Сентябрь без разгона: почему осень лишает автосалон второго дыхания
Российский авторынок в сентябре 2025 года подходит к важной точке: аналитики ожидают снижение продаж примерно на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что интерес покупателей к автомобилям остаётся относительно стабильным, на рынок продолжают давить финансовые факторы и ограниченная доступность машин.
Прогноз продаж
По оценке агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне приобретут около 120-125 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в сентябре 2024 года было реализовано 150 тыс. машин. Таким образом, падение составит порядка 20% год к году.
Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что рынок развивается предсказуемо:
"Рынок показывает спокойную динамику, серьёзных потрясений не ожидается. Основное влияние на продажи оказывают макроэкономические факторы", — сказал эксперт.
Что влияет на спрос
В 2025 году автовладельцы сталкиваются не только с ростом цен, но и с трудностями при выборе моделей. Основные факторы:
- Ключевая ставка Банка России. Высокая ставка автоматически делает автокредиты дороже, что снижает доступность машин для покупателей.
- Курс рубля. Колебания валюты напрямую влияют на стоимость импортных автомобилей и комплектующих.
- Процентные ставки по депозитам. Люди охотнее оставляют деньги в банке, чем тратят их на дорогостоящие покупки.
- Наличие автомобилей у дилеров. Складские остатки ограничены, обновление модельного ряда идёт медленно.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Рынок остаётся предсказуемым
|Снижение продаж на 20%
|Дилеры предлагают скидки и акции
|Высокие ставки по кредитам
|Есть интерес к новым моделям
|Ограниченный выбор у дилеров
|Покупатели могут торговаться
|Удорожание импортных машин
Сравнение по годам
|Период
|Продажи (тыс. шт.)
|Динамика
|Сентябрь 2023
|165
|-
|Сентябрь 2024
|150
|-9%
|Сентябрь 2025 (прогноз)
|120-125
|-20%
Видно, что спад ускоряется: если в 2024 году рынок просел умеренно, то к осени 2025-го ситуация осложнилась.
Советы шаг за шагом для покупателей
- Сравнивайте кредитные условия. Разница в ставках между банками может составлять несколько процентов.
- Ищите акции у дилеров. В условиях падения продаж автосалоны активно борются за клиентов.
- Рассмотрите прошлогодние модели. Они дешевле и доступны сразу.
- Следите за курсом рубля. Если ожидается ослабление, покупать машину лучше раньше.
- Не откладывайте покупку надолго. Дефицит определённых моделей может только усилиться.
Мифы и правда
-
Миф: рынок полностью рухнул.
Правда: продажи снижаются, но более 120 тыс. машин в месяц — это по-прежнему значимый объём.
-
Миф: новые авто недоступны без кредита.
Правда: многие покупатели используют накопления, особенно учитывая высокие ставки по депозитам.
-
Миф: дилеры не дают скидок.
Правда: акции есть, особенно на автомобили прошлых годов выпуска.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: брать кредит по первой предложенной ставке.
Последствие: переплата сотни тысяч рублей.
Альтернатива: сравнивать условия в разных банках.
-
Ошибка: ждать снижения цен.
Последствие: из-за курса рубля машины могут подорожать.
Альтернатива: покупать при появлении подходящей модели.
-
Ошибка: игнорировать складские остатки.
Последствие: нужная комплектация исчезнет.
Альтернатива: рассматривать варианты заранее и резервировать авто.
FAQ
Почему рынок падает, если интерес покупателей сохраняется?
Причина в финансовых факторах: кредиты дорогие, курс рубля нестабилен, машины дорожают быстрее доходов населения.
Стоит ли покупать автомобиль в 2025 году или подождать?
Если есть возможность приобрести подходящую модель по нынешней цене — лучше не откладывать, так как стоимость может ещё вырасти.
Какие автомобили выгоднее покупать сейчас?
Модели 2023-2024 годов выпуска. Они дешевле, и дилеры часто предлагают на них акции.
Исторический контекст
Российский авторынок уже не раз переживал спады. В 2015 году продажи рухнули почти на 36% из-за экономического кризиса и падения рубля. В 2020-м рынок просел на фоне пандемии и ограничений. Однако затем каждый раз происходило восстановление. В 2022–2023 годах, после ухода западных брендов, спрос перешёл на китайские и локализованные модели. В 2025 году рынок снова переживает этап охлаждения — но он не катастрофический, а скорее адаптационный.
А что если…
А что если ключевая ставка Банка России снизится? Тогда автокредиты станут доступнее, и спрос может оживиться. В таком случае прогноз продаж на конец 2025 года может оказаться выше текущих ожиданий.
Итог
Сентябрь 2025 года станет показательным месяцем для российского авторынка: при стабильном интересе покупателей рынок демонстрирует падение на 20% год к году. Главные причины — дорогие кредиты, слабый рубль и ограниченное предложение у дилеров. Но ситуация остаётся управляемой: у покупателей есть выбор, а у дилеров — стимул предлагать выгодные условия.
И три факта напоследок:
- 120-125 тыс. автомобилей — прогноз продаж на сентябрь 2025 года.
- За год рынок потерял около 20% объёма.
- Ставка ЦБ напрямую влияет на доступность автокредитов, а значит — и на продажи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru