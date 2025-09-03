Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:11

Машина с пробегом 10 лет стоит миллион — узнайте, какая модель

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — "Автостат"

На российском вторичном рынке легковых автомобилей в категории седанов и хетчбэков абсолютным лидером оказалась Toyota Corolla. За десять лет эта модель удержала 53% остаточной стоимости — лучший результат среди конкурентов. Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Toyota Corolla демонстрирует рекордный показатель ликвидности — 53%", — заявил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Сегодня автомобиль 2022 года выпуска можно купить чуть дороже 2 млн рублей, а версия десятилетней давности продаётся в среднем за 1,1 млн рублей.

Другие лидеры рейтинга

На второй строчке расположилась Toyota Camry. Её остаточная стоимость составила 45%. Новый седан 2022 года стоит около 3,6 млн рублей, тогда как модель 2012 года можно найти за 1,6 млн рублей.

С таким же показателем на третьем месте оказался Hyundai Solaris.

К списку наиболее ликвидных машин также присоединились:

  • Kia Rio
  • Kia Ceed
  • Lada Granta
  • Renault Sandero

Их остаточная стоимость колеблется в пределах 42-43%.

Аутсайдеры среди премиум-сегмента

Неожиданно низкие позиции заняли немецкие бизнес-седаны. Mercedes-Benz E-Class сохранил лишь 28% стоимости, а BMW 5 Series — 31%.

Эксперты связывают это с дорогим обслуживанием и быстрым падением интереса к премиум-классу на вторичном рынке.

Таким образом, японские и корейские модели остаются наиболее выгодными для долгосрочного владения. Европейские премиум-бренды, напротив, теряют ценность быстрее, что делает их менее привлекательными в перспективе десяти лет.

