Одни регионы в минусе, другие — в плюсе: как Магадан и Курск удивили авторынок

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году продолжает демонстрировать спад. Общие продажи по стране за первые восемь месяцев снизились почти на четверть, и лишь отдельные регионы смогли показать положительную динамику. При этом картина по федеральным округам оказалась крайне неоднородной.

Общая ситуация в стране

По данным аналитиков, в среднем по России продажи новых машин просели на 23%. Это значит, что автосалоны продали почти на четверть меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Основные причины эксперты связывают с ростом цен, ограниченным ассортиментом и снижением доступности автокредитов.

Однако динамика по федеральным округам заметно отличается. Одни регионы фиксируют более мягкое падение, другие — обвал рынка.

Где ситуация оказалась лучше

Три округа выделяются относительно благополучными результатами. Приволжский федеральный округ показал наименьшее сокращение — минус 18,9%. На втором месте Дальний Восток — здесь падение составило 19%. Чуть хуже, но всё равно лучше среднероссийского уровня, ситуация на Северо-Западе — минус 19,2%.

Центральный федеральный округ тоже сумел удержаться ближе к лидерам. Здесь спад составил 21,8%, что заметно мягче, чем в среднем по России.

Где рынок рухнул сильнее всего

Совсем другой сценарий наблюдается в ряде крупных округов. В Уральском федеральном округе падение достигло 26,4%. Южный округ потерял 27,2%, а Сибирский — сразу 28,5%. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на Северном Кавказе, где рынок автомобилей за восемь месяцев просел на 29,3%.

Регионы-исключения с ростом

Несмотря на общий спад, есть и те, кто показал прирост. В Магаданской области продажи выросли на 5%, что в абсолютных цифрах означает 174 автомобиля. Похожая динамика в Калининградской области: плюс 5% и 4 728 проданных машин.

Интересный пример — Курская область. После тяжёлого 2024 года регион сумел выйти в плюс на 4% и продал 6 784 автомобиля. В Белгородской области, где прошлый год также был крайне слабым, динамика оказалась около нулевой отметки, но общее количество реализованных машин достигло 10 211 единиц.

Ситуация в регионах-миллионниках

Наибольший интерес представляют крупные регионы. В Самарской области продажи составили 28 105 машин, при этом спад оказался умеренным — 14%. Нижегородская область реализовала 22 375 автомобилей, сократив рынок на 16%.

Но не все регионы-миллионники удержались. В Челябинской области продажи рухнули на 30% и составили 18 109 автомобилей. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае: 36 294 проданных машины и падение на 30%. В Ростовской области рынок сократился на 29% — здесь купили 29 252 автомобиля.