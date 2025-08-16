Ремонт выхлопа Chevrolet Niva обошёлся в разы дешевле: секрет владельца

Иногда самые ценные советы для автовладельцев появляются не в инструкциях по эксплуатации, а в личных историях. Опыт ремонта подержанного внедорожника может легко стать готовой подсказкой для тех, кто не хочет тратить лишние деньги. Именно так случилось с Chevrolet Niva 2013 года, на одометре которой уже почти 200 тысяч километров.

Владелец, делясь своим опытом, отметил одну характерную проблему.

"На пробеге 195 тысяч в выхлопной системе появился гул, а вскоре основной глушитель просто отвалился", — рассказал автор отзыва.

Причина оказалась банальной, но неприятной — коррозия в месте соединительного хомута. Там металл традиционно слабее всего.

Когда замена кажется единственным выходом

Разрушение затронуло не только трубу, но и сопло глушителя. По всем правилам требовалась полная замена участка — сам глушитель и часть выхлопного тракта с резонатором. Но именно здесь возникла дилемма: резонатор еще был исправен, а менять его "за компанию" — значит выбросить деньги на ветер.

Сумма потенциальных расходов выглядела пугающе: свыше 10 тысяч рублей только за запчасти, без учета стоимости работы мастеров. Для машины с таким пробегом это серьезные траты, ведь на горизонте и без того маячат новые ремонты.

Временный, но рациональный ход

Решение оказалось гораздо проще и дешевле, чем предполагалось. Вместо покупки дорогостоящих деталей владелец пошел другим путем: поврежденный участок трубы аккуратно вырезали до "живого" металла, а затем восстановили соединение с помощью сварки.

Такой ремонт обошелся в разы дешевле и занял минимум времени.

"Автомобиль снова стал ездить в привычном режиме", — отметил автор.

При этом он не скрывает: метод временный, капитального вмешательства рано или поздно не избежать. Но сейчас это позволило сохранить в кошельке значительную сумму.