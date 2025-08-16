Автостарость в цифрах: визиты в сервисы бьют рекорды

Каждый третий российский водитель сегодня готов дольше ездить на своей машине, чем еще пару лет назад.

И это не абстрактные ощущения — цифры говорят сами за себя: по данным Auto.ru и сети Fit Service, в 2025 году владельцы самых популярных подержанных автомобилей в России стали обращаться в сервисы на 13% чаще, чем годом ранее.

Средний возраст таких машин вплотную приблизился к 10 годам — на восемь месяцев больше, чем в 2024-м.

Почему машины стали ремонтировать чаще

Растет не только возраст, но и пробег: за два года он увеличился на 14%, достигнув 156 407 километров против 137 000 ранее.

Эксперты считают, что причина очевидна — на фоне цен и ограничений многие предпочитают не покупать новые авто, а поддерживать в рабочем состоянии уже имеющиеся.

"Автомобили стареют, а значит, требуют более частого и сложного обслуживания", — пояснили в Fit Service.

К росту визитов на станции техобслуживания добавились и более высокие средние чеки, что напрямую связано с подорожанием запчастей и инфляцией.

Лидеры по количеству обращений в сервис

Во втором квартале 2025 года абсолютным рекордсменом по увеличению визитов в сервис стал Volkswagen Polo — рост на 35% по сравнению с первым кварталом.

Далее в списке:

Lada Vesta — +20%;

Lada Granta — +14%;

Kia Rio — +13%.

В июле число обращений в техцентры по этим моделям оказалось на 13% выше, чем в том же месяце 2024 года.

Где ремонт стал дороже всего

Цены на обслуживание тоже прибавили.

Лидеры роста среднего чека:

Lada Kalina — +37,4%;

Skoda Octavia — +34%;

Lada Priora — +30,76%.

Эксперты отмечают, что увеличение затрат — это не только следствие инфляции, но и результат возраста автомобилей: старые машины требуют сложного ремонта, замены большего количества деталей и, соответственно, больших расходов.