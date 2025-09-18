Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 16:57

Паника на колёсах: Toyota и Hyundai массово отзывают миллион машин в США

Toyota и Hyundai отзывают более миллиона автомобилей в США из-за проблем с безопасностью

Автомобили Toyota и Hyundai массово возвращают в сервисные центры в США. Компании объявили отзыв свыше миллиона машин для устранения серьёзных технических проблем, которые могут повлиять на безопасность водителей и пассажиров.

Причины отзывов

Toyota Motor отзывает более 591 тыс. автомобилей различных моделей, включая Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Проверка выявила, что у некоторых машин приборная панель может не отображать скорость, предупреждения тормозной системы и давление в шинах из-за ошибки программного обеспечения. Специалисты NHTSA предупреждают, что подобные сбои увеличивают риск аварий.

Hyundai Motor отзывает более 568 тыс. автомобилей Palisade 2020-2025 годов выпуска. Проблема связана с ремнями безопасности на пассажирских сиденьях: они не фиксируются должным образом, что при аварии повышает вероятность травм. Компания уже начала организовывать замену и ремонт оборудования.

Сравнение отзывов Toyota и Hyundai

Параметр Toyota Hyundai
Количество автомобилей >591 тыс. >568 тыс.
Модели Venza, Highlander, Lexus, Tacoma, GR Corolla Palisade
Год выпуска Разные 2020-2025
Проблема Ошибка ПО приборной панели Ремни безопасности пассажирских сидений
Риск Повышение вероятности ДТП Возможные травмы пассажиров

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильная работа приборной панели → возможные ДТП → обновление ПО у дилера.

  • Ненадежная фиксация ремня безопасности → риск травм → замена ремня или всего сиденья.

А что если…

Если владелец проигнорирует отзыв, вероятность аварий и травм значительно возрастает. Ремонт в сервисном центре позволяет минимизировать риски и сохранить безопасность на дороге.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Бесплатный ремонт Временные неудобства и ожидание
Повышение безопасности Возможное ожидание деталей
Защита от травм и аварий Необходимость посещения сервисного центра

FAQ

Как проверить, попадает ли автомобиль под отзыв?
На сайте производителя или NHTSA можно ввести VIN-номер и получить информацию о необходимости ремонта.

Сколько стоит ремонт при отзыве?
Все работы и замена деталей при официальном отзыве проводятся бесплатно.

Что лучше — ждать вызова или самостоятельно записаться на ремонт?
Лучше заранее проверить автомобиль и записаться в сервисный центр, чтобы избежать риска использования неисправного автомобиля.

Мифы и правда

  • Миф: "Отзывы касаются только старых автомобилей".

  • Правда: отзыв может затрагивать машины разных годов выпуска, включая новые модели.

  • Миф: "Все проблемы незначительны".

  • Правда: сбой приборной панели или ремня безопасности может напрямую угрожать жизни.

  • Миф: "Можно игнорировать уведомление".

  • Правда: невыполнение рекомендаций производителя повышает риск ДТП и травм.

Исторический контекст

Автопроизводители регулярно проводят отзывы из-за технических сбоев. Масштабные кампании безопасности были у Toyota в 2010 году и Hyundai в 2015 году, когда также выявлялись критические проблемы с тормозами и ремнями безопасности.

3 интересных факта

  1. Отзыв более миллиона автомобилей — это крупнейшая кампания Toyota и Hyundai за последние пять лет в США.

  2. Ошибки программного обеспечения приборных панелей встречаются не только у Toyota, но и у других производителей электромобилей.

  3. Hyundai Palisade — один из самых безопасных SUV, однако дефект ремней выявил слабое место даже у новых моделей.

