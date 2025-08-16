Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:27

Старый автомобиль продолжает числиться за вами — последствия могут оказаться шокирующими

В ГИБДД напомнили, как правильно оформить продажу автомобиля, чтобы избежать штрафов и налогов

В России многие автовладельцы вспоминают о юридических нюансах продажи машины только тогда, когда проблемы уже стучатся в дверь. Часто транспортное средство передают новому владельцу без внесения его данных в договор, а порой — и вовсе без самого договора. Некоторые пользуются услугами сомнительных "помощников по продаже". В итоге всё это может обернуться серьезными неприятностями, которые придется устранять за собственный счет.

Штрафы, налоги и уголовное дело

На автомобильных форумах нередко встречаются истории бывших владельцев, которые пытаются разыскать новых хозяев уже давно проданных машин. Причина проста: на их имя приходят штрафы. Но это лишь начало — в декабре можно получить и налоговое уведомление, ведь официально государственные органы не знают о смене собственника.

Куда опаснее, если на автомобиле, который числится за вами, новый владелец попадет в аварию и скроется. В случае ДТП с пострадавшими полиция обратится именно к зарегистрированному владельцу.

Почему это происходит

Многие продавцы уверены, что достаточно просто передать ключи и документы. Логика проста: как только новый хозяин поставит авто на учет, все вопросы решатся сами. Но никто не гарантирует, что он это сделает. Проверить, числится ли автомобиль за вами, можно на "Госуслугах", однако большинство забывает об этом — слишком уж увлекательно владеть новой машиной.

Как избежать проблем

Есть законные и простые способы снять с себя ответственность:

  • оформить сделку через "Госуслуги";
  • посетить отделение ГИБДД и зафиксировать продажу.

Эти шаги избавят от штрафов, налогов и возможных уголовных дел.

Урок из жизни

Был случай, когда человек продал машину и забыл об этом. Спустя время автомобиль попал в серьезное ДТП, после которого водитель скрылся. Пострадали люди, возбудили уголовное дело. Поскольку по документам машина принадлежала прежнему хозяину, именно он оказался под следствием. В аварии он не виноват, но в своей беде — полностью. Лишь потому, что поленился довести до конца оформление сделки.

