сеть. Lada выигрывает доступностью запчастей, а китайские бренды активно расширяют сервис. Тест-драйв. Перед покупкой обязательно попробуйте машину в движении — от посадки до управляемости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор модели без учёта затрат на содержание.

→ Последствие: высокая стоимость страховки или запчастей.

→ Альтернатива: обратить внимание на Lada Granta или Lada Vesta с недорогим обслуживанием.

Ошибка: ориентироваться только на дизайн.

→ Последствие: автомобиль может оказаться неудобным в повседневной эксплуатации.

→ Альтернатива: кроссовер Belgee X50, где сочетаются стиль и функциональность.

Ошибка: покупать машину без проверки комплектации.

→ Последствие: переплата за ненужные опции.

→ Альтернатива: сравнить базовую и среднюю версии Haval Jolion и M6.

А что если…

А что если сравнить текущую ситуацию с прошлым годом? Тогда Lada Granta удерживала лидерство неделями подряд. Сегодня на рынок активно вышли китайские и белорусские кроссоверы, что изменило баланс сил. Haval и Belgee демонстрируют серьёзные продажи, постепенно оттесняя отечественные модели с верхних строчек.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы Haval Jolion Современный дизайн, богатое оснащение Более дорогие запчасти Belgee X50 Цена и стиль Пока ограниченная сервисная сеть Lada Granta Доступность, дешёвое обслуживание Простая комплектация, скромный комфорт Geely Monjaro Технологичность, просторный салон Высокая цена в классе Haval M6 Универсальность, умеренный расход Меньше функций, чем у Jolion

FAQ

Как выбрать между китайским и отечественным авто?

Если важны цена и доступность сервиса, выбирайте Lada. Если нужны современные технологии и комфорт, китайские бренды дают больше.

Сколько стоит Haval Jolion в России?

В среднем от 2,2 до 2,6 млн рублей в зависимости от комплектации.

Что лучше для семьи — универсал или кроссовер?

Кроссовер удобнее для поездок по плохим дорогам и путешествий, но универсал вроде Lada Largus дешевле в обслуживании и вмещает больше багажа.

Мифы и правда

Миф: "Китайские машины быстро теряют в цене".

Правда: современные бренды вроде Haval и Geely показывают динамику, сравнимую с корейскими авто.

Миф: "Lada дешевле во всём".

Правда: ремонт действительно доступен, но топливный расход у Granta и Vesta выше, чем у некоторых китайских моделей.

Миф: "Belgee — неизвестный бренд".

Правда: компания активно расширяет производство и сотрудничает с Geely, предлагая конкурентные цены.

Три интересных факта

Haval Jolion впервые занял лидерство на российском рынке именно в сентябре 2025 года. Продажи Geely Monjaro выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Универсал Lada Largus остаётся востребованным несмотря на высокую конкуренцию кроссоверов.

Исторический контекст