Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автосалон
Автосалон
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:19

Аренда авто в Крыму зашкаливает: как разлив мазута и новые аэропорты изменили всё

Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата

В 2025 году спрос на аренду автомобилей в Краснодарском крае значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, составив 17-19%. В Крыму рост составил 20%, а в Севастополе — 5-8%. Об этом сообщает издание "Ъ-Кубань" со ссылкой на данные компании "Мой Автопрокат", одной из крупнейших сетей автопрокатов, работающих как в России, так и за рубежом.

Причины роста спроса

Основным фактором увеличения популярности аренды автомобилей в Крыму генеральный директор компании Дмитрий Матвеев связывает с изменениями в туристическом потоке. Вследствие разлива мазута в Черном море многие отдыхающие начали переориентироваться с Анапы на полуостров. Этот процесс также влияет на рост спроса в регионе. На Кубани важную роль в увеличении числа арендованных автомобилей сыграло открытие новых аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Эти изменения положительно сказались на количестве туристов, которые предпочитают использовать автомобили для передвижения по южным курортам.

В Севастополе рост спроса на аренду авто объясняется увеличением числа дополнительных поездов в город, что способствует росту турпотока в регионе.

Рынок аренды автомобилей в России

По данным Росстата, оборот рынка аренды автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил Дмитрий Матвеев, для большинства путешественников аренда автомобиля стала стандартной практикой, особенно если они не могут использовать собственный транспорт. В Крым, по его словам, 70% туристов приезжают на автомобилях. Однако все большее количество путешественников выбирает комбинированный вариант — самолет плюс аренда автомобиля. Например, можно долететь до Краснодара, арендовать машину и за несколько часов доехать до Крыма по новой дороге А289 "Краснодар — Керчь".

Особенности аренды автомобилей на юге России

По данным компании "Мой Автопрокат", большая часть арендаторов на юге России — это туристы, на долю которых приходится 75% от общего числа клиентов. Оставшиеся 25% составляют представители бизнес-сегмента, в частности, сотрудники сельскохозяйственных и строительных компаний. Средний срок аренды автомобиля в этом регионе составляет 12 дней. Особенно популярны автомобили комфорт-класса не старше трех лет, а также минивэны, которые позволяют путешествовать сразу двум семьям, что оказывается дешевле, чем аренда двух машин.

Спрос на автомобили бизнес-класса сократился на 17%, тогда как аренда внедорожников и кроссоверов осталась на уровне прошлого года. В целом, наибольшую популярность на юге России сохраняют автомобили комфорт-класса, что также подтверждается динамикой спроса.

Стоимость аренды автомобилей

Согласно информации компании "Мой Автопрокат", в высокий сезон стоимость аренды автомобилей увеличилась на 20%, однако в межсезонье она вернулась к уровню 2024 года. В целом, аренда автомобиля подорожала в среднем на 5% за год, что связано с ростом спроса и инфляцией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ сегодня в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР сегодня в 12:36
Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу работающих пенсионеров, занимая четвёртое место среди российских регионов.

Читать полностью » В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru вчера в 12:29
Московский рынок риелторов перенасыщен, а Краснодарский ждёт сотрудников: что происходит с профессией

В 2025 году число вакансий для агентов по недвижимости в России увеличилось. Где спрос на риелторов особенно высок, и сколько можно зарабатывать в разных регионах?

Читать полностью » Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз вчера в 12:20
Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

В разных регионах России наблюдается значительное различие в стоимости минимальной продуктовой корзины. Почему цены на продукты так сильно варьируются?

Читать полностью » Сочи и Краснодарский край становятся главными направлениями для новогодних каникул вчера в 12:13
Юг превратился в зимний рай: почему Краснодарский край привлекает всё больше туристов в каникулы

В Краснодарском крае растет спрос на качественные курорты и отели с развитой инфраструктурой, особенно в новогодний период.

Читать полностью » Устойчивого роста сейсмической активности в Крыму не выявили — ИФЗ РАН 15.12.2025 в 20:35
Землетрясений больше на карте, но не в реальности: что на самом деле происходит с Крымом

Ученые объяснили, почему рост числа землетрясений в Крыму не означает усиление сейсмической опасности.

Читать полностью » В Крыму зафиксирован рост ОРВИ, но эпидпорог не превышен — Роспотребнадзор 15.12.2025 в 20:27
Порог рядом, но не пройден: как Крым и Севастополь встречают сезон ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ: в школах и детсадах вводят точечные ограничения.

Читать полностью » Хлеб в Крыму дорожает из-за логистики и энергозатрат — Минсельхоз 15.12.2025 в 20:22
Даже социальный хлеб пошёл вверх: что сломалось в ценовой стабильности Крыма

Министр сельского хозяйства Крыма объяснил, почему в регионе дорожает хлеб и как собственная мука влияет на ситуацию.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Температура в террариуме для черепахи должна быть 23-27°C — зоолог
Садоводство
Глинистая почва требует особого подхода для улучшения — садоводы
Культура и шоу-бизнес
Дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в Наро-Фоминский суд
Технологии
Регулярная очистка кэша замедляет работу смартфона — эксперт Муртазин
Наука
Подземные лабиринты в Южной Америке ставят под сомнение естественное происхождение — Earth.com
Авто и мото
Водитель должен уметь пользоваться компрессором для накачивания колес — эксперт Пахомов
Общество
Россия готова внедрить возрастную авторизацию через Госуслуги — Свинцов
Общество
Ватаманюк назвал решение по "делу Долиной" концом "бабушкиной схемы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet