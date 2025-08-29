Что можно чинить во дворе без страха штрафа — список разрешённых мелочей

Можно ли отремонтировать машину прямо во дворе и не получить штраф? Вопрос, который волнует многих водителей. Ведь привычка чинить автомобиль самостоятельно по-прежнему сильна: у кого-то это способ сэкономить, а для кого-то — просто дело принципа. Но границы дозволенного определены законом, и не всегда автолюбители об этом помнят.

"Заниматься ремонтом машины во дворе многоквартирного дома нельзя. За это может быть выписан штраф", — пояснил майор полиции в беседе с порталом naavtotrasse.ru

Однако не стоит воспринимать эту фразу слишком буквально: не каждое действие с автомобилем автоматически влечёт наказание.

Что можно без опаски

Не стоит бояться, что сотрудники полиции приедут за доливку стеклоомывателя или замену перегоревшей лампы. Никто не запретит поменять колесо, поставить запаску или подлатать пробитую покрышку в пути. Такие простые действия относятся к техническому обслуживанию и не подпадают под запреты.

Где начинается нарушение

Ситуация меняется, если речь идёт о ремонте, при котором возможны загрязнения двора или придомовой территории. Типичный пример — замена масла или охлаждающей жидкости. Разлив на асфальт технических жидкостей автоматически делает ремонт нарушением. Если это заметят соседи, жалоба быстро дойдёт до полиции.

"Когда для ремонта какого-либо узла приходится разбирать моторный отсек во дворе — это уже нарушение", — подчеркнул представитель полиции.

Подобные действия не только мешают окружающим, но и портят облик двора.

Мойка — отдельная история

Нельзя забывать и о мойке автомобилей. Даже если речь идёт не о дворе, а о площадке у гаражного кооператива, формально автолюбитель рискует получить штраф. О мытье машины возле многоэтажки и говорить не приходится.

Размер штрафа

Наказание за такие действия варьируется от 500 до 20 000 рублей. Всё зависит от обстоятельств: где именно происходил ремонт, насколько пострадала территория, и как зафиксировано нарушение.

Насколько реально получить штраф

На практике привлечь к ответственности не так просто. Во-первых, требуется фиксация нарушения. Во-вторых, сотрудники полиции должны приехать и составить протокол. На деле же нередко к моменту их прибытия ремонт уже закончен, а двор приведён в порядок. Да и соседи не всегда торопятся жаловаться, особенно если речь идёт о знакомом человеке.

Тем не менее, юристы и полицейские предостерегают: даже если удаётся избежать наказания, сам факт ремонта с использованием технических жидкостей во дворе действительно приводит к загрязнению территории. Пусть и аккуратный автовладелец не сможет полностью убрать следы.