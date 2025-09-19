Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована 19.09.2025 в 11:12

Ремонт авто дорожает быстрее бензина: средний чек перевалил за 25 тысяч

Эксперт Турсунова: средний чек на ремонт автомобиля в России достиг 23–25 тыс. рублей

Рост стоимости ремонта автомобилей в России в 2025 году стал заметной тенденцией, отражающей сразу несколько факторов. По данным сооснователя сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсуновой, с начала года цены увеличились примерно на 15%, и снижение в ближайшее время не предвидится.

Почему ремонт подорожал

Эксперт выделяет ключевые причины роста цен:

  • Подорожание запчастей. Из-за ограниченного предложения и сложной логистики поставки стали дороже, что сразу отражается в счёте на ремонт.
  • Рост арендных ставок. Содержание автосервисов обходится дороже, а это закладывается в конечную стоимость услуг.
  • Увеличение расходов на персонал. Конкуренция за квалифицированных специалистов приводит к росту зарплат.

Средний чек

Сегодня средний чек на ремонт составляет 23-25 тыс. рублей, что выше прошлогодних значений. На стоимость влияет не только удорожание деталей и работ, но и поведение автовладельцев. Всё больше людей выбирают комплексные ремонты, чтобы продлить срок службы машин, а не ограничиваться "точечным" устранением поломок.

Плюсы и минусы для автовладельцев

Плюсы Минусы
Более качественный и комплексный ремонт Рост затрат на обслуживание
Продление срока службы автомобиля Средний чек вырос до 25 тыс. рублей
Большой выбор сервисов и решений Дефицит оригинальных запчастей

Перспективы рынка

Эксперты прогнозируют, что цены останутся высокими, а в ряде сегментов даже продолжат расти. Основные факторы:

  • старение автопарка в России;
  • удорожание расходных материалов (масла, фильтры, тормозные колодки);
  • рост операционных расходов автосервисов.

Сравнение: ремонт в 2024 и 2025 гг.

Год Средний чек Изменение
2024 20-22 тыс. руб. -
2025 23-25 тыс. руб. +15%

Советы шаг за шагом

  1. Сравнивайте цены. У разных сервисов стоимость одинаковых работ может отличаться на 10-20%.
  2. Используйте аналоги. Качественные неоригинальные детали часто дешевле в 1,5-2 раза.
  3. Планируйте обслуживание. Регулярное ТО дешевле, чем крупный ремонт.
  4. Фиксируйте смету. Требуйте у сервиса предварительный расчёт работ и запчастей.
  5. Ищите акции. Многие сети предлагают скидки на комплексные услуги.

Мифы и правда

  • Миф: ремонт подорожал только из-за жадности сервисов.
    Правда: цены растут из-за логистики, аренды и зарплат персонала.

  • Миф: выгоднее откладывать ремонт.
    Правда: затягивание только увеличивает расходы.

  • Миф: аналоги всегда хуже оригинала.
    Правда: у многих брендов аналоги производятся на тех же заводах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономить на ТО.
    Последствие: крупный и дорогой ремонт.
    Альтернатива: регулярная профилактика.

  • Ошибка: соглашаться на первую цену.
    Последствие: переплата за работы.
    Альтернатива: мониторинг сервисов и сравнение смет.

  • Ошибка: использовать дешёвые подделки.
    Последствие: быстрый износ деталей.
    Альтернатива: выбирать проверенные аналоги или оригинал.

FAQ

Почему цены выросли именно на 15%?
Это совокупный эффект подорожания запчастей, логистики, аренды и персонала.

Можно ли сэкономить без ущерба для качества?
Да, за счёт подбора неоригинальных деталей и обслуживания в независимых сервисах.

Что выгоднее: чинить старую машину или менять её на новую?
Зависит от состояния авто: при регулярном ремонте содержание выгоднее, чем покупка новой машины с кредитом.

Исторический контекст

Стоимость ремонта в России росла и раньше: в 2015 году рост составил 20% из-за падения рубля, в 2020-м — на 12% из-за пандемии. Однако нынешняя ситуация отличается тем, что спрос на сервисы не падает, а наоборот, растёт — стареющий автопарк требует всё больше внимания.

А что если…

А что если сервисы начнут активно внедрять онлайн-диагностику и подписки на ТО? Это позволит автовладельцам заранее планировать расходы и избегать крупных неожиданностей.

Итог

Рост цен на ремонт автомобилей в 2025 году — закономерный результат удорожания деталей, аренды и работы специалистов. Средний чек вырос до 25 тыс. рублей, и тенденция сохранится. Но грамотный выбор сервиса и регулярное ТО помогут снизить расходы и продлить срок службы машины.

И три факта напоследок:

  1. Средний чек ремонта за год вырос на 15%.
  2. Сегодня автовладельцы чаще выбирают комплексные ремонты.
  3. Старение автопарка усиливает спрос на услуги сервисов.

