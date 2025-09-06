Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:53

Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года снизились на 25%

По данным Минпромторга, российский авторынок продолжает сокращаться. За январь-август 2025 года продажи новых машин снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Основные показатели

  • Всего реализовано 877,6 тыс. автомобилей (годом ранее — 1,17 млн).

  • Легковые авто: 768,2 тыс. (-23%).

  • Лёгкий коммерческий транспорт: 66,4 тыс. (-21%).

  • Грузовики: 36 тыс. (-56%).

  • Автобусы: 7 тыс. (-49%).

Итоги августа

  • Российских автомобилей продано 75 тыс. единиц.

  • Импортных — 60,5 тыс. единиц.

Итог

Снижение спроса затронуло все сегменты рынка, особенно тяжёлую коммерческую технику и автобусы. Несмотря на существенные падения, российские производители пока сохраняют лидерство по объёмам продаж внутри страны.

