Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:56

С сентября автосервисы работают по-новому: изменения, которые почувствует каждый водитель

В России с 1 сентября вступили в силу обновлённые правила работы автосервисов

С 1 сентября в России начали действовать обновлённые правила для автосервисов, которые пришли на смену устаревшим нормативам начала 2000-х годов. Изменения не затронули основ базового взаимодействия между владельцами транспорта и организациями, но в сам порядок внесены важные корректировки, влияющие на детали заключения договоров, возмещения ущерба и предоставления информации.

Главные новшества: что теперь иначе

Обновлённые правила устанавливают более современный подход к заключению договоров — теперь автовладельцы могут оформлять их не только на бумаге, но и в цифровом виде через сайт или приложение. Это особенно актуально в эпоху цифровизации, когда значительная часть сервисов переходит в онлайн.

Ещё одно нововведение — отмена обязательной бумажной книги отзывов и предложений. Теперь автосервисы вправе не хранить этот рудимент, что избавляет их от необходимости поддерживать ненужную бумажную документацию. Обратная связь с клиентами, как предполагается, будет осуществляться в цифровом виде — через сайты, мобильные приложения или по электронной почте.

Кроме того, в новом регламенте упрощены требования к содержанию договора. Теперь из него исключён пункт о необходимости указывать стоимость автомобиля, которая ранее определялась по согласованию сторон. Это избавляет стороны от лишней формальности, не имеющей прямого отношения к качеству или объёму предоставляемых услуг.

Как изменились правила компенсации

Одно из заметных изменений касается порядка возмещения ущерба. Ранее в правилах прямо указывалось: если при ремонте была повреждена машина или её детали, сервис должен либо предоставить аналогичные по качеству запчасти и автомобиль, либо возместить ущерб в двойном размере. Теперь эта норма заменена общей формулировкой, отсылающей к законодательству, включая закон "О защите прав потребителей". Это означает, что компенсации будут рассчитываться в общем правовом поле, без отдельных "двойных" условий.

С одной стороны, это упрощает юридическую структуру документа, с другой — требует от потребителей большей осведомлённости о своих правах. В случае споров придётся обращаться к действующим федеральным законам, а не ссылаться на конкретные пункты правил обслуживания.

Что осталось прежним

Несмотря на все нововведения, основные принципы работы автосервисов остались без изменений. Как и прежде, организации обязаны информировать клиентов обо всех аспектах обслуживания: перечне предоставляемых услуг, их стоимости, сроках выполнения и гарантии, а также о квалификации мастера, который будет выполнять работы.

Также клиенты имеют право знать об условиях предоставления льгот, если они предусмотрены. Уровень качества работ должен соответствовать либо условиям заключённого договора, либо стандартным требованиям, применяемым к такого рода услугам.

Расширение охвата: не только автомобили

Новые правила касаются не только ремонта и обслуживания легковых и грузовых автомобилей, но также распространяются на мотоциклы, мотороллеры, прицепы, полуприцепы и их составные части. Такой шаг позволяет регулировать более широкий круг техники, которая активно используется на дорогах России, но ранее выпадала из прямого нормативного поля.

Почему понадобилась замена старых правил

Прежние правила действовали с 2001 года и дважды редактировались — в 2007 и 2017 годах. Однако в последние годы в России активно действует механизм так называемой "регуляторной гильотины". Он предусматривает пересмотр всех устаревших и избыточных нормативных актов, замену бессрочных документов на новые, действующие в течение конкретного срока.

