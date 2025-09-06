Mitsubishi Outlander в августе обвалился в Бразилии — и вот кто отобрал его клиентов

Август 2025 года стал тревожным сигналом для автопроизводителей, работающих в Бразилии. Резкое снижение продаж сразу у нескольких популярных моделей показало, что конкуренция в сегменте SUV и седанов выходит на новый уровень. У дилеров растут складские запасы, а сами компании вынуждены пересматривать ценовую политику.

Лидеры падения

Honda ZR-V показала самое значительное сокращение — минус 46,72%. Если в июле продали 259 автомобилей, то в августе — лишь 138. Несмотря на ранее предложенные бонусы в размере до 44 500 реалов, модель быстро уступила место конкурентам после прекращения поставок.

Схожая ситуация у Ford Bronco. Его продажи обвалились на 43,01%: с 551 в июле до 314 в августе. Эксперты отмечают, что уникальный дизайн и внедорожные качества не смогли компенсировать высокую цену, которая стала главным сдерживающим фактором для покупателей.

Давление конкурентов

Не избежал снижения и Mitsubishi Outlander — минус 38,55%. С 262 проданных автомобилей в июле показатель упал до 161 в августе. Причина очевидна: на рынок активно выходят гибриды и китайские марки, предлагающие более доступные и технологичные решения.

Kia Sportage тоже потерял часть аудитории: продажи упали на 33,87% — всего 41 автомобиль против 62 месяцем ранее. Аналитики отмечают, что конкуренция в сегменте среднеразмерных кроссоверов усиливается с каждым месяцем.

Седаны под давлением

Снижение затронуло и Chery Arrizo 6 (CAOA). Его продажи в августе сократились на 32,54%: с 126 автомобилей до 85. В этом сегменте по-прежнему уверенно лидирует Toyota Corolla, которая не оставляет китайскому седану шансов на рост.