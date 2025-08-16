Автостарость в цифрах: визиты в сервисы бьют рекорды
Каждый третий российский водитель сегодня готов дольше ездить на своей машине, чем еще пару лет назад.
И это не абстрактные ощущения — цифры говорят сами за себя: по данным Auto.ru и сети Fit Service, в 2025 году владельцы самых популярных подержанных автомобилей в России стали обращаться в сервисы на 13% чаще, чем годом ранее.
Средний возраст таких машин вплотную приблизился к 10 годам — на восемь месяцев больше, чем в 2024-м.
Почему машины стали ремонтировать чаще
Растет не только возраст, но и пробег: за два года он увеличился на 14%, достигнув 156 407 километров против 137 000 ранее.
Эксперты считают, что причина очевидна — на фоне цен и ограничений многие предпочитают не покупать новые авто, а поддерживать в рабочем состоянии уже имеющиеся.
"Автомобили стареют, а значит, требуют более частого и сложного обслуживания", — пояснили в Fit Service.
К росту визитов на станции техобслуживания добавились и более высокие средние чеки, что напрямую связано с подорожанием запчастей и инфляцией.
Лидеры по количеству обращений в сервис
Во втором квартале 2025 года абсолютным рекордсменом по увеличению визитов в сервис стал Volkswagen Polo — рост на 35% по сравнению с первым кварталом.
Далее в списке:
-
Lada Vesta — +20%;
-
Lada Granta — +14%;
-
Kia Rio — +13%.
В июле число обращений в техцентры по этим моделям оказалось на 13% выше, чем в том же месяце 2024 года.
Где ремонт стал дороже всего
Цены на обслуживание тоже прибавили.
Лидеры роста среднего чека:
-
Lada Kalina — +37,4%;
-
Skoda Octavia — +34%;
-
Lada Priora — +30,76%.
Эксперты отмечают, что увеличение затрат — это не только следствие инфляции, но и результат возраста автомобилей: старые машины требуют сложного ремонта, замены большего количества деталей и, соответственно, больших расходов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru