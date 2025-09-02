Машины, которые стареют красиво: кто через 10 лет стоит дороже, чем ожидали

Среди российских автолюбителей тема сохранения стоимости машины с годами всегда вызывает особый интерес. Покупая автомобиль, многие задумываются не только о его характеристиках и комфорте, но и о том, насколько выгодно будет его продать через несколько лет. Именно этот вопрос изучил аналитик, и результаты исследования оказались весьма показательными.

Абсолютный лидер — Toyota Corolla

По данным эксперта, лучшую ликвидность среди седанов и хэтчбеков демонстрирует Toyota Corolla. Даже спустя десять лет эта модель сохраняет около 53% своей изначальной цены. В пересчёте на деньги получается так: автомобиль 2012 года сейчас стоит примерно 1,1 миллиона рублей, тогда как новая Corolla обойдётся покупателю чуть дороже 2 миллионов. Потеря в стоимости за десятилетие составляет около 47%, что считается очень хорошим результатом для массового сегмента.

Второе место делят Camry и Solaris

Ближайшими к лидеру стали Toyota Camry и Hyundai Solaris. Оба автомобиля сохранили по 45% своей стоимости за десятилетний срок эксплуатации. Camry традиционно относят к бизнес-классу, и её цена на вторичке 2012 года составляет примерно 1,6 миллиона рублей, тогда как новая версия обойдётся в 3,6 миллиона. Hyundai Solaris показывает схожий результат, что объясняется его популярностью, доступностью и неприхотливостью в обслуживании.

Другие удачные варианты

В рейтинг также вошли модели, хорошо знакомые российскому рынку: Kia Rio, Kia Ceed, Lada Granta, Renault Sandero и Volkswagen Polo. Эти автомобили сохраняют от 40 до 43% первоначальной стоимости через десять лет. Такой показатель считается достойным, особенно с учётом того, что речь идёт о бюджетных моделях, которые массово используются в городах и регионах.

Сложности премиального сегмента

Совсем иная картина наблюдается с машинами бизнес-класса и премиум-сегмента. Сергей Целиков пояснил, что высокая стоимость содержания таких автомобилей с годами становится неподъёмной для многих владельцев.

"Содержание этих машин после десяти лет эксплуатации зачастую становится неподъёмным для многих владельцев", — пояснил аналитик Сергей Целиков.

Показательный пример — Mercedes-Benz E-Класса. Его остаточная стоимость через десять лет составляет всего 28% от начальной. Новая машина 2022 года стоит около 5,8 миллиона рублей, а десятилетняя — уже 1,7 миллиона. Чуть лучше ситуация у BMW 5-й серии: она сохраняет 31% своей цены. Модель 2022 года обойдётся примерно в 5,7 миллиона рублей, а её предшественник 2012 года оценивается на рынке в 1,8 миллиона.

Что влияет на ликвидность

Эксперты выделяют несколько факторов, определяющих, насколько автомобиль сохранит свою цену:

• репутация бренда и надёжность модели;

• доступность и стоимость запчастей;

• популярность машины на рынке;

• расходы на содержание после окончания гарантийного срока.

Toyota и Hyundai традиционно славятся надёжностью и простотой обслуживания, поэтому их автомобили пользуются спросом даже спустя годы. Европейские и особенно премиальные марки, напротив, требуют значительных затрат на ремонт и обслуживание, что сильно снижает их привлекательность на вторичном рынке.