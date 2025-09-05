Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:47

Радио сыграло слишком громко: как владелец Exeed отсудил у автосалона миллионы

Суд в Свердловской области обязал автосалон вернуть деньги за Exeed LX и выплатить штрафы

Суды Свердловской области рассмотрели необычное дело: житель Екатеринбурга через суд вернул автосалону кроссовер Exeed LX, который оказался с заводским дефектом, и взыскал с продавца крупную компенсацию.

Как всё началось

Автомобиль был куплен осенью 2023 года. Почти сразу владелец заметил неисправность: магнитола самопроизвольно включала радио на высокой громкости.

  • В течение двух месяцев он не смог записаться на ремонт из-за отсутствия специалистов.

  • Позднее неисправность попытались устранить, но она появилась снова.

Судебное разбирательство

  • Суд первой инстанции отказался расторгать договор купли-продажи и возвращать деньги.

  • Однако областной суд встал на сторону автовладельца.

Решение суда

  • С автосалона взыскано 3,1 млн рублей (стоимость автомобиля).

  • Дополнительно — более 2,8 млн рублей штрафа и неустойки.

  • Истец обязан вернуть сам автомобиль продавцу.

Итог

Этот случай показывает, что даже мелкая на первый взгляд неисправность может стать основанием для расторжения договора купли-продажи, если её не удаётся устранить своевременно и надлежащим образом.

