Аренда авто в Крыму зашкаливает: как разлив мазута и новые аэропорты изменили всё

В 2025 году спрос на аренду автомобилей в Краснодарском крае значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, составив 17-19%. В Крыму рост составил 20%, а в Севастополе — 5-8%. Об этом сообщает издание "Ъ-Кубань" со ссылкой на данные компании "Мой Автопрокат", одной из крупнейших сетей автопрокатов, работающих как в России, так и за рубежом.

Причины роста спроса

Основным фактором увеличения популярности аренды автомобилей в Крыму генеральный директор компании Дмитрий Матвеев связывает с изменениями в туристическом потоке. Вследствие разлива мазута в Черном море многие отдыхающие начали переориентироваться с Анапы на полуостров. Этот процесс также влияет на рост спроса в регионе. На Кубани важную роль в увеличении числа арендованных автомобилей сыграло открытие новых аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Эти изменения положительно сказались на количестве туристов, которые предпочитают использовать автомобили для передвижения по южным курортам.

В Севастополе рост спроса на аренду авто объясняется увеличением числа дополнительных поездов в город, что способствует росту турпотока в регионе.

Рынок аренды автомобилей в России

По данным Росстата, оборот рынка аренды автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил Дмитрий Матвеев, для большинства путешественников аренда автомобиля стала стандартной практикой, особенно если они не могут использовать собственный транспорт. В Крым, по его словам, 70% туристов приезжают на автомобилях. Однако все большее количество путешественников выбирает комбинированный вариант — самолет плюс аренда автомобиля. Например, можно долететь до Краснодара, арендовать машину и за несколько часов доехать до Крыма по новой дороге А289 "Краснодар — Керчь".

Особенности аренды автомобилей на юге России

По данным компании "Мой Автопрокат", большая часть арендаторов на юге России — это туристы, на долю которых приходится 75% от общего числа клиентов. Оставшиеся 25% составляют представители бизнес-сегмента, в частности, сотрудники сельскохозяйственных и строительных компаний. Средний срок аренды автомобиля в этом регионе составляет 12 дней. Особенно популярны автомобили комфорт-класса не старше трех лет, а также минивэны, которые позволяют путешествовать сразу двум семьям, что оказывается дешевле, чем аренда двух машин.

Спрос на автомобили бизнес-класса сократился на 17%, тогда как аренда внедорожников и кроссоверов осталась на уровне прошлого года. В целом, наибольшую популярность на юге России сохраняют автомобили комфорт-класса, что также подтверждается динамикой спроса.

Стоимость аренды автомобилей

Согласно информации компании "Мой Автопрокат", в высокий сезон стоимость аренды автомобилей увеличилась на 20%, однако в межсезонье она вернулась к уровню 2024 года. В целом, аренда автомобиля подорожала в среднем на 5% за год, что связано с ростом спроса и инфляцией.