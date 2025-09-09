Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка машины
Покупка машины
© www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Российский рынок удивил: новые авто 2023 и 2024 годов разлетаются быстрее, чем свежие

Автостат: 63% новых машин в России с января по август — прошлых годов выпуска

С начала 2025 года российский рынок продемонстрировал любопытную динамику. Оказалось, что большинство новых машин, проданных в стране, вовсе не свежие модели текущего года.

По данным агентства "Автостат", с января по август реализовано 487 тысяч автомобилей прошлых годов выпуска. Это составляет 63% от всех новых продаж (773 тысячи).

Как распределились продажи

В январе картина выглядела особенно ярко:

  • 94,4% продаж пришлись на автомобили 2024 года,
  • 5,1% — на машины 2023-го,
  • а доля автомобилей 2025-го составила всего 0,5%.

С каждым месяцем ситуация менялась. Уже к августу доля автомобилей текущего года впервые превысила 60%. Однако распродажи прошлогодних машин всё ещё продолжаются.

"От месяца к месяцу доля продаж свежих автомобилей (2025 года выпуска) неуклонно растет. В августе она превысила 60%. Но прошлогодние автомобили распроданы еще не все", — заявил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Что осталось на складах

Сегодня в стоках дистрибьюторов и дилеров остаётся чуть более 100 тысяч автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска.

По итогам августа структура рынка выглядела так:

  • 35,3% продаж составили машины 2024 года,
  • 3,1% — автомобили 2023 года.

Таким образом, рынок постепенно смещается в сторону актуальных моделей, но "хвост" прошлых годов пока ощутим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый двигатель Nissan ZR15DDTe для Qashqai достиг термического КПД 42% сегодня в 0:51

Гибриды перестают быть компромиссом: как Nissan сделал бензиновый мотор эффективнее дизеля

Nissan представил двигатель с уникальной технологией напыления металла. Чем она способна изменить будущее гибридов — читайте в материале.

Читать полностью » В Германии BYD U9 разогнался до 472 км/ч и побил рекорд Rimac Nevera сегодня в 0:28

Скорость, которая шокировала автоспорт: цифра приближается к невозможному

BYD YANGWANG U9 Track Edition установил новый мировой рекорд скорости среди электромобилей, приблизившись к бензиновым гиперкарам.

Читать полностью » Производители автомобилей запрещают самостоятельный ремонт новых моделей вчера в 23:54

Авторемонт без затрат: почему запреты на самостоятельный ремонт экономят тысячи рублей

Автоэлектрик раскрыл, какие системы в современных машинах нельзя чинить самостоятельно. Риск поломок и гарантии. Читайте советы для автовладельцев.

Читать полностью » Представитель ГАИ разъяснил правила установки знака Кирпич вчера в 23:43

Когда Въезд запрещен оборачивается лишением прав — неожиданные нюансы постановки знака

Нарушение знака "Кирпич" может привести к разным наказаниям — от штрафа до лишения прав. Узнайте, когда штрафы законны, а когда есть шанс оспорить решение ГАИ.

Читать полностью » Износ стоек стабилизатора снижает устойчивость автомобиля — данные автотехнической лаборатории вчера в 22:57

Расходник навсегда: почему стойки стабилизатора живут дольше, чем кажется, но ломаются внезапно

Стойки стабилизатора — важный элемент подвески, от которого зависит устойчивость автомобиля. Узнайте, почему они изнашиваются и когда стоит их менять, чтобы избежать серьезных проблем на дороге.

Читать полностью » В ГИБДД объяснили факторы риска лобового столкновения на дорогах вчера в 22:13

Лобовое столкновение — смертельная игра на дороге, где шансы почти равны нулю

Майор полиции раскрыл секреты, как избежать лобового столкновения на дороге. Бдительность, правильные действия и спокойствие — ключ к выживанию. Узнайте, почему эмоции мешают и что делать в критической ситуации.

Читать полностью » Врач объяснил, как снизить риск заражения в такси с простуженным водителем вчера в 21:43

Простуда за секунду: чем опасно чужое чихание в закрытом салоне

Как защититься от риска заразиться в такси, если водитель простужен? Врач рассказал о простых мерах профилактики, которые реально работают.

Читать полностью » Страховые компании: выплаты за предметы, упавшие на машины в России, превысили 600 млн рублей вчера в 20:57

Паркуетесь под окнами? Узнайте, сколько и чего это может стоить

Страховые компании фиксируют рост числа необычных выплат: от веток и сосулек до птичьих атак и обломков беспилотников. Узнайте, что чаще всего падает на машины.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как выглядит СТС и чем он отличается от ПТС: разъяснения ГИБДД
Садоводство

Эксперты предупредили: луковицы нельзя сажать вверх дном при осенней посадке
Спорт и фитнес

Mayo Clinic Proceedings: бег 10 км в неделю продлевает жизнь на несколько лет
Питомцы

Ветеринары: молоко и сметана вызывают у кошек расстройства пищеварения
ДФО

Экономист Кривелевич: ключевая ставка загоняет Россию в новую ловушку
Садоводство

Защита растений пластиковыми стаканчиками: как создать барьер от гусениц за 3 шага
Еда

Классический медовый торт: пошаговый рецепт на водяной бане
Спорт и фитнес

Какие упражнения безопасны при язве желудка — рекомендации врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet