По Крыму — без расписаний, но с депозитом: во сколько туристам обходится прокат машин

Зимние каникулы в Крыму традиционно сопровождаются ростом туристического потока, и всё больше гостей выбирают формат самостоятельных поездок по полуострову на автомобиле. Такой способ передвижения позволяет не зависеть от расписаний и увидеть отдалённые локации, но требует дополнительных расходов. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia, корреспондент которого изучил предложения прокатных компаний и подсчитал стоимость аренды машин в праздничный период.

Интерес к автопутешествиям особенно заметен в высокий сезон, когда общественный транспорт перегружен, а популярные курорты разбросаны на значительном расстоянии друг от друга.

Цены на аренду автомобилей разных классов

Наиболее доступным вариантом остаются автомобили эконом-класса. Аренда таких моделей, как Kia Picanto или Lada Granta, обойдётся от 900 до 1800 рублей в сутки. Размер залога в этом сегменте, как правило, составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Машины комфорт-класса — Hyundai Solaris или Kia Rio — стоят дороже: от 1400 до 2500 рублей в сутки. Залог за такие автомобили увеличивается и может достигать 10-15 тысяч рублей. Для тех, кто планирует поездки по горным районам, предлагаются кроссоверы и внедорожники — их аренда начинается от 2500 рублей и доходит до 4000 рублей в сутки, а депозит составляет от 15 до 25 тысяч рублей.

Бизнес-класс, люкс и дополнительные услуги

Автомобили бизнес- и люкс-класса, включая Toyota Camry или Mercedes C180, обходятся туристам значительно дороже. Стоимость аренды начинается от 3500 рублей и может достигать 8000 рублей в сутки, при этом залог варьируется в пределах 25-50 тысяч рублей.

Отдельную категорию составляют спорткары и минивэны — например, Chevrolet Camaro или Hyundai H-1. Их аренда стартует от 5400 рублей в сутки, а сумма залога также может достигать 30-50 тысяч рублей. Если автомобиль предоставляется с водителем, стоимость услуги увеличивается в среднем на 50-150%.

Условия аренды и требования к водителям

Для оформления договора аренды потребуется паспорт и водительское удостоверение — в случае если за рулём будет сам арендатор. Практически все прокатные компании предусматривают обязательный депозит, который возвращается при отсутствии повреждений автомобиля.

Стандартные требования прокатчиков — возраст водителя от 23 лет и стаж вождения не менее трёх лет. Вместе с тем на рынке есть и более лояльные компании, готовые сдавать автомобили водителям 19-21 года со стажем от одного года, но условия и размер залога в таких случаях могут отличаться.