Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:12

Цены в сервисах растут, но не только из-за запчастей: причина кроется в поведении водителей

Цены на ремонт автомобилей в России продолжают уверенно расти, и этот процесс уже ощутимо бьёт по кошелькам автолюбителей. По словам специалистов, подорожание наблюдается с начала 2025 года и связано не только с традиционным удорожанием запчастей, но и с изменениями в поведении самих водителей, которые стали иначе относиться к своим автомобилям.

Почему ремонт стал дороже

Одной из главных причин роста цен на ремонт автомобилей стало увеличение стоимости комплектующих. Этот процесс наблюдается не первый год и продолжается из-за дефицита предложения и сложностей с логистикой.

"С начала 2025 года стоимость ремонта автомобилей выросла примерно на 15%. Основной причиной стало подорожание запчастей", — сказала сооснователь сети умных автосервисов Барно Турсунова.

Проблемы с поставками деталей начались ещё несколько лет назад и с тех пор только усугубились. Российский рынок остаётся зависимым от импорта, а нестабильная ситуация с логистикой и ограниченный выбор поставщиков делают процесс закупки всё более затратным. При этом качество некоторых альтернативных запчастей, особенно от новых брендов, оставляет желать лучшего, что нередко вынуждает автовладельцев переплачивать за оригинальные компоненты.

Не только запчасти: другие причины роста

Однако дело не ограничивается только железками. Увеличились и расходы на содержание самих автосервисов. Это касается как арендных ставок, так и оплаты труда специалистов. В условиях нехватки квалифицированных кадров автосервисы вынуждены повышать зарплаты, чтобы удерживать опытных мастеров.

"Дополнительное влияние оказывают повышение арендных ставок и рост расходов на персонал и содержание сервисов", — добавила Барно Турсунова.

В крупных городах аренда производственных помещений стабильно дорожает, особенно если речь идёт об оборудованных боксах в удобной транспортной доступности. А новые стандарты обслуживания требуют вложений в инструменты, программное обеспечение, обучение персонала. Всё это в итоге закладывается в цену для клиента.

Средний чек растёт — и не только из-за цен

Сегодня средняя сумма, которую автовладельцы оставляют в автосервисе, составляет 23-25 тысяч рублей. Этот показатель выше прошлогоднего и отражает сразу несколько параллельных процессов.

Во-первых, это объективное подорожание — те же детали и услуги, что год назад стоили дешевле, теперь обходятся дороже. Во-вторых, изменились предпочтения самих водителей. Люди стали осознаннее подходить к вопросам технического обслуживания и ремонта, выбирая не "залатать дыру", а полноценно восстановить машину.

"Владельцы машин все чаще выбирают более масштабные ремонты, стараясь продлить срок службы автомобилей", — отметила Барно Турсунова.

Такой подход объясним: на фоне высокого курса валют, нестабильных цен и ограниченного предложения новых машин, всё больше россиян делают ставку на долгую эксплуатацию уже имеющихся автомобилей. Особенно это касается владельцев иномарок, которые не планируют расставаться со своими машинами в ближайшие годы.

Стареющий автопарк и его последствия

По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы тренд на подорожание сохранится. Среди ключевых факторов:

  • старение автопарка;
  • постепенное удорожание расходников;
  • рост операционных издержек у автосервисов.

Старые автомобили требуют более частого обслуживания и серьёзных вложений. А замена таких элементов, как подвеска, тормозная система или системы охлаждения, требует не только времени, но и существенных затрат.

Кроме того, повышенный спрос на определённые виды работ и деталей (например, на кузовной ремонт или электронику) подогревает рынок, создавая перегрузку на сервисы и удлиняя сроки выполнения заказов. В таких условиях неизбежен рост цен.

