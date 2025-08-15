Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Презентация китайского автомобиля Chery Omoda 5
Презентация китайского автомобиля Chery Omoda 5
© commons.wikimedia.org by Zoerides is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:12

Omoda и Jaecoo переписали историю автопродаж в России — что стало причиной

Omoda реализовала в России 108 тысяч машин, Jaecoo — почти 42 тысячи

Автомобильные бренды Omoda и Jaecoo зафиксировали внушительное достижение — с момента выхода на российский рынок их совокупные продажи превысили 150 тысяч машин.

Лидерство Omoda

Большую часть от этого объема обеспечила Omoda — 108 тысяч автомобилей. Главным хитом стала модель Omoda C5, которая разошлась тиражом 88 тысяч штук. Остальные модели бренда — седаны S5 и S5 GT — вместе добавили чуть более 20 тысяч продаж. Новинка линейки, кроссовер Omoda C7, успел пополнить статистику еще на 450 автомобилей.

Результаты Jaecoo

Jaecoo заявила о почти 42 тысячах проданных автомобилей.
Наибольший вклад внес кроссовер J7, разошедшийся тиражом в 31 тысячу экземпляров. Флагманский внедорожник J8 показал результат свыше 10 тысяч машин.

География продаж

По данным компаний, наибольший интерес к брендам проявляют жители мегаполисов.
Лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также в топ-регионы входят Татарстан, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Белгородская и Иркутская области.

Мнение компании

"Впечатляющие результаты продаж Omoda и Jaecoo доказывают, что современные потребители ценят автомобили, предлагающие не только технологии и высокий уровень безопасности, но и отражающие их образ жизни", — заявил директор по продажам Omoda & Jaecoo Андрей Мельников.

Эксперты отмечают, что динамика брендов на российском рынке сохраняет положительный тренд, а успехи моделей в разных сегментах укрепляют их позиции среди автолюбителей.

