электрокар Renault Zoe
электрокар Renault Zoe
© Wikimedia Commons by Kirill Borisenko is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:27

Электрокары стареют быстрее смартфонов — вот что пугает их владельцев

S&P Global: электромобили в США меняют в среднем через 3–4 года

В автомобильной индустрии наметилась интересная тенденция: машины с бензиновым двигателем остаются у владельцев намного дольше, чем электромобили. Исследования в США показывают, что классические автомобили служат в среднем 12 лет, а вот электрокары обновляются уже через 3-4 года. Разница связана с технологическим прогрессом, экономическими факторами и разными привычками покупателей.

Цифры, которые удивляют

По статистике S&P Global, бензиновые автомобили в среднем эксплуатируются 12,5 лет, а у частных владельцев этот срок достигает 13,6 лет. Это рекордный показатель, который объясняется нехваткой новых машин в последние годы и ростом их цен. В 2022 году продажи упали до 13,9 млн единиц против 14,6 млн в 2021 году.

"Владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания ездят дольше, в то время как цикл замены электромобилей значительно сокращается", — отметили исследователи.

Почему бензиновые авто остаются дольше?

Традиционные машины выигрывают за счёт предсказуемости: ремонт и обслуживание хорошо знакомы, инфраструктура налажена, а стоимость владения понятна. Даже при высокой цене новых моделей подержанные авто среднего класса остаются востребованными. Дополнительный фактор — стабильность рынка топлива и страхования, что снижает риски для автовладельцев.

Что ускоряет обновление электрокаров?

Электромобили чаще покупают состоятельные клиенты, которые привыкли менять технику на новые версии быстрее. Среди ключевых причин:

  • быстрый технологический прогресс (запас хода, зарядка, ПО);
  • гибкие формы финансирования — аренда и лизинг;
  • субсидии и налоговые льготы;
  • стремление продать машину раньше, пока батарея не потеряла ценность.

В среднем владельцы электрокаров меняют их каждые 3,6 года, причём значительная часть сделок проходит через корпоративные автопарки.

Сравнение

Параметр Бензиновые авто Электромобили
Средний срок владения 12-13 лет 3-4 года
Основные стимулы Надёжность, сервис, стабильность Инновации, субсидии, гибкий лизинг
Рынок подержанных Развитый, устойчивый Только формируется
Риски Рост цен на топливо Старение батарей, падение стоимости
Лояльность покупателей Умеренная Очень высокая

Советы шаг за шагом: как выбрать между бензином и электричеством

  1. Оцените бюджет: бензиновая машина дешевле при покупке, электромобиль — при эксплуатации.

  2. Изучите инфраструктуру: есть ли поблизости зарядные станции или вы готовы ставить домашнюю зарядку.

  3. Сравните варианты финансирования: для электрокаров выгодны лизинговые и корпоративные схемы.

  4. Продумайте срок владения: если планируете ездить 10+ лет, бензиновый авто будет рациональнее.

  5. Если любите новинки — электрокар даст больше эмоций и технологических возможностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка электромобиля без учёта инфраструктуры.
→ Последствие: трудности с зарядкой, зависимость от общественных станций.
→ Альтернатива: выбрать гибрид или бензиновый авто с экономичным двигателем.

Ошибка: долгосрочное владение электрокаром без планирования.
→ Последствие: снижение стоимости из-за износа батареи.
→ Альтернатива: использовать лизинг или менять автомобиль чаще.

А что если электромобили будут служить дольше?

Если технологии аккумуляторов станут дешевле и надёжнее, срок владения электрокарами может увеличиться до 7-8 лет. Подержанный рынок стабилизируется, а обновления "по воздуху" позволят дольше не менять модель. В этом случае разрыв с бензиновыми авто постепенно исчезнет.

Плюсы и минусы

Тип авто Плюсы Минусы
Бензиновый Долгий срок службы, развитый рынок б/у, привычный сервис Высокие расходы на топливо, экологический след
Электромобиль Быстрая амортизация, инновации, льготы, бесшумность Высокая цена, падение стоимости на вторичке, риски с батареей

FAQ

Как выбрать между бензином и электрокаром?
Если планируете долгосрочное владение — лучше бензиновый. Если важны инновации и экология — электромобиль.

Сколько стоит владение электромобилем?
Обслуживание дешевле, чем у бензиновых авто, но покупка дороже. Субсидии и льготы помогают снизить расходы.

Что лучше для города?
Электромобиль: он экологичнее, дешевле в эксплуатации и удобен с домашней зарядкой.

Мифы и правда

• Миф: электрокар не подходит для зимы.
Правда: современные батареи оснащены системами подогрева.

• Миф: бензиновые авто всегда дешевле.
Правда: при долгом владении электромобиль может оказаться выгоднее.

• Миф: зарядка занимает целый день.
Правда: быстрые станции заряжают до 80% за 20-40 минут.

3 интересных факта

  1. Средний возраст грузовиков в США выше, чем легковых автомобилей — 14,3 года.

  2. Tesla первой внедрила масштабные обновления "по воздуху", которые заменяют визит в сервис.

  3. Китайский рынок электромобилей обновляется быстрее всего — там смена авто происходит каждые 2-3 года.

Исторический контекст

  • 1908 год — массовый выпуск Ford Model T сделал бензиновые авто доступными для всех.
  • 1997 год — Toyota Prius открыла эпоху гибридов.
  • 2010 год — Nissan Leaf стал первым массовым электрокаром.
  • 2020-е — десятки стран объявили о планах запретить ДВС к 2035 году.

