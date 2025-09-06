Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом
Многие автовладельцы спешат перекрасить детали кузова при появлении царапин или сколов. Однако, как рассказал в интервью "Газете.Ru" директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов, такая мера часто приносит больше вреда, чем пользы.
Основные риски
-
Ошибки при подборе цвета
Даже в хороших сервисах возможны несовпадения оттенка, разводы и другие дефекты. В итоге внешний вид машины портится.
-
Некачественные материалы
Дешёвая краска быстро выцветает, а результат ремонта становится заметен спустя короткое время.
-
Коррозия под краской
Некоторые мастера не полностью удаляют ржавчину перед покраской. Вскоре она снова проявляется, и это может привести к более серьёзным проблемам.
Влияние на стоимость авто
Перекрашенные элементы нередко вызывают подозрения у покупателей: многие считают, что автомобиль попадал в ДТП. Это может снизить цену машины на вторичном рынке.
Что делать вместо перекраса
Эксперт советует по возможности сохранять оригинальное лакокрасочное покрытие:
-
мелкие царапины лучше маскировать полировкой,
-
для защиты использовать антикоррозийную обработку или локальную тонировку.
Полный перекрас оправдан лишь в случаях серьёзных повреждений кузова.
