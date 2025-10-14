Лада не тянет, Европа сбежала: кто теперь правит дорогами столицы
За девять месяцев 2025 года в столице продано 110,8 тыс. новых легковых автомобилей — на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привело аналитическое агентство "Автостат". Несмотря на общее падение продаж, рынок сохраняет стабильную структуру: лидерами остаются кроссоверы, а доля китайских брендов продолжает расти.
Белорусский фаворит
Самым продаваемым автомобилем в Москве стал кроссовер Belgee X50. За девять месяцев 2025 года москвичи приобрели 4,9 тысячи таких машин. Модель отличается доступной ценой, современным дизайном и оснащением, которое не уступает многим иностранным аналогам.
Следом идут Geely Monjaro (4,8 тыс. шт.), Haval Jolion (3,6 тыс. шт.), Belgee X70 (3,3 тыс. шт.) и Lada Granta (2,7 тыс. шт.). Таким образом, топ-5 почти полностью состоит из брендов с китайскими корнями, включая белорусскую Belgee, которая сотрудничает с Geely.
Китайское доминирование
По данным экспертов, 62% столичного рынка приходится на китайские марки. Это результат как ухода европейских и японских компаний, так и активной локализации производства.
"Китайские автопроизводители быстро адаптировались к российским реалиям, предложив широкий выбор моделей с оптимальным соотношением цены и оснащения", — отметил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Помимо этого, отечественные марки, такие как Lada, пока не могут конкурировать по комфорту и дизайну, хотя по цене остаются наиболее доступными.
Почему рынок просел
Эксперты называют несколько причин снижения продаж. Главная из них — рост банковских ставок, который затруднил покупку автомобиля в кредит.
Согласно опросу, 63% респондентов назвали именно этот фактор. Еще 43% отметили падение покупательской способности, а 25% - ожидание возвращения крупных мировых брендов.
Основные факторы спада
-
Кредиты стали дороже. Даже при госпрограммах автокредитования реальная ставка остаётся высокой.
-
Снижение доходов населения. Покупатели чаще выбирают подержанные авто или откладывают покупку.
-
Ожидание перемен. Некоторые россияне надеются на возвращение европейских и японских марок.
Сравнение лидеров
|Модель
|Страна происхождения
|Продано в Москве (янв-сен 2025)
|Средний класс автомобиля
|Belgee X50
|Беларусь (Geely)
|4 900
|Кроссовер
|Geely Monjaro
|Китай
|4 800
|Среднеразмерный SUV
|Haval Jolion
|Китай
|3 600
|Компактный SUV
|Belgee X70
|Беларусь (Geely)
|3 300
|SUV
|Lada Granta
|Россия
|2 700
|Седан/хэтчбек
Что выбирают москвичи
Современные покупатели всё чаще обращают внимание на:
-
мультимедийные системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay;
-
низкий расход топлива;
-
адаптивные системы безопасности (контроль полосы, автоматическое торможение);
-
гарантию и сервис.
Китайские бренды сделали ставку именно на эти параметры, предлагая комплектации, ранее свойственные более дорогим моделям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка малопопулярной модели без развитой сети дилеров.
-
Последствие: сложности с обслуживанием и запчастями.
-
Альтернатива: выбирать авто, представленные у нескольких крупных дилеров (например, Chery, Haval, Geely, Belgee).
А что если рынок оживет?
Аналитики считают, что оживление возможно в середине 2026 года, если Центробанк снизит ключевую ставку. Также роль сыграет развитие параллельного импорта и появление новых сборочных площадок в России и Беларуси.
Плюсы и минусы китайских авто
|Плюсы
|Минусы
|Богатое оснащение даже в базовой комплектации
|Более быстрое обесценивание при перепродаже
|Доступная цена
|Сложность с оригинальными запчастями
|Надежные турбодвигатели нового поколения
|Иногда сомнительное качество сборки
|Гарантия до 5 лет
|Меньше сервисных центров, чем у европейских марок
FAQ
Как выбрать кроссовер для города?
Ориентируйтесь на клиренс, расход топлива и оснащение системами безопасности.
Что лучше: Belgee X50 или Haval Jolion?
Belgee немного дешевле и проще в обслуживании, но Haval предлагает более просторный салон.
Стоит ли брать китайский автомобиль в кредит?
Если ставка превышает 18-20%, выгоднее дождаться снижения процентных ставок или рассмотреть лизинг.
Мифы и правда
Миф: китайские автомобили ломаются через год.
Правда: современные модели проходят международную сертификацию и рассчитаны на срок службы более 7 лет.
Миф: у китайцев плохая шумоизоляция.
Правда: новые поколения кроссоверов (включая Belgee X50) получили улучшенную изоляцию и многослойное остекление.
Миф: гарантия действует только в Китае.
Правда: дилерские центры в России и Беларуси предоставляют полную гарантию на всех условиях производителя.
3 факта о рынке
-
Средний возраст автомобиля в Москве — 11 лет.
-
70% сделок с новыми машинами совершаются в кредит.
-
Самая популярная категория — компактные кроссоверы.
