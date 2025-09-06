Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пробег
пробег
© wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:05

Машина подаёт знаки: как понять, что она готовится стать вашим кошмаром

Эксперты указали признаки, по которым владельцу стоит задуматься о продаже подержанного авто

Многие автовладельцы задумываются о том, когда именно стоит расстаться со своим транспортным средством. С одной стороны, хочется получить максимум выгоды от продажи, с другой — избежать лишних расходов на ремонт и обслуживание. Эксперты отмечают, что наступает определённый момент, когда старый автомобиль превращается из помощника в постоянный источник трат.

Почему важно вовремя продавать машину

С возрастом машины увеличиваются расходы на содержание. Это касается как планового техобслуживания, так и внеплановых ремонтов. Игнорирование регулярных проверок и замены расходников приводит к выходу из строя различных узлов. В итоге автомобиль начинает "съедать" больше топлива или масла, что делает эксплуатацию ощутимо дороже.

Некоторые владельцы предпочитают менять машину сразу после окончания гарантийного срока. Такой подход имеет логику, но в первую очередь выгоден производителям, которым важно, чтобы покупатели как можно чаще обновляли автомобили. Между тем многие машины способны прослужить гораздо дольше, если за ними правильно ухаживать.

Идеальный пробег для продажи

Автосалоны нередко связывают оптимальное время для продажи с пробегом. Большинство современных моделей имеют гарантию на 100 тысяч километров. В среднем это примерно семь лет эксплуатации. Первое действительно дорогостоящее ТО приходится на 70-90 тысяч километров. Именно поэтому эксперты рекомендуют выставлять машину на продажу при пробеге 60-70 тысяч. В этот момент автомобиль ещё не требует масштабных вложений, а покупатель получает относительно свежий и надёжный транспорт.

Если же техника начинает часто ломаться раньше, то лучше не откладывать продажу. Даже мелкие, но регулярные неисправности способны ударить по кошельку и серьёзно раздражать. Кроме того, это явный сигнал, что в ближайшем будущем могут выйти из строя более дорогие узлы.

"Сигналы" для владельцев подержанных машин

На вторичном рынке ситуация несколько иная: здесь чаще всего продаются уже не новые автомобили. Важно уметь распознать тревожные признаки, указывающие на необходимость смены транспортного средства.

  1. Повышенный расход топлива. Он может быть связан как с мелкими неполадками (например, изношенные свечи), так и с серьёзными проблемами в двигателе.

  2. Рост расхода масла. Масложор — один из верных признаков проблем с мотором, ремонт которого обходится очень дорого.

  3. Поломки датчиков. Выход из строя систем управления двигателем часто тянет за собой дорогостоящие работы.

  4. Коррозия кузова. Ржавчина обычно появляется на капоте, арках и дверях, но скрытые очаги могут возникнуть и в менее заметных местах — под запаской или в дренажных отверстиях. Системное распространение коррозии — веский повод задуматься о продаже.

  5. Проблемы с трансмиссией. Ремонт коробки передач зачастую сопоставим по стоимости с ремонтом двигателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД предложило задерживать автомобили иностранцев до уплаты штрафов за нарушение ПДД сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.

Читать полностью » Эксперт Тимашов рассказал о главных причинах возгораний автомобилей сегодня в 12:04

Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел

Автоэксперт объяснил, почему загораются машины: износ проводки, утечка топлива, сухая трава под катализатором или даже гнездо птиц под капотом.

Читать полностью » Эксперт Кондрашов рассказал о местах, где чаще всего угоняют автомобили сегодня в 11:59

ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным

Эксперт рассказал, где угоняют машины чаще всего: во дворах загородных домов со взломом ворот, на парковках ТЦ и в жилых районах ночью.

Читать полностью » Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года снизились на 25% сегодня в 11:53

Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

Минпромторг сообщил о падении рынка новых авто в России: за 8 месяцев 2025 года продажи снизились на 25%, сильнее всего просели грузовики и автобусы.

Читать полностью » В России подешевели сегодня в 11:48

Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

Tank снизил цены на внедорожник 300: все комплектации подешевели на 200 тыс. рублей. Теперь стоимость модели в России стартует от 4,15 млн.

Читать полностью » Миронов направил обращение о замене старых автомобильных номеров на новые с флагом России сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Сергей Миронов предложил заменить все действующие автомобильные номера на единый образец с флагом России, предусмотрев бесплатный обмен для владельцев.

Читать полностью » Автостат: Lada Granta сохранила лидерство на рынке России, продажи упали на 31% сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Лидером продаж в августе 2025 года снова стала Lada Granta — 12,9 тыс. машин. В тройке также Haval Jolion и Lada Vesta, но у всех спад спроса.

Читать полностью » Автоэксперты сравнили передний, задний и полный привод по управляемости и проходимости сегодня в 11:30

Идеального привода не существует: каждый оборачивается компромиссом

Передний, задний или полный привод — какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы каждой схемы и объясняем, для каких условий лучше подходит каждый вариант.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы: зимой базилик нуждается в редком поливе и защите от сухого воздуха
Наука и технологии

Микробиом и влюблённость: как бактерии в кишечнике влияют на выбор партнёра — исследование
Красота и здоровье

Стоматолог Давидян: отсутствие даже одного зуба может нарушить прикус и вызвать атрофию кости
Еда

Рецепт тарталеток с крабовыми палочками и сыром подтвердил популярность среди домашних поваров
Дом

Изношенное постельное бельё вызывает дискомфорт во сне
Еда

Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда
Садоводство

Тля, клещи и гусеницы в ужасе: чесночный настой – ваш секрет богатого урожая
Еда

Рецепт салата Кавказский с говядиной и болгарским перцем сохраняет баланс вкуса и пользы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet