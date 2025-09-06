Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

По данным Минпромторга, российский авторынок продолжает сокращаться. За январь-август 2025 года продажи новых машин снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Основные показатели

Всего реализовано 877,6 тыс. автомобилей (годом ранее — 1,17 млн).

Легковые авто : 768,2 тыс. (-23%).

Лёгкий коммерческий транспорт : 66,4 тыс. (-21%).

Грузовики : 36 тыс. (-56%).

Автобусы: 7 тыс. (-49%).

Итоги августа

Российских автомобилей продано 75 тыс. единиц .

Импортных — 60,5 тыс. единиц.

Итог

Снижение спроса затронуло все сегменты рынка, особенно тяжёлую коммерческую технику и автобусы. Несмотря на существенные падения, российские производители пока сохраняют лидерство по объёмам продаж внутри страны.