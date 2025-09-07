Продажи буксуют, но колёса ещё крутятся: как автопром выживает вопреки всему

Ситуация на российском авторынке в 2025 году складывается непростой: продажи новых машин продолжают падать, однако власти рассчитывают удержать этот процесс под контролем. По словам главы Минпромторга, благодаря мерам поддержки спад будет ограничен, и автопром сможет пройти год без критического обвала.

Прогнозы и ожидания

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов напомнил, что еще летом ведомство прогнозировало снижение продаж автомобилей в пределах 25-30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, эти ориентиры остаются актуальными.

"В июне мы уже озвучивали наши ожидания — рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году", — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что окончательные итоги будут зависеть от экономической ситуации, в первую очередь от динамики ключевой ставки. Изменения в кредитной политике напрямую влияют на доступность автокредитов и уровень потребительского спроса.

Итоги первых месяцев

По данным Минпромторга, с января по август продажи новых транспортных средств сократились на четверть. Было реализовано 877,6 тысячи единиц техники — сюда входят легковые машины, грузовики, автобусы и легкие коммерческие автомобили (LCV) возрастом до трех лет. Несмотря на спад, ситуация выглядит более стабильной, чем ожидали многие аналитики еще в начале года.

Перспективы до конца года

До конца 2025 года еще остается несколько месяцев, и рынок может показать разные сценарии. Если меры поддержки будут сохранены в полном объеме, а макроэкономическая ситуация не ухудшится, итоговое падение действительно останется в пределах 25–30%. Однако в случае новых потрясений, связанных с экономикой или геополитикой, цифры могут оказаться выше.