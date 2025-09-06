Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Конфликт в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:14

Что ждёт автосалоны: даже оптимистичный сценарий не спасает

Рынок новых автомобилей в России в 2025 году сократится на 20% — Автостат

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в беседе с ТАСС сообщил, что рынок новых легковых машин в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Основные цифры

  • 2024 год - 1,57 млн проданных новых легковых авто.

  • 2025 год (прогноз) - около 1,25 млн автомобилей.

  • Оптимистичный сценарий - до 1,4 млн машин.

Текущая динамика

По словам эксперта, в августе продажи новых машин останутся примерно на уровне июля:

  • 115-120 тыс. единиц.

Итог

Даже при самом благоприятном сценарии рынок в 2025 году останется заметно слабее, чем в 2024-м. Основное снижение связано с высокой стоимостью кредитов, падением покупательской способности и структурными изменениями на авторынке.

