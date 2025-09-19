Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована 19.09.2025 в 12:54

Сентябрь без разгона: почему осень лишает автосалон второго дыхания

Автостат: в сентябре 2025 года продажи автомобилей в России снизятся на 20%

Российский авторынок в сентябре 2025 года подходит к важной точке: аналитики ожидают снижение продаж примерно на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что интерес покупателей к автомобилям остаётся относительно стабильным, на рынок продолжают давить финансовые факторы и ограниченная доступность машин.

Прогноз продаж

По оценке агентства "Автостат", в сентябре 2025 года россияне приобретут около 120-125 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в сентябре 2024 года было реализовано 150 тыс. машин. Таким образом, падение составит порядка 20% год к году.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что рынок развивается предсказуемо:

"Рынок показывает спокойную динамику, серьёзных потрясений не ожидается. Основное влияние на продажи оказывают макроэкономические факторы", — сказал эксперт.

Что влияет на спрос

В 2025 году автовладельцы сталкиваются не только с ростом цен, но и с трудностями при выборе моделей. Основные факторы:

  1. Ключевая ставка Банка России. Высокая ставка автоматически делает автокредиты дороже, что снижает доступность машин для покупателей.
  2. Курс рубля. Колебания валюты напрямую влияют на стоимость импортных автомобилей и комплектующих.
  3. Процентные ставки по депозитам. Люди охотнее оставляют деньги в банке, чем тратят их на дорогостоящие покупки.
  4. Наличие автомобилей у дилеров. Складские остатки ограничены, обновление модельного ряда идёт медленно.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Рынок остаётся предсказуемым Снижение продаж на 20%
Дилеры предлагают скидки и акции Высокие ставки по кредитам
Есть интерес к новым моделям Ограниченный выбор у дилеров
Покупатели могут торговаться Удорожание импортных машин

Сравнение по годам

Период Продажи (тыс. шт.) Динамика
Сентябрь 2023 165 -
Сентябрь 2024 150 -9%
Сентябрь 2025 (прогноз) 120-125 -20%

Видно, что спад ускоряется: если в 2024 году рынок просел умеренно, то к осени 2025-го ситуация осложнилась.

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Сравнивайте кредитные условия. Разница в ставках между банками может составлять несколько процентов.
  2. Ищите акции у дилеров. В условиях падения продаж автосалоны активно борются за клиентов.
  3. Рассмотрите прошлогодние модели. Они дешевле и доступны сразу.
  4. Следите за курсом рубля. Если ожидается ослабление, покупать машину лучше раньше.
  5. Не откладывайте покупку надолго. Дефицит определённых моделей может только усилиться.

Мифы и правда

  • Миф: рынок полностью рухнул.
    Правда: продажи снижаются, но более 120 тыс. машин в месяц — это по-прежнему значимый объём.

  • Миф: новые авто недоступны без кредита.
    Правда: многие покупатели используют накопления, особенно учитывая высокие ставки по депозитам.

  • Миф: дилеры не дают скидок.
    Правда: акции есть, особенно на автомобили прошлых годов выпуска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать кредит по первой предложенной ставке.
    Последствие: переплата сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: сравнивать условия в разных банках.

  • Ошибка: ждать снижения цен.
    Последствие: из-за курса рубля машины могут подорожать.
    Альтернатива: покупать при появлении подходящей модели.

  • Ошибка: игнорировать складские остатки.
    Последствие: нужная комплектация исчезнет.
    Альтернатива: рассматривать варианты заранее и резервировать авто.

FAQ

Почему рынок падает, если интерес покупателей сохраняется?
Причина в финансовых факторах: кредиты дорогие, курс рубля нестабилен, машины дорожают быстрее доходов населения.

Стоит ли покупать автомобиль в 2025 году или подождать?
Если есть возможность приобрести подходящую модель по нынешней цене — лучше не откладывать, так как стоимость может ещё вырасти.

Какие автомобили выгоднее покупать сейчас?
Модели 2023-2024 годов выпуска. Они дешевле, и дилеры часто предлагают на них акции.

Исторический контекст

Российский авторынок уже не раз переживал спады. В 2015 году продажи рухнули почти на 36% из-за экономического кризиса и падения рубля. В 2020-м рынок просел на фоне пандемии и ограничений. Однако затем каждый раз происходило восстановление. В 2022–2023 годах, после ухода западных брендов, спрос перешёл на китайские и локализованные модели. В 2025 году рынок снова переживает этап охлаждения — но он не катастрофический, а скорее адаптационный.

А что если…

А что если ключевая ставка Банка России снизится? Тогда автокредиты станут доступнее, и спрос может оживиться. В таком случае прогноз продаж на конец 2025 года может оказаться выше текущих ожиданий.

Итог

Сентябрь 2025 года станет показательным месяцем для российского авторынка: при стабильном интересе покупателей рынок демонстрирует падение на 20% год к году. Главные причины — дорогие кредиты, слабый рубль и ограниченное предложение у дилеров. Но ситуация остаётся управляемой: у покупателей есть выбор, а у дилеров — стимул предлагать выгодные условия.

И три факта напоследок:

  1. 120-125 тыс. автомобилей — прогноз продаж на сентябрь 2025 года.
  2. За год рынок потерял около 20% объёма.
  3. Ставка ЦБ напрямую влияет на доступность автокредитов, а значит — и на продажи.

