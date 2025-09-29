Гранта в ауте, Jolion в шоколаде: итоги автопродаж недели удивили всех
Haval Jolion снова подтвердил свою популярность на российском авторынке. На 39-й неделе 2025 года кроссовер занял первое место по продажам, оставив позади как отечественные модели, так и конкурентов из Китая и Белоруссии.
Лидеры недели на российском рынке
Согласно данным агентства "Автостат", в период с 22 по 28 сентября в России было реализовано 32 274 новых легковых автомобиля. Это рекордный показатель для текущего года. Первую строчку рейтинга занял Haval Jolion с результатом 1781 проданный экземпляр.
На второй позиции оказался кроссовер Belgee X50, разошедшийся тиражом 1529 машин. Замыкает тройку Lada Granta в кузове седан с 1492 проданными автомобилями.
Четвёртое место досталось Geely Monjaro (1231 шт.), а пятёрку лидеров замкнул Haval M6, показавший результат в 1023 продажи. В десятку также вошли лифтбек Lada Granta (904 шт.), седан Lada Vesta (889 шт.), Lada Niva Legend (753 шт.), Belgee X70 (732 шт.) и универсал Lada Largus (723 шт.).
Сравнение популярных моделей
|Место
|Модель
|Тип кузова
|Продажи за неделю
|1
|Haval Jolion
|кроссовер
|1781
|2
|Belgee X50
|кроссовер
|1529
|3
|Lada Granta
|седан
|1492
|4
|Geely Monjaro
|кроссовер
|1231
|5
|Haval M6
|кроссовер
|1023
|6
|Lada Granta
|лифтбек
|904
|7
|Lada Vesta
|седан
|889
|8
|Lada Niva Legend
|внедорожник
|753
|9
|Belgee X70
|кроссовер
|732
|10
|Lada Largus
|универсал
|723
Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль в 2025 году
-
Определите бюджет. Учитывайте не только цену, но и страховку, стоимость шин и плановое обслуживание.
-
Выберите тип кузова. Кроссоверы (например, Haval Jolion или Geely Monjaro) подходят для универсального использования, седаны (Lada Granta, Vesta) — для города, а универсалы и внедорожники удобны для семьи и путешествий.
-
Сравните оснащение. Системы безопасности, мультимедиа и адаптивный круиз-контроль могут быть важнее объёма багажника.
-
Уточните сервисную сеть. Lada выигрывает доступностью запчастей, а китайские бренды активно расширяют сервис.
-
Тест-драйв. Перед покупкой обязательно попробуйте машину в движении — от посадки до управляемости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор модели без учёта затрат на содержание.
→ Последствие: высокая стоимость страховки или запчастей.
→ Альтернатива: обратить внимание на Lada Granta или Lada Vesta с недорогим обслуживанием.
-
Ошибка: ориентироваться только на дизайн.
→ Последствие: автомобиль может оказаться неудобным в повседневной эксплуатации.
→ Альтернатива: кроссовер Belgee X50, где сочетаются стиль и функциональность.
-
Ошибка: покупать машину без проверки комплектации.
→ Последствие: переплата за ненужные опции.
→ Альтернатива: сравнить базовую и среднюю версии Haval Jolion и M6.
А что если…
А что если сравнить текущую ситуацию с прошлым годом? Тогда Lada Granta удерживала лидерство неделями подряд. Сегодня на рынок активно вышли китайские и белорусские кроссоверы, что изменило баланс сил. Haval и Belgee демонстрируют серьёзные продажи, постепенно оттесняя отечественные модели с верхних строчек.
Плюсы и минусы популярных моделей
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Haval Jolion
|Современный дизайн, богатое оснащение
|Более дорогие запчасти
|Belgee X50
|Цена и стиль
|Пока ограниченная сервисная сеть
|Lada Granta
|Доступность, дешёвое обслуживание
|Простая комплектация, скромный комфорт
|Geely Monjaro
|Технологичность, просторный салон
|Высокая цена в классе
|Haval M6
|Универсальность, умеренный расход
|Меньше функций, чем у Jolion
FAQ
Как выбрать между китайским и отечественным авто?
Если важны цена и доступность сервиса, выбирайте Lada. Если нужны современные технологии и комфорт, китайские бренды дают больше.
Сколько стоит Haval Jolion в России?
В среднем от 2,2 до 2,6 млн рублей в зависимости от комплектации.
Что лучше для семьи — универсал или кроссовер?
Кроссовер удобнее для поездок по плохим дорогам и путешествий, но универсал вроде Lada Largus дешевле в обслуживании и вмещает больше багажа.
Мифы и правда
-
Миф: "Китайские машины быстро теряют в цене".
Правда: современные бренды вроде Haval и Geely показывают динамику, сравнимую с корейскими авто.
-
Миф: "Lada дешевле во всём".
Правда: ремонт действительно доступен, но топливный расход у Granta и Vesta выше, чем у некоторых китайских моделей.
-
Миф: "Belgee — неизвестный бренд".
Правда: компания активно расширяет производство и сотрудничает с Geely, предлагая конкурентные цены.
Три интересных факта
-
Haval Jolion впервые занял лидерство на российском рынке именно в сентябре 2025 года.
-
Продажи Geely Monjaro выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
-
Универсал Lada Largus остаётся востребованным несмотря на высокую конкуренцию кроссоверов.
Исторический контекст
-
В 2015 году безоговорочным лидером продаж была Lada Granta.
-
В 2020 году в топ вошли Hyundai Solaris и Kia Rio.
-
В 2025 году впервые одновременно три китайских бренда оказались в пятёрке лидеров.
