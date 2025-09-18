Паника на колёсах: Toyota и Hyundai массово отзывают миллион машин в США
Автомобили Toyota и Hyundai массово возвращают в сервисные центры в США. Компании объявили отзыв свыше миллиона машин для устранения серьёзных технических проблем, которые могут повлиять на безопасность водителей и пассажиров.
Причины отзывов
Toyota Motor отзывает более 591 тыс. автомобилей различных моделей, включая Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Проверка выявила, что у некоторых машин приборная панель может не отображать скорость, предупреждения тормозной системы и давление в шинах из-за ошибки программного обеспечения. Специалисты NHTSA предупреждают, что подобные сбои увеличивают риск аварий.
Hyundai Motor отзывает более 568 тыс. автомобилей Palisade 2020-2025 годов выпуска. Проблема связана с ремнями безопасности на пассажирских сиденьях: они не фиксируются должным образом, что при аварии повышает вероятность травм. Компания уже начала организовывать замену и ремонт оборудования.
Сравнение отзывов Toyota и Hyundai
|Параметр
|Toyota
|Hyundai
|Количество автомобилей
|>591 тыс.
|>568 тыс.
|Модели
|Venza, Highlander, Lexus, Tacoma, GR Corolla
|Palisade
|Год выпуска
|Разные
|2020-2025
|Проблема
|Ошибка ПО приборной панели
|Ремни безопасности пассажирских сидений
|Риск
|Повышение вероятности ДТП
|Возможные травмы пассажиров
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Неправильная работа приборной панели → возможные ДТП → обновление ПО у дилера.
-
Ненадежная фиксация ремня безопасности → риск травм → замена ремня или всего сиденья.
А что если…
Если владелец проигнорирует отзыв, вероятность аварий и травм значительно возрастает. Ремонт в сервисном центре позволяет минимизировать риски и сохранить безопасность на дороге.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный ремонт
|Временные неудобства и ожидание
|Повышение безопасности
|Возможное ожидание деталей
|Защита от травм и аварий
|Необходимость посещения сервисного центра
FAQ
Как проверить, попадает ли автомобиль под отзыв?
На сайте производителя или NHTSA можно ввести VIN-номер и получить информацию о необходимости ремонта.
Сколько стоит ремонт при отзыве?
Все работы и замена деталей при официальном отзыве проводятся бесплатно.
Что лучше — ждать вызова или самостоятельно записаться на ремонт?
Лучше заранее проверить автомобиль и записаться в сервисный центр, чтобы избежать риска использования неисправного автомобиля.
Мифы и правда
-
Миф: "Отзывы касаются только старых автомобилей".
-
Правда: отзыв может затрагивать машины разных годов выпуска, включая новые модели.
-
Миф: "Все проблемы незначительны".
-
Правда: сбой приборной панели или ремня безопасности может напрямую угрожать жизни.
-
Миф: "Можно игнорировать уведомление".
-
Правда: невыполнение рекомендаций производителя повышает риск ДТП и травм.
Исторический контекст
Автопроизводители регулярно проводят отзывы из-за технических сбоев. Масштабные кампании безопасности были у Toyota в 2010 году и Hyundai в 2015 году, когда также выявлялись критические проблемы с тормозами и ремнями безопасности.
3 интересных факта
-
Отзыв более миллиона автомобилей — это крупнейшая кампания Toyota и Hyundai за последние пять лет в США.
-
Ошибки программного обеспечения приборных панелей встречаются не только у Toyota, но и у других производителей электромобилей.
-
Hyundai Palisade — один из самых безопасных SUV, однако дефект ремней выявил слабое место даже у новых моделей.
