Новый слой оборачивается старой бедой: почему ржавчина всегда находит выход

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с соблазном перекрасить поцарапанную деталь кузова, чтобы вернуть машине "салонный" вид. Однако на деле подобное решение не всегда оправдано и порой приносит больше проблем, чем пользы. Особенно это касается случаев, когда повреждения не затронули металл и ограничиваются лишь лаком или верхним слоем краски.

Почему перекраска может обернуться неприятностями

На первый взгляд перекраска кажется логичным выходом: дефект исчезает, а кузов снова выглядит безупречно. Но даже в профессиональных сервисах не исключены ошибки. Подбор оттенка нередко подводит: один и тот же цвет в разных условиях освещения выглядит по-разному, и при неидеальном совпадении разница заметна сразу. К этому добавляются риски появления разводов или неравномерного блеска.

"Даже в авторитетных сервисах не исключены промахи при подборе оттенка или нанесении краски, что приводит к заметным отличиям цвета и появлению разводов", — отметил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Отдельная проблема — качество используемых материалов. Недорогие краски и лаки быстро теряют насыщенность, а вместо обновлённого вида автовладелец получает потускневшие и неоднородные панели.

Риск скрытой коррозии

Перед нанесением нового слоя поверхность обязательно нужно тщательно зачистить и обезжирить. Но если мастер не уделит этому должного внимания, под краской могут остаться микроскопические очаги ржавчины. Снаружи дефект будет незаметен, но спустя несколько месяцев коррозия проявится вновь и уже в куда более агрессивной форме.

Для владельца это означает одно — дорогостоящий ремонт в будущем, причём устранить проблему будет сложнее, чем если бы ржавчину убрали сразу.

Влияние на стоимость автомобиля

Перекрашенные элементы почти всегда настораживают покупателей на вторичном рынке. Даже если перекраска делалась исключительно ради устранения сколов, многие решат, что машина участвовала в аварии. Это автоматически снижает её рыночную стоимость и усложняет продажу.

Таким образом, желание "освежить" кузов ради эстетики может сыграть против самого владельца, когда придёт время менять машину.

Когда можно обойтись без покраски

Куда более разумным вариантом специалисты называют сохранение заводского покрытия. Если повреждения поверхностные, их легко скрыть другими способами:

полировка — подходит для мелких царапин и потертостей, не доходящих до металла. локальная обработка специальными средствами, которые выравнивают блеск и защищают поверхность от дальнейших повреждений. антикоррозийные составы — они предотвращают развитие ржавчины, если есть сомнения в прочности защитного слоя. тонировка защитной плёнкой, которая одновременно скрывает дефекты и защищает кузов от новых сколов.

Во всех этих случаях заводской слой остаётся нетронутым, что гораздо ценнее для долговечности кузова и ликвидности машины.