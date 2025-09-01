Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля: открытие капота
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:09

Авторемонт у дома: катастрофа, которую никто не ждёт, но все рискуют пережить

Штрафы за ремонт автомобиля во дворе установлены по новым правилам МВД России

Представьте: вы приехали домой и решили быстро заменить масло в машине прямо у подъезда. Соседи увидят — и вот уже полиция на пороге. Но так ли это страшно? Давайте разберёмся, что говорит полиция о ремонте авто в неположенных местах, и когда действительно можно нарваться на штраф.

Когда ремонт во дворе разрешён?

Не все действия с машиной считаются нарушением. Например:

  • замена лампочки в фаре или долив омывайки — никаких проблем.
  • смена колеса или ремонт покрышки на дороге — тоже в порядке.

Такие мелкие работы обычно не привлекают внимания и не нарушают правила.

А когда штраф неизбежен?

Другое дело — ремонт, который может загрязнить территорию. Майор полиции объяснил: если вы меняете моторное масло или охлаждающую жидкость во дворе многоквартирного дома, и соседи заметят, ждите гостей из правоохранительных органов. То же касается разборки моторного отсека — это уже серьёзно.

Мыть машину не в предназначенном для этого месте тоже рискованно. Даже у гаражного кооператива могут оштрафовать, а уж во дворе многоквартирки — тем более. Полиция подчёркивает: это не только ремонт, но и потенциальное загрязнение.

Размер штрафов: от 500 до 20 000 рублей

Штрафы зависят от обстоятельств. За ремонт с загрязнением или мойку в запрещённом месте можно получить от 500 рублей до внушительных 20 000. Всё решает ситуация на месте.

Наказание не так просто получить, как кажется. Нужно, чтобы:

  • проступок зафиксировали (например, соседи пожаловались).
  • полиция приехала и составила протокол.

Не все соседи спешат жаловаться, особенно на знакомых. Бывает, что ремонт заканчивается до прибытия полиции, и территорию успевают убрать. Но даже в этом случае полиция советует воздержаться: ремонт во дворе всё равно способствует загрязнению, даже если вы аккуратны.

В итоге, полиция ставит точку: ремонт авто во дворе возможен, но с ограничениями. Лучше использовать гараж или специальный бокс, чтобы избежать неприятностей.

