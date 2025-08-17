Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:11

Когда ремонт становится бессмысленным: главные сигналы, что автомобиль пора менять

Автомеханик назвал четыре признака, когда ремонт старого авто невыгоден

Стоит ли ремонтировать старый автомобиль или пора подумать о продаже? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым владельцем машины. Цены на новые автомобили и их обслуживание растут с каждым годом, и иногда вложения в ремонт оказываются попросту невыгодными. Автомеханик в интервью порталу naavtotrasse.ru рассказал о четырех проблемах, которые становятся сигналом: пора расставаться с машиной и искать замену.

Коррозия: невидимый враг кузова

Первое, что должно насторожить — ржавчина. Сначала это могут быть едва заметные "рыжики", но если коррозия добралась до несущих частей кузова или днища, ремонт превращается в дорогостоящую и не всегда успешную авантюру.

"Когда ржавчина съедает металл всерьез, даже большие вложения не гарантируют результата", — отмечает эксперт.

Восстановить кузов можно, но затраты редко оправдываются. Машина с прогрессирующей коррозией быстро теряет в цене и надежности. В такой ситуации рациональнее продать транспортное средство, чем пытаться остановить естественный процесс старения металла.

Геометрия кузова: угроза безопасности

Еще один тревожный момент — нарушение геометрии кузова. Даже если автомобиль пережил легкое ДТП и был восстановлен по страховке, скрытые дефекты могут остаться.

"Полностью восстановить геометрию кузова невозможно. А именно она отвечает за безопасность на дороге", — подчеркивает автомеханик.

Такой автомобиль хуже управляется, быстрее изнашивается и при новой аварии риски возрастают в разы. Поэтому, если есть подозрения на серьезные изменения в конструкции кузова, стоит задуматься о продаже.

Двигатель: дорогой ремонт

Поломки мотора — третий знак того, что машина может стать "черной дырой" для бюджета. Нередко первые серьезные неисправности двигателя проявляются уже при пробеге в 100-150 тысяч километров, когда гарантия давно закончилась.

Ремонт или замена ДВС сегодня обходится в крупную сумму, а цена запчастей и работы растет.

"Иногда дешевле и выгоднее вложить деньги в покупку новой машины, чем спасать старую", — советует эксперт.

Трансмиссия: не все коробки одинаково ремонтопригодны

Последний пункт — коробка передач. Владелец механической трансмиссии может отделаться относительно малой кровью: ремонт МКПП обычно доступен и понятен любому сервису. Другое дело — вариатор, "робот" или старый "автомат".

"Не каждый сервис берется за ремонт современных коробок, а если и берется, стоимость часто шокирует", — предупреждает автомеханик.

Такие агрегаты требуют не только денег, но и времени на поиск специалистов и деталей. И здесь снова встает вопрос: стоит ли тратить сотни тысяч, если проще направить их на покупку другого автомобиля?

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: чугунные моторы ушли с конвейеров из-за веса и экологических требований сегодня в 2:07

От символа вечности до одноразовой детали: как чугунные двигатели стали пережитком прошлого

Почему автопроизводители отказались от чугунных моторов, которые славились «неубиваемой» надёжностью, и чем алюминий оказался выгоднее чугуна?

Читать полностью » Си Цзиньпин назвал ситуацию на рынке электромобилей в Китае сегодня в 1:36

Китайские электромобили обрушили цены до минимума — за этой гонкой скрывается тревожный секрет

Китай лидирует в мире по электромобилям, но внутри страны кризис: цены падают, заводы простаивают, а власти ищут выход из "ценовой войны".

Читать полностью » Владельцы назвали коррозию выхлопной системы слабым местом Chevrolet Niva сегодня в 1:02

Ремонт выхлопа Chevrolet Niva обошёлся в разы дешевле: секрет владельца

Обычная поломка глушителя могла обойтись владельцу Chevrolet Niva в 10 тысяч рублей, но решение оказалось куда проще и дешевле, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Эксперт Мишин: запах сладости в автомобиле связан с неисправностью кондиционера сегодня в 0:55

Запах сладкий, последствия горькие: как авто предупреждает о беде

Сладковатый запах в салоне автомобиля — не случайность. Эксперты объясняют, почему он указывает на утечку хладагента и чем грозит игнорирование этой проблемы.

Читать полностью » Peugeot EC5, Renault K4M и Toyota 4GR-FSE признаны самыми выносливыми моторами сегодня в 0:26

У этих моторов нет срока службы — достаточно соблюдать всего один пункт, и они переживут 500 тысяч км

Эксперты назвали моторы, которые без труда преодолевают полмиллиона километров. Французские, японские и немецкие легенды среди самых надёжных.

Читать полностью » ГИБДД: инспектор имеет право проверять документы у припаркованного автомобиля вчера в 23:13

Вы не за рулём, но инспектор требует права? Почему это незаконно — и как ответить

Инспектор ГИБДД подошёл к вашей припаркованной машине? Узнайте, какие документы вы обязаны показать, а какие требования — незаконны. Советы автоюриста.

Читать полностью » Камеры фиксируют пересечение сплошной линии — как избежать штрафа вчера в 23:04

Как один штраф за сплошную может увеличить стоимость ОСАГО на 20%

Что грозит за пересечение сплошной линии в попутном направлении? Штраф, камеры и даже рост стоимости ОСАГО — инспектор ГАИ раскрыл детали. Читайте, чтобы не переплачивать.

Читать полностью » Способы определения остатка бензина без использования бортового компьютера вчера в 22:56

Не доверяйте показаниям: как бортовой компьютер может вас обмануть

Старые авто не всегда показывают остаток топлива, но есть хитрый способ узнать его через бортовой компьютер. Как это работает и почему цифрам нельзя верить на 100%?

Читать полностью »

Новости
СФО

Сибирские ученые создают цифровую летопись Енисейской губернии
Спорт и фитнес

Упражнения для укрепления поясницы по данным Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Врач Дианова назвала корневор диету разновидностью вредного западного питания
ДФО

На Сахалине оптимизировали систему здравоохранения области
Еда

Как приготовить карамелизированные груши: пошаговая инструкция от шеф-повара
ПФО

Shot : Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области
Садоводство

Какие многолетники нельзя обрезать осенью — рекомендации садоводов
ЦФО

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве рязанского завода получат выплаты до 1,5 млн руб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru