Голубь на машине
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:33

Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом

Эксперт Балашов: перекраска кузова из-за царапин может снизить стоимость авто

Многие автовладельцы спешат перекрасить детали кузова при появлении царапин или сколов. Однако, как рассказал в интервью "Газете.Ru" директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов, такая мера часто приносит больше вреда, чем пользы.

Основные риски

  • Ошибки при подборе цвета
    Даже в хороших сервисах возможны несовпадения оттенка, разводы и другие дефекты. В итоге внешний вид машины портится.

  • Некачественные материалы
    Дешёвая краска быстро выцветает, а результат ремонта становится заметен спустя короткое время.

  • Коррозия под краской
    Некоторые мастера не полностью удаляют ржавчину перед покраской. Вскоре она снова проявляется, и это может привести к более серьёзным проблемам.

Влияние на стоимость авто

Перекрашенные элементы нередко вызывают подозрения у покупателей: многие считают, что автомобиль попадал в ДТП. Это может снизить цену машины на вторичном рынке.

Что делать вместо перекраса

Эксперт советует по возможности сохранять оригинальное лакокрасочное покрытие:

  • мелкие царапины лучше маскировать полировкой,

  • для защиты использовать антикоррозийную обработку или локальную тонировку.

Полный перекрас оправдан лишь в случаях серьёзных повреждений кузова.

