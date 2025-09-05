Радио сыграло слишком громко: как владелец Exeed отсудил у автосалона миллионы
Суды Свердловской области рассмотрели необычное дело: житель Екатеринбурга через суд вернул автосалону кроссовер Exeed LX, который оказался с заводским дефектом, и взыскал с продавца крупную компенсацию.
Как всё началось
Автомобиль был куплен осенью 2023 года. Почти сразу владелец заметил неисправность: магнитола самопроизвольно включала радио на высокой громкости.
-
В течение двух месяцев он не смог записаться на ремонт из-за отсутствия специалистов.
-
Позднее неисправность попытались устранить, но она появилась снова.
Судебное разбирательство
-
Суд первой инстанции отказался расторгать договор купли-продажи и возвращать деньги.
-
Однако областной суд встал на сторону автовладельца.
Решение суда
-
С автосалона взыскано 3,1 млн рублей (стоимость автомобиля).
-
Дополнительно — более 2,8 млн рублей штрафа и неустойки.
-
Истец обязан вернуть сам автомобиль продавцу.
Итог
Этот случай показывает, что даже мелкая на первый взгляд неисправность может стать основанием для расторжения договора купли-продажи, если её не удаётся устранить своевременно и надлежащим образом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru