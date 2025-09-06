Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом

Многие автовладельцы спешат перекрасить детали кузова при появлении царапин или сколов. Однако, как рассказал в интервью "Газете.Ru" директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов, такая мера часто приносит больше вреда, чем пользы.

Основные риски

Ошибки при подборе цвета

Даже в хороших сервисах возможны несовпадения оттенка, разводы и другие дефекты. В итоге внешний вид машины портится.

Некачественные материалы

Дешёвая краска быстро выцветает, а результат ремонта становится заметен спустя короткое время.

Коррозия под краской

Некоторые мастера не полностью удаляют ржавчину перед покраской. Вскоре она снова проявляется, и это может привести к более серьёзным проблемам.

Влияние на стоимость авто

Перекрашенные элементы нередко вызывают подозрения у покупателей: многие считают, что автомобиль попадал в ДТП. Это может снизить цену машины на вторичном рынке.

Что делать вместо перекраса

Эксперт советует по возможности сохранять оригинальное лакокрасочное покрытие:

мелкие царапины лучше маскировать полировкой,

для защиты использовать антикоррозийную обработку или локальную тонировку.

Полный перекрас оправдан лишь в случаях серьёзных повреждений кузова.