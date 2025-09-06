Что ждёт автосалоны: даже оптимистичный сценарий не спасает

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в беседе с ТАСС сообщил, что рынок новых легковых машин в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Основные цифры

2024 год - 1,57 млн проданных новых легковых авто.

2025 год (прогноз) - около 1,25 млн автомобилей .

Оптимистичный сценарий - до 1,4 млн машин.

Текущая динамика

По словам эксперта, в августе продажи новых машин останутся примерно на уровне июля:

115-120 тыс. единиц.

Итог

Даже при самом благоприятном сценарии рынок в 2025 году останется заметно слабее, чем в 2024-м. Основное снижение связано с высокой стоимостью кредитов, падением покупательской способности и структурными изменениями на авторынке.