Машина без голоса SOS: почему 22 тысячи Lada Vesta срочно отправляют в сервис

В последние годы автопроизводителям пришлось искать нестандартные решения из-за глобального дефицита микрочипов. Эта проблема коснулась и российских заводов. Так, часть автомобилей Lada Vesta, выпущенных с октября 2021 по апрель 2022 года, сошла с конвейера без системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Теперь "АвтоВАЗ" объявил о бесплатной доустановке оборудования безопасности для 22 тысяч машин, попавших под сервисную кампанию.

Почему возникла проблема

В 2021 году Евразийская экономическая комиссия временно разрешила выпускать автомобили без блока ЭРА-ГЛОНАСС. Причина заключалась в дефиците электронных компонентов. Поставщики оборудования попросту не успевали обеспечить производителей. Для того чтобы не останавливать конвейеры, автозаводы получили послабление. Срок действия разрешения продлили, но в итоге все автомобили должны быть дооснащены системой.

"Владельцы автомобилей будут уведомлены лично, либо по телефону, либо письмом", — сообщили представители "АвтоВАЗа".

Как узнать, попадает ли машина под акцию

Компания организовала проверку через VIN-код. Каждый владелец Lada Vesta может уточнить у официального дилера, нужно ли его автомобилю дополнительное оснащение. Работы проводятся бесплатно, обращаться можно в любой сертифицированный сервис "Лада".

Сравнение: кампании по ЭРА-ГЛОНАСС

Модель Годы выпуска Количество авто Причина отсутствия системы Lada Vesta 2021-2022 22 046 Дефицит микрочипов Lada Niva Travel/Legend 2021 около 23 000 Дефицит комплектующих

Советы шаг за шагом: как пройти процедуру

Проверить VIN-код на сайте или у официального дилера. Получить уведомление от "АвтоВАЗа" или самостоятельно связаться с сервисом. Записаться на удобное время в ближайший центр. Привезти автомобиль и дождаться окончания работ (обычно несколько часов). Убедиться в корректной установке и получить документы о проведённой операции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать уведомление и не устанавливать систему.

Последствие: автомобиль не соответствует нормам безопасности, могут возникнуть сложности при постановке на учёт или продаже.

Альтернатива: своевременно обратиться в сервис, где установка проводится бесплатно.

А что если…

Некоторые владельцы переживают: а вдруг дополнительная установка повредит машине или займёт слишком много времени? На практике процедура давно отработана: в дилерских центрах есть все инструменты, а сама доработка не влияет на гарантию. Более того, наличие ЭРА-ГЛОНАСС повышает ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

FAQ

Как выбрать сервисный центр для установки?

Обращайтесь только к официальным дилерам "Лады", которые имеют право на проведение этой кампании.

Сколько стоит дооснащение?

Процедура проводится бесплатно, расходы полностью берет на себя производитель.

Что лучше: установить ЭРА-ГЛОНАСС сейчас или подождать?

Ждать не стоит: акция действует уже сегодня, а автомобиль без системы может вызвать проблемы в будущем.

Мифы и правда

Миф: ЭРА-ГЛОНАСС нужен только новым автомобилям.

Правда: система обязательна для всех современных моделей, независимо от года выпуска.

Миф: установка займёт несколько дней.

Правда: чаще всего всё делается за один визит.

Миф: после установки возможны сбои в электронике.

Правда: оборудование сертифицировано и адаптировано под конкретную модель.

3 интересных факта

Система ЭРА-ГЛОНАСС автоматически связывается с экстренными службами при серьёзной аварии. Она способна передавать координаты автомобиля даже в труднодоступных районах. Первые версии системы начали внедрять ещё в 2015 году, а сегодня она обязательна для всех новых машин в России.

Исторический контекст