Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Серебристая Toyota Corolla
Серебристая Toyota Corolla
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:55

Машины, которые стареют красиво: кто через 10 лет стоит дороже, чем ожидали

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости за 10 лет — данные аналитика Сергея Целикова

Среди российских автолюбителей тема сохранения стоимости машины с годами всегда вызывает особый интерес. Покупая автомобиль, многие задумываются не только о его характеристиках и комфорте, но и о том, насколько выгодно будет его продать через несколько лет. Именно этот вопрос изучил аналитик, и результаты исследования оказались весьма показательными.

Абсолютный лидер — Toyota Corolla

По данным эксперта, лучшую ликвидность среди седанов и хэтчбеков демонстрирует Toyota Corolla. Даже спустя десять лет эта модель сохраняет около 53% своей изначальной цены. В пересчёте на деньги получается так: автомобиль 2012 года сейчас стоит примерно 1,1 миллиона рублей, тогда как новая Corolla обойдётся покупателю чуть дороже 2 миллионов. Потеря в стоимости за десятилетие составляет около 47%, что считается очень хорошим результатом для массового сегмента.

Второе место делят Camry и Solaris

Ближайшими к лидеру стали Toyota Camry и Hyundai Solaris. Оба автомобиля сохранили по 45% своей стоимости за десятилетний срок эксплуатации. Camry традиционно относят к бизнес-классу, и её цена на вторичке 2012 года составляет примерно 1,6 миллиона рублей, тогда как новая версия обойдётся в 3,6 миллиона. Hyundai Solaris показывает схожий результат, что объясняется его популярностью, доступностью и неприхотливостью в обслуживании.

Другие удачные варианты

В рейтинг также вошли модели, хорошо знакомые российскому рынку: Kia Rio, Kia Ceed, Lada Granta, Renault Sandero и Volkswagen Polo. Эти автомобили сохраняют от 40 до 43% первоначальной стоимости через десять лет. Такой показатель считается достойным, особенно с учётом того, что речь идёт о бюджетных моделях, которые массово используются в городах и регионах.

Сложности премиального сегмента

Совсем иная картина наблюдается с машинами бизнес-класса и премиум-сегмента. Сергей Целиков пояснил, что высокая стоимость содержания таких автомобилей с годами становится неподъёмной для многих владельцев.

"Содержание этих машин после десяти лет эксплуатации зачастую становится неподъёмным для многих владельцев", — пояснил аналитик Сергей Целиков.

Показательный пример — Mercedes-Benz E-Класса. Его остаточная стоимость через десять лет составляет всего 28% от начальной. Новая машина 2022 года стоит около 5,8 миллиона рублей, а десятилетняя — уже 1,7 миллиона. Чуть лучше ситуация у BMW 5-й серии: она сохраняет 31% своей цены. Модель 2022 года обойдётся примерно в 5,7 миллиона рублей, а её предшественник 2012 года оценивается на рынке в 1,8 миллиона.

Что влияет на ликвидность

Эксперты выделяют несколько факторов, определяющих, насколько автомобиль сохранит свою цену:

• репутация бренда и надёжность модели;
• доступность и стоимость запчастей;
• популярность машины на рынке;
• расходы на содержание после окончания гарантийного срока.

Toyota и Hyundai традиционно славятся надёжностью и простотой обслуживания, поэтому их автомобили пользуются спросом даже спустя годы. Европейские и особенно премиальные марки, напротив, требуют значительных затрат на ремонт и обслуживание, что сильно снижает их привлекательность на вторичном рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на внедорожник Tank 300 в России снизились на 200 тысяч рублей — сегодня в 0:51

Tank 300 сбросил цену: китайский внедорожник пошёл ва-банк на российском рынке

Tank 300 стал ещё доступнее: популярный внедорожник подешевел в России, сохранив богатое оснащение и внедорожные возможности.

Читать полностью » Эксперт Кирилл Чернов: мошенники в автоподборе используют поддельные договоры и реквизиты сегодня в 0:26

Автосалоны копируют чужие договоры: клиенты остаются без денег и машины

Мошенники на рынке авто становятся хитрее: они маскируются под благотворителей, подделывают договоры и воруют реквизиты компаний. Узнайте, как не попасться.

Читать полностью » Сотрудники ГАИ имеют право изымать ножи и огнетушители из машин вчера в 23:42

Запретный багаж: как обычные вещи превращаются в повод для конфискации

Какие вещи из автомобиля сотрудники ГАИ могут изъять без нарушения закона? Разбираемся, что запрещено возить в машине и как избежать штрафов и конфискации.

Читать полностью » В ГИБДД назвали ошибки при использовании стояночного тормоза вчера в 23:19

Что скрывает стояночный тормоз: четыре тайны, которые меняют взгляд на вашу безопасность

Стояночный тормоз — не просто для парковки. Узнайте, какие четыре ошибки при использовании ручника совершают почти все водители и как избежать поломок и опасных ситуаций.

Читать полностью » Водители получают штраф от ГАИ за докатку вчера в 22:12

Как избежать штрафа за докатку: простые правила, которые должен знать каждый водитель

Инспектор ГАИ раскрыл: законно ли штрафовать за езду на докатке? Узнайте, когда можно кататься безопасно и избежать 500 рублей штрафа.

Читать полностью » ГИБДД фиксирует нарушения за наезд на сплошную линию с лишением прав на шесть месяцев вчера в 22:06

Как защитить себя от штрафа за наезд на сплошную: простые правила и секреты водителей

В отдалённых регионах ГИБДД строго следит за наездом на сплошную линию. Автоюрист объясняет, как собрать доказательства и избежать штрафов и лишения прав.

Читать полностью » Эксперт Авилон BMW: за оторванный пистолет на АЗС водитель заплатит ремонт и очистку территории вчера в 21:54

Самая дорогая рассеянность: сколько стоит забытый пистолет в баке

Что делать, если по невнимательности выдернул пистолет из топливной колонки? Разбираем действия водителя и возможные последствия.

Читать полностью » Jaguar Land Rover сообщила о кибератаке и сбоях в работе заводов и дилерской сети вчера в 20:59

Тайный удар по автогиганту: как хакеры остановили производство Jaguar Land Rover

Крупный британский автопроизводитель столкнулся с неожиданной угрозой: кибератака парализовала работу заводов и продаж, а последствия ещё не до конца ясны.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йога снижает стресс и уровень тревожности — данные исследований
Еда

Как запечь курицу в медово-соевом маринаде
Садоводство

Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай
Спорт и фитнес

Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов
Дом

Дизайнеры советуют использовать зелёный и синий для создания уюта в интерьере
Еда

Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы
Авто и мото

В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis
Туризм

Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet