Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:33

Авто-пропажа: как машина исчезает в тени договора, пока вы спите спокойно

Организации обманывают продавцов авто под видом подготовки, сообщает МВД

Представьте: вы пытаетесь продать машину, но вместо выгодной сделки попадаете в ловушку. Автоюрист раскрыл хитрую схему, где организация обещает быструю продажу, а вы рискуете потерять авто без шанса его вернуть. Давайте разберемся, как это происходит и что делать, чтобы не стать жертвой.

Почему владельцы машин рискуют при самостоятельной продаже

Многие автолюбители предпочитают продавать машину сами: так можно заработать больше и продолжать ездить на ней. Но даже здесь подстерегают мошенники.

Если машина не продается несколько недель, владелец готов снизить цену или даже отдать в салон. Тут появляется "помощник" — организация, которая якобы подбирает покупателей. Они предлагают хорошую цену и приглашают на "подготовку" авто.

Менеджер завоевывает доверие, обещает проверить машину и выполнить необходимые процедуры. Уверяют, что покупатель уже на подходе и сделка состоится через дни или неделю. Все расходы на подготовку берет на себя компания.

На первый взгляд, все честно. Но вот подвох: перед началом вам подсовывают договор на оказание услуг. Многие подписывают, не читая.

Что происходит дальше: машина в заложниках

Спустя время выясняется, что машина осталась на площадке организации, а покупатель — миф. Забрать авто просто так нельзя: договор дает компании право распоряжаться им. Если владелец хочет вернуть машину, ему придется компенсировать все "расходы" на подготовку.

Юридически вы становитесь должником, ведь сами заказали услуги. Их оплатят только при продаже, а она может затянуться на неопределенный срок, а не на обещанные дни.

Почему это не чистое мошенничество и что делать

Такие действия сложно назвать прямым обманом, так что вернуть машину без потерь денег почти невозможно. Остается ждать продажи или платить за "услуги", которые, возможно, даже не оказали.

Чтобы избежать этого, всегда тщательно изучайте документы перед подписью. Лучше проконсультируйтесь с юристом заранее.

