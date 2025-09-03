Машина с пробегом 10 лет стоит миллион — узнайте, какая модель
На российском вторичном рынке легковых автомобилей в категории седанов и хетчбэков абсолютным лидером оказалась Toyota Corolla. За десять лет эта модель удержала 53% остаточной стоимости — лучший результат среди конкурентов. Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Сегодня автомобиль 2022 года выпуска можно купить чуть дороже 2 млн рублей, а версия десятилетней давности продаётся в среднем за 1,1 млн рублей.
Другие лидеры рейтинга
На второй строчке расположилась Toyota Camry. Её остаточная стоимость составила 45%. Новый седан 2022 года стоит около 3,6 млн рублей, тогда как модель 2012 года можно найти за 1,6 млн рублей.
С таким же показателем на третьем месте оказался Hyundai Solaris.
К списку наиболее ликвидных машин также присоединились:
- Kia Rio
- Kia Ceed
- Lada Granta
- Renault Sandero
Их остаточная стоимость колеблется в пределах 42-43%.
Аутсайдеры среди премиум-сегмента
Неожиданно низкие позиции заняли немецкие бизнес-седаны. Mercedes-Benz E-Class сохранил лишь 28% стоимости, а BMW 5 Series — 31%.
Эксперты связывают это с дорогим обслуживанием и быстрым падением интереса к премиум-классу на вторичном рынке.
Таким образом, японские и корейские модели остаются наиболее выгодными для долгосрочного владения. Европейские премиум-бренды, напротив, теряют ценность быстрее, что делает их менее привлекательными в перспективе десяти лет.
