Сентябрь без разгона: почему осень лишает автосалон второго дыхания

Российский авторынок в сентябре 2025 года подходит к важной точке: аналитики ожидают снижение продаж примерно на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что интерес покупателей к автомобилям остаётся относительно стабильным, на рынок продолжают давить финансовые факторы и ограниченная доступность машин.

Прогноз продаж

По оценке агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне приобретут около 120-125 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в сентябре 2024 года было реализовано 150 тыс. машин. Таким образом, падение составит порядка 20% год к году.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что рынок развивается предсказуемо:

"Рынок показывает спокойную динамику, серьёзных потрясений не ожидается. Основное влияние на продажи оказывают макроэкономические факторы", — сказал эксперт.

Что влияет на спрос

В 2025 году автовладельцы сталкиваются не только с ростом цен, но и с трудностями при выборе моделей. Основные факторы:

Ключевая ставка Банка России. Высокая ставка автоматически делает автокредиты дороже, что снижает доступность машин для покупателей. Курс рубля. Колебания валюты напрямую влияют на стоимость импортных автомобилей и комплектующих. Процентные ставки по депозитам. Люди охотнее оставляют деньги в банке, чем тратят их на дорогостоящие покупки. Наличие автомобилей у дилеров. Складские остатки ограничены, обновление модельного ряда идёт медленно.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рынок остаётся предсказуемым Снижение продаж на 20% Дилеры предлагают скидки и акции Высокие ставки по кредитам Есть интерес к новым моделям Ограниченный выбор у дилеров Покупатели могут торговаться Удорожание импортных машин

Сравнение по годам

Период Продажи (тыс. шт.) Динамика Сентябрь 2023 165 - Сентябрь 2024 150 -9% Сентябрь 2025 (прогноз) 120-125 -20%

Видно, что спад ускоряется: если в 2024 году рынок просел умеренно, то к осени 2025-го ситуация осложнилась.

Советы шаг за шагом для покупателей

Сравнивайте кредитные условия. Разница в ставках между банками может составлять несколько процентов. Ищите акции у дилеров. В условиях падения продаж автосалоны активно борются за клиентов. Рассмотрите прошлогодние модели. Они дешевле и доступны сразу. Следите за курсом рубля. Если ожидается ослабление, покупать машину лучше раньше. Не откладывайте покупку надолго. Дефицит определённых моделей может только усилиться.

Мифы и правда

Миф: рынок полностью рухнул.

Правда: продажи снижаются, но более 120 тыс. машин в месяц — это по-прежнему значимый объём.

Миф: новые авто недоступны без кредита.

Правда: многие покупатели используют накопления, особенно учитывая высокие ставки по депозитам.

Миф: дилеры не дают скидок.

Правда: акции есть, особенно на автомобили прошлых годов выпуска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать кредит по первой предложенной ставке.

Последствие: переплата сотни тысяч рублей.

Альтернатива: сравнивать условия в разных банках.

Ошибка: ждать снижения цен.

Последствие: из-за курса рубля машины могут подорожать.

Альтернатива: покупать при появлении подходящей модели.

Ошибка: игнорировать складские остатки.

Последствие: нужная комплектация исчезнет.

Альтернатива: рассматривать варианты заранее и резервировать авто.

FAQ

Почему рынок падает, если интерес покупателей сохраняется?

Причина в финансовых факторах: кредиты дорогие, курс рубля нестабилен, машины дорожают быстрее доходов населения.

Стоит ли покупать автомобиль в 2025 году или подождать?

Если есть возможность приобрести подходящую модель по нынешней цене — лучше не откладывать, так как стоимость может ещё вырасти.

Какие автомобили выгоднее покупать сейчас?

Модели 2023-2024 годов выпуска. Они дешевле, и дилеры часто предлагают на них акции.

Исторический контекст

Российский авторынок уже не раз переживал спады. В 2015 году продажи рухнули почти на 36% из-за экономического кризиса и падения рубля. В 2020-м рынок просел на фоне пандемии и ограничений. Однако затем каждый раз происходило восстановление. В 2022–2023 годах, после ухода западных брендов, спрос перешёл на китайские и локализованные модели. В 2025 году рынок снова переживает этап охлаждения — но он не катастрофический, а скорее адаптационный.

А что если…

А что если ключевая ставка Банка России снизится? Тогда автокредиты станут доступнее, и спрос может оживиться. В таком случае прогноз продаж на конец 2025 года может оказаться выше текущих ожиданий.

Итог

Сентябрь 2025 года станет показательным месяцем для российского авторынка: при стабильном интересе покупателей рынок демонстрирует падение на 20% год к году. Главные причины — дорогие кредиты, слабый рубль и ограниченное предложение у дилеров. Но ситуация остаётся управляемой: у покупателей есть выбор, а у дилеров — стимул предлагать выгодные условия.

И три факта напоследок: