Дорогие детали вашего автомобиля: что стоит заменять заранее, чтобы не платить за ремонт целое состояние

Ремонт некоторых автомобильных деталей может обойтись очень дорого, особенно с учетом роста цен на запчасти. Эксперты назвали 7 таких деталей, стоимость ремонта которых может значительно ударить по кошельку.

7 дорогостоящих ремонтов автомобиля

Замена катушек зажигания

Для автомобилей с мощными двигателями (восемь и более цилиндров) замена катушек зажигания может стоить от 100 тысяч рублей. Это связано с необходимостью менять все катушки одновременно.

Катализаторы

Ремонт катализатора также является дорогим. Их стоимость может достигать 250 тысяч рублей из-за использования драгоценных металлов, таких как платина, палладий и родий.

Ремонт пневмоподвески

Пневмоподвеска требует значительных затрат, так как для поддержания баланса приходится менять две стойки одновременно.

Замена рулевой рейки с электроприводом

Ремонт или замена рулевой рейки с электроприводом также может обойтись очень дорого, вплоть до 250 тысяч рублей.

Турбокомпрессор

Стоимость ремонта турбокомпрессора тоже может быть весьма высокой, в том числе из-за сложности работы и цен на запчасти.

Фары

Замена фар, особенно на современные автомобили, также обойдется недешево. Стоимость некоторых фар может достигать 250 тысяч рублей.

Ремонт стартера

Если в стартере выходят из строя щетки, редуктор или другие компоненты, ремонт может потребовать значительных затрат.

Рекомендации эксперта

Эксперт советует автовладельцам заранее планировать расходы на обслуживание своего автомобиля и учитывать возможный рост цен на запчасти. Это поможет избежать неожиданностей и подготовиться к значительным затратам.