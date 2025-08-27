Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Салон завален под завязку: мастера пожалели, что согласились открыть дверь

Механики из США пожаловались на мусор и грязь в салонах при ремонте машин

Автомеханики часто становятся свидетелями настоящих "детективных историй". Речь не о сломанных двигателях, а о том, что владельцы забывают или оставляют в салоне своих машин. Порой находки оказываются столь неожиданными, что удивляют даже самых опытных мастеров.

Случай из Вирджинии

Недавно дилерский центр Toyota в Северной Вирджинии поделился в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) коротким роликом. В одном из автомобилей обнаружили:

  • картонные коробки,
  • пустые контейнеры,
  • два складных знака "Мокрый пол",
  • зонт,
  • черный мешок для мусора,
  • и даже синий лабубу.

Видео быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурное обсуждение.

Почему это проблема

Для мастеров лишний хлам — не просто курьез. Чтобы провести диагностику, нужно добраться до разъемов и узлов, а заваленные коробками салоны превращают работу механика в уборку. Еще хуже, когда речь идет о грязи и запахах. Некоторые сервисы сразу отказываются от таких заказов, другие соглашаются, но с явным раздражением.

"Слет механиков" в комментариях

Публикация Toyota Woodbridge стала поводом для целого потока воспоминаний. Один за другим мастера начали делиться историями.

"Однажды мой коллега менял салонный фильтр, и вдруг я услышал крики. Парень случайно задел интимную игрушку, которую клиент оставил в машине", — мастер Хесус.

Механик Гайн Гриффин рассказал, что как-то к ним заехал клиент, оставив окна открытыми под дождем. Машина принадлежала человеку, занимавшемуся запрещенными веществами. Семена разлетелись по салону, а после дождя начали прорастать прямо в ковролине.

Бывали и менее криминальные, но не менее неприятные ситуации.

"Иногда клиенты сами просят не использовать защитный чехол. Но он нужен не для их обивки, а чтобы нам не приходилось садиться в пятна непонятного происхождения", — объяснил один из мастеров.

Другой сотрудник вспоминал Kia 2012 года: салон был завален банками энергетиков, торпедо украшали фигурки аниме, а воздух наполнял резкий запах.

А вот история Алекса Валаскеса стала, пожалуй, самой шокирующей. Пожилой клиент, сам того не заметив, занес в сервис собачьи экскременты на обуви. Когда машину попытались загнать в цех, запах оказался настолько сильным, что сотрудники отказывались садиться за руль. Алекс признался: только что вернулся с обеда — и результат был плачевным.

Что думают клиенты

Но в обсуждение включились не только механики. Некоторые автовладельцы признались: уборка перед визитом в сервис для них обязательна.

"Вот поэтому я всегда чищу свой грузовик, прежде чем отдать его на техобслуживание", — написала Шайла Даниэль.

Ее комментарий даже получил благодарность от сотрудников Toyota Woodbridge: "Мы это очень ценим!".

"Если ваша машина выглядит вот так, за нее надо брать отдельные $100", — заметил Ди Муньос.

Многие пользователи согласились: чистый салон — это уважение не только к себе, но и к людям, которые будут работать с автомобилем.

