Машина подаёт знаки: как понять, что она готовится стать вашим кошмаром

Многие автовладельцы задумываются о том, когда именно стоит расстаться со своим транспортным средством. С одной стороны, хочется получить максимум выгоды от продажи, с другой — избежать лишних расходов на ремонт и обслуживание. Эксперты отмечают, что наступает определённый момент, когда старый автомобиль превращается из помощника в постоянный источник трат.

Почему важно вовремя продавать машину

С возрастом машины увеличиваются расходы на содержание. Это касается как планового техобслуживания, так и внеплановых ремонтов. Игнорирование регулярных проверок и замены расходников приводит к выходу из строя различных узлов. В итоге автомобиль начинает "съедать" больше топлива или масла, что делает эксплуатацию ощутимо дороже.

Некоторые владельцы предпочитают менять машину сразу после окончания гарантийного срока. Такой подход имеет логику, но в первую очередь выгоден производителям, которым важно, чтобы покупатели как можно чаще обновляли автомобили. Между тем многие машины способны прослужить гораздо дольше, если за ними правильно ухаживать.

Идеальный пробег для продажи

Автосалоны нередко связывают оптимальное время для продажи с пробегом. Большинство современных моделей имеют гарантию на 100 тысяч километров. В среднем это примерно семь лет эксплуатации. Первое действительно дорогостоящее ТО приходится на 70-90 тысяч километров. Именно поэтому эксперты рекомендуют выставлять машину на продажу при пробеге 60-70 тысяч. В этот момент автомобиль ещё не требует масштабных вложений, а покупатель получает относительно свежий и надёжный транспорт.

Если же техника начинает часто ломаться раньше, то лучше не откладывать продажу. Даже мелкие, но регулярные неисправности способны ударить по кошельку и серьёзно раздражать. Кроме того, это явный сигнал, что в ближайшем будущем могут выйти из строя более дорогие узлы.

"Сигналы" для владельцев подержанных машин

На вторичном рынке ситуация несколько иная: здесь чаще всего продаются уже не новые автомобили. Важно уметь распознать тревожные признаки, указывающие на необходимость смены транспортного средства.