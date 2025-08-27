Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомагнитола
Автомагнитола
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:53

Автомобиль без этих функций сегодня уже не автомобиль — что вошло в список обязательного

Автоэксперт назвал 8 обязательных функций современных автомобилей

Задумывались ли вы, что делает автомобиль по-настоящему современным? Сегодня мало кого удивишь электрическими стеклоподъёмниками или кондиционером. Директор одного из дилерских центров в беседе с журналистами отметил: "Есть набор функций, без которых новую машину уже сложно представить", — и перечислил восемь ключевых опций, отвечающих за комфорт и безопасность.

Управляемость и контроль на дороге

Первое, что называют специалисты, — система динамической стабилизации ESP. Её теперь устанавливают даже в базовых комплектациях. Она помогает водителю удерживать машину в непредсказуемых ситуациях — например, при скользкой дороге или резких манёврах.

"Если есть ESP, то обязательно работает и ABS", — добавил эксперт.

Антиблокировочная система предотвращает блокировку колёс при экстренном торможении, что значительно повышает безопасность.

Не менее важный элемент — подушки безопасности. Причём речь идёт не только о фронтальных, но и о боковых. Такой комплект — минимальный стандарт, без которого уже трудно представить любой новый автомобиль.

Помощники при парковке

Жизнь современного водителя немыслима без манёвров в условиях ограниченного пространства. Узкие дворы, загруженные парковки, плотный трафик — всё это диктует необходимость в технологиях, которые упрощают процесс. Парктроники и камеры заднего вида стали настоящим спасением: они помогают не только быстрее парковаться, но и значительно уменьшают вероятность мелких ДТП.

Комфортные мелочи, которые решают всё

Ещё одна востребованная опция — бесключевой доступ.

"Достаточно коснуться ручки, и автомобиль разблокируется", — объясняет дилер.

Система работает вместе с сигнализацией: машина автоматически снимается с охраны при открытии двери.

Зимой особенно ценятся подогрев сидений, руля и лобового стекла. Для жителей холодных регионов это не просто комфорт, а необходимость: утренние поездки становятся намного приятнее, а безопасность — выше благодаря очищенному от льда стеклу.

Технологии для водителя и пассажиров

Современные мультимедийные комплексы давно перестали быть роскошью. Большие сенсорные дисплеи встроены так, чтобы их удобно было использовать во время движения, а встроенная навигация помогает ориентироваться даже без смартфона.

Кроме того, автомобили оснащают множеством USB-портов. Это решение особенно оценят семьи и водители, которые проводят много времени в пути: заряжать смартфоны, планшеты и другие устройства теперь можно без остановки и поисков розетки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт рекомендует использовать автомобильную стойку для предотвращения соскальзывания домкрата вчера в 23:57

Чем рискуют водители, используя домкрат без упора? Простое решение, которое предотвратит беду

У вас есть подкатной домкрат, но нет резинового упора? Узнайте, как читатель "За рулем" решил эту проблему с помощью простой автодетали. Решение оказалось универсальным и надёжным!

Читать полностью » Замена тормозных дисков: когда и как проводить обслуживание согласно инструкциям механиков вчера в 23:41

Тормозные диски на 100 000 км: раскрыт секрет беспроблемного пробега

Узнайте, как продлить срок службы тормозных дисков вашего автомобиля. Простые советы по стилю вождения, выбору колодок и уходу помогут избежать частых замен!

Читать полностью » Штрафы для владельцев пикапов: что нужно знать о дорожных правилах вчера в 22:54

Пикап или тюрьма на колесах? Узнайте, где вас ждут неожиданные ограничения

Узнайте, какие ограничения действуют для больших пикапов в Москве. Важные правила, которые помогут избежать штрафов и неприятностей на дороге.

Читать полностью » В ГАИ разъяснили последствия остановки в неположенных местах для водителей вчера в 22:39

Как избежать штрафа от ГАИ: секреты, о которых молчат водители

Узнайте, как избежать штрафа от ГАИ, если вас остановили в запрещенном месте. Полезные советы от инспектора и информация о ваших правах.

Читать полностью » Автоэксперт: установка сабвуфера считается вмешательством в конструкцию и влечёт штраф вчера в 21:13

Мелкая деталь — большой риск: за что водителей теперь штрафуют чаще всего

Сабвуфер в багажнике может обернуться не музыкой, а штрафами и даже лишением прав. Почему тюнинг в России теперь под особым контролем?

Читать полностью » Ирина Андриевская: банки могут в будущем отказывать в автокредитах без официального трудоустройства вчера в 20:10

Автокредит по-новому: почему первый взнос уже не гарантирует одобрение

С июля 2025 года получить автокредит в России станет сложнее: банки начали учитывать предельную долговую нагрузку заемщиков, меняя правила игры для покупателей.

Читать полностью » KGM представила Torres Hybrid 2026 с установкой BYD для Европы вчера в 19:04

Корейцы и китайцы заключили союз: новый кроссовер уже штурмует Европу

Корейский KGM Torres выходит в Европу с китайским гибридом от BYD: неожиданный союз, новый двигатель и ставка на экономичность против конкурентов.

Читать полностью » Электрокар BYD Yangwang U9 установил мировой рекорд скорости — 472,41 км/ч вчера в 18:46

Китайский электрокар переписал историю скорости: бензиновые суперкаров остались позади

BYD Yangwang U9 побил мировой рекорд скорости для электромобилей — 472,41 км/ч. Как спорткару удалось достичь такого результата и что будет дальше?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо назвала 20-минутную дроп-сет тренировку для ягодиц с гантелями
Туризм

Путешествия в сентябре: обзор направлений по регионам мира
Туризм

Сезон дождей и ураганов: куда лучше не планировать поездку в сентябре
Садоводство

Как пиво спасет ваш огород: простой способ избавиться от слизней без химии
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: Меган Маркл приготовила пасту в украшениях стоимостью 25 млн рублей
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему планка эффективнее скручиваний для пресса
Еда

Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола
Питомцы

Диабет, лейкоз и FIP: какие болезни ветеринары считают самыми опасными для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru