Паника на колёсах: Toyota и Hyundai массово отзывают миллион машин в США

Автомобили Toyota и Hyundai массово возвращают в сервисные центры в США. Компании объявили отзыв свыше миллиона машин для устранения серьёзных технических проблем, которые могут повлиять на безопасность водителей и пассажиров.

Причины отзывов

Toyota Motor отзывает более 591 тыс. автомобилей различных моделей, включая Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Проверка выявила, что у некоторых машин приборная панель может не отображать скорость, предупреждения тормозной системы и давление в шинах из-за ошибки программного обеспечения. Специалисты NHTSA предупреждают, что подобные сбои увеличивают риск аварий.

Hyundai Motor отзывает более 568 тыс. автомобилей Palisade 2020-2025 годов выпуска. Проблема связана с ремнями безопасности на пассажирских сиденьях: они не фиксируются должным образом, что при аварии повышает вероятность травм. Компания уже начала организовывать замену и ремонт оборудования.

Сравнение отзывов Toyota и Hyundai

Параметр Toyota Hyundai Количество автомобилей >591 тыс. >568 тыс. Модели Venza, Highlander, Lexus, Tacoma, GR Corolla Palisade Год выпуска Разные 2020-2025 Проблема Ошибка ПО приборной панели Ремни безопасности пассажирских сидений Риск Повышение вероятности ДТП Возможные травмы пассажиров

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Неправильная работа приборной панели → возможные ДТП → обновление ПО у дилера.

Ненадежная фиксация ремня безопасности → риск травм → замена ремня или всего сиденья.

А что если…

Если владелец проигнорирует отзыв, вероятность аварий и травм значительно возрастает. Ремонт в сервисном центре позволяет минимизировать риски и сохранить безопасность на дороге.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Бесплатный ремонт Временные неудобства и ожидание Повышение безопасности Возможное ожидание деталей Защита от травм и аварий Необходимость посещения сервисного центра

FAQ

Как проверить, попадает ли автомобиль под отзыв?

На сайте производителя или NHTSA можно ввести VIN-номер и получить информацию о необходимости ремонта.

Сколько стоит ремонт при отзыве?

Все работы и замена деталей при официальном отзыве проводятся бесплатно.

Что лучше — ждать вызова или самостоятельно записаться на ремонт?

Лучше заранее проверить автомобиль и записаться в сервисный центр, чтобы избежать риска использования неисправного автомобиля.

Мифы и правда

Миф : "Отзывы касаются только старых автомобилей".

Правда : отзыв может затрагивать машины разных годов выпуска, включая новые модели.

Миф : "Все проблемы незначительны".

Правда : сбой приборной панели или ремня безопасности может напрямую угрожать жизни.

Миф : "Можно игнорировать уведомление".

Правда: невыполнение рекомендаций производителя повышает риск ДТП и травм.

Исторический контекст

Автопроизводители регулярно проводят отзывы из-за технических сбоев. Масштабные кампании безопасности были у Toyota в 2010 году и Hyundai в 2015 году, когда также выявлялись критические проблемы с тормозами и ремнями безопасности.

3 интересных факта