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Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
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Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:43

Дорогие детали вашего автомобиля: что стоит заменять заранее, чтобы не платить за ремонт целое состояние

Как избежать дорогостоящих ремонтов: советы эксперта по планированию расходов на автомобиль

Ремонт некоторых автомобильных деталей может обойтись очень дорого, особенно с учетом роста цен на запчасти. Эксперты назвали 7 таких деталей, стоимость ремонта которых может значительно ударить по кошельку.

7 дорогостоящих ремонтов автомобиля

  • Замена катушек зажигания

Для автомобилей с мощными двигателями (восемь и более цилиндров) замена катушек зажигания может стоить от 100 тысяч рублей. Это связано с необходимостью менять все катушки одновременно.

  • Катализаторы

Ремонт катализатора также является дорогим. Их стоимость может достигать 250 тысяч рублей из-за использования драгоценных металлов, таких как платина, палладий и родий.

  • Ремонт пневмоподвески

Пневмоподвеска требует значительных затрат, так как для поддержания баланса приходится менять две стойки одновременно.

  • Замена рулевой рейки с электроприводом

Ремонт или замена рулевой рейки с электроприводом также может обойтись очень дорого, вплоть до 250 тысяч рублей.

  • Турбокомпрессор

Стоимость ремонта турбокомпрессора тоже может быть весьма высокой, в том числе из-за сложности работы и цен на запчасти.

  • Фары

Замена фар, особенно на современные автомобили, также обойдется недешево. Стоимость некоторых фар может достигать 250 тысяч рублей.

  • Ремонт стартера

Если в стартере выходят из строя щетки, редуктор или другие компоненты, ремонт может потребовать значительных затрат.

Рекомендации эксперта

Эксперт советует автовладельцам заранее планировать расходы на обслуживание своего автомобиля и учитывать возможный рост цен на запчасти. Это поможет избежать неожиданностей и подготовиться к значительным затратам.

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