© commons.wikimedia by NOhead87 is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:13

Лада не тянет, Европа сбежала: кто теперь правит дорогами столицы

Belgee X50 стал самым продаваемым автомобилем в Москве с начала 2025 года

За девять месяцев 2025 года в столице продано 110,8 тыс. новых легковых автомобилей — на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привело аналитическое агентство "Автостат". Несмотря на общее падение продаж, рынок сохраняет стабильную структуру: лидерами остаются кроссоверы, а доля китайских брендов продолжает расти.

Белорусский фаворит

Самым продаваемым автомобилем в Москве стал кроссовер Belgee X50. За девять месяцев 2025 года москвичи приобрели 4,9 тысячи таких машин. Модель отличается доступной ценой, современным дизайном и оснащением, которое не уступает многим иностранным аналогам.

Следом идут Geely Monjaro (4,8 тыс. шт.), Haval Jolion (3,6 тыс. шт.), Belgee X70 (3,3 тыс. шт.) и Lada Granta (2,7 тыс. шт.). Таким образом, топ-5 почти полностью состоит из брендов с китайскими корнями, включая белорусскую Belgee, которая сотрудничает с Geely.

Китайское доминирование

По данным экспертов, 62% столичного рынка приходится на китайские марки. Это результат как ухода европейских и японских компаний, так и активной локализации производства.

"Китайские автопроизводители быстро адаптировались к российским реалиям, предложив широкий выбор моделей с оптимальным соотношением цены и оснащения", — отметил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Помимо этого, отечественные марки, такие как Lada, пока не могут конкурировать по комфорту и дизайну, хотя по цене остаются наиболее доступными.

Почему рынок просел

Эксперты называют несколько причин снижения продаж. Главная из них — рост банковских ставок, который затруднил покупку автомобиля в кредит.

Согласно опросу, 63% респондентов назвали именно этот фактор. Еще 43% отметили падение покупательской способности, а 25% - ожидание возвращения крупных мировых брендов.

Основные факторы спада

  1. Кредиты стали дороже. Даже при госпрограммах автокредитования реальная ставка остаётся высокой.

  2. Снижение доходов населения. Покупатели чаще выбирают подержанные авто или откладывают покупку.

  3. Ожидание перемен. Некоторые россияне надеются на возвращение европейских и японских марок.

Сравнение лидеров

Модель Страна происхождения Продано в Москве (янв-сен 2025) Средний класс автомобиля
Belgee X50 Беларусь (Geely) 4 900 Кроссовер
Geely Monjaro Китай 4 800 Среднеразмерный SUV
Haval Jolion Китай 3 600 Компактный SUV
Belgee X70 Беларусь (Geely) 3 300 SUV
Lada Granta Россия 2 700 Седан/хэтчбек

Что выбирают москвичи

Современные покупатели всё чаще обращают внимание на:

  • мультимедийные системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay;

  • низкий расход топлива;

  • адаптивные системы безопасности (контроль полосы, автоматическое торможение);

  • гарантию и сервис.

Китайские бренды сделали ставку именно на эти параметры, предлагая комплектации, ранее свойственные более дорогим моделям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка малопопулярной модели без развитой сети дилеров.

  • Последствие: сложности с обслуживанием и запчастями.

  • Альтернатива: выбирать авто, представленные у нескольких крупных дилеров (например, Chery, Haval, Geely, Belgee).

А что если рынок оживет?

Аналитики считают, что оживление возможно в середине 2026 года, если Центробанк снизит ключевую ставку. Также роль сыграет развитие параллельного импорта и появление новых сборочных площадок в России и Беларуси.

Плюсы и минусы китайских авто

Плюсы Минусы
Богатое оснащение даже в базовой комплектации Более быстрое обесценивание при перепродаже
Доступная цена Сложность с оригинальными запчастями
Надежные турбодвигатели нового поколения Иногда сомнительное качество сборки
Гарантия до 5 лет Меньше сервисных центров, чем у европейских марок

FAQ

Как выбрать кроссовер для города?
Ориентируйтесь на клиренс, расход топлива и оснащение системами безопасности.

Что лучше: Belgee X50 или Haval Jolion?
Belgee немного дешевле и проще в обслуживании, но Haval предлагает более просторный салон.

Стоит ли брать китайский автомобиль в кредит?
Если ставка превышает 18-20%, выгоднее дождаться снижения процентных ставок или рассмотреть лизинг.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили ломаются через год.
Правда: современные модели проходят международную сертификацию и рассчитаны на срок службы более 7 лет.

Миф: у китайцев плохая шумоизоляция.
Правда: новые поколения кроссоверов (включая Belgee X50) получили улучшенную изоляцию и многослойное остекление.

Миф: гарантия действует только в Китае.
Правда: дилерские центры в России и Беларуси предоставляют полную гарантию на всех условиях производителя.

3 факта о рынке

  1. Средний возраст автомобиля в Москве — 11 лет.

  2. 70% сделок с новыми машинами совершаются в кредит.

  3. Самая популярная категория — компактные кроссоверы.

