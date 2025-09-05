Радио сыграло слишком громко: как владелец Exeed отсудил у автосалона миллионы

27.08.2025 в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

27.08.2025 в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

25.08.2025 в 23:16

Екатеринбургские родители смогут экономить на школьном и детсадовском питании: кешбэк 5% уже с 1 сентября

С 1 сентября родители в Екатеринбурге смогут оплачивать питание детей через быстрые платежи с кешбэком 5%. Акция охватит школы и детские сады.

25.08.2025 в 23:15

Тайный сток в ливнёвку: как гаражный кооператив отравил главную реку Челябинска

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор идентифицировали источник нефтяного загрязнения реки Миасс в центре Челябинска. Им оказался гаражно-строительный кооператив, незаконно подключившийся к ливневой канализации. По данным регионального министерства экологии, именно через эту систему нефтепродукты попали в подземную реку Игуменку, а затем в Миасс.

25.08.2025 в 22:29

"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

«Трактор» начал Кубок губернатора с поражения от «Амура». Бенуа Гру объяснил причины неудачи и рассказал, какие новые сочетания вышли на лед.

24.08.2025 в 21:34

Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

24.08.2025 в 14:35

Крупный пожар на челябинской птицефабрике: спасатели оперативно справились с огнем

Крупный пожар на территории птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области произошел вследствие аварийного режима работы электрооборудования. Как сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону, возгорание началось на кровле производственного помещения общей площадью семь тысяч квадратных метров.

23.08.2025 в 23:32

Межведомственные комиссии завершили проверку образовательных учреждений в Тюменском регионе

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области официально подтвердило полную готовность всех образовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Соответствующая оценка была проведена в рамках масштабной проверки.

