Россияне массово снимают деньги с депозитов и несут их в автосалоны — что происходит с рынком

В июле 2025 года россияне потратили на новые автомобили почти 390 млрд рублей. Это на 35,5% больше, чем в июне, но на 3,7% меньше, чем в июле прошлого года, подсчитали в "Газпромбанк Автолизинг" совместно с агентством "Автостат".

Несмотря на рекордный показатель месяца, суммарные расходы за первые семь месяцев 2025-го составили лишь 2 трлн рублей — на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Почему спрос растёт

Аналитики связывают оживление на рынке сразу с несколькими факторами.

Коммерческий директор Авто.ру Даниил Шкурыгин отметил, что в июле на сервисе количество просмотров объявлений выросло почти на 6%, а звонков — на 12% по сравнению с июнем.

"Это побуждает людей снимать деньги с депозитов и покупать дорогостоящие товары, включая автомобили", — пояснил он, связывая рост интереса в первую очередь со снижением ключевой ставки.

Кроме того, заметную роль сыграли программы господдержки, в частности расширение льготного кредитования для семей с детьми. Производители и дилеры также предложили выгодные условия: субсидированные кредиты и акции на автомобили прошлых лет выпуска.

"В целом мы отмечаем снижение стоимости на новые китайские автомобили. В июле средняя цена составляла 3,52 млн руб., что на 1,6% ниже июньского и на 3,4% ниже январского показателей", — добавил Шкурыгин.

Господдержка и доходы населения

Директор по маркетингу платформы Emex Иларион Демчиков назвал поддержку государства главным стимулом для покупателей. Программы автокредитования на льготных условиях продлены до конца сентября.

Не менее важными он считает и действия Центробанка: снижение ключевой ставки вместе с предложениями производителей сделали рынок более доступным.

"Высокие ставки по депозитам позволили россиянам не только сохранить, но и приумножить накопления, а увеличение доходов населения в первом квартале 2025 года составило почти 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — уточнил Демчиков.

Данные Росстата подтверждают: реальные располагаемые доходы населения за этот же период выросли на 8,7%. О росте среднедушевых доходов на 17,9% говорил и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Перспективы рынка

Эксперты отмечают, что нынешний рост имеет временный характер.

"Активное потребление услуг и товаров, в том числе автомобилей, осенью может замедлиться до момента, когда ключевая ставка опустится ниже 18%, а темпы роста цен снизятся", — подчеркнул Демчиков.

Таким образом, июльский всплеск продаж объясняется сочетанием господдержки, снижения ставок и повышенного уровня доходов. Однако насколько долго продлится эта тенденция — пока открытый вопрос.