Российский рынок удивил: новые авто 2023 и 2024 годов разлетаются быстрее, чем свежие

С начала 2025 года российский рынок продемонстрировал любопытную динамику. Оказалось, что большинство новых машин, проданных в стране, вовсе не свежие модели текущего года.

По данным агентства "Автостат", с января по август реализовано 487 тысяч автомобилей прошлых годов выпуска. Это составляет 63% от всех новых продаж (773 тысячи).

Как распределились продажи

В январе картина выглядела особенно ярко:

94,4% продаж пришлись на автомобили 2024 года,

5,1% — на машины 2023-го,

а доля автомобилей 2025-го составила всего 0,5%.

С каждым месяцем ситуация менялась. Уже к августу доля автомобилей текущего года впервые превысила 60%. Однако распродажи прошлогодних машин всё ещё продолжаются.

"От месяца к месяцу доля продаж свежих автомобилей (2025 года выпуска) неуклонно растет. В августе она превысила 60%. Но прошлогодние автомобили распроданы еще не все", — заявил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Что осталось на складах

Сегодня в стоках дистрибьюторов и дилеров остаётся чуть более 100 тысяч автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска.

По итогам августа структура рынка выглядела так:

35,3% продаж составили машины 2024 года,

3,1% — автомобили 2023 года.

Таким образом, рынок постепенно смещается в сторону актуальных моделей, но "хвост" прошлых годов пока ощутим.