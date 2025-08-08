Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by Overlaet is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Subaru сделал это: бренд, о котором забыли, вдруг стал лучшим в мире

Самые надёжные авто 2025 года: Subaru заняла первое место по отзывам владельцев

В мире, где выбор автомобиля всё больше зависит от технологий, дизайна и маркетинга, один показатель по-прежнему остаётся решающим — надёжность. Каждый водитель мечтает о машине, которая не подведёт на трассе и не станет постоянным гостем на СТО. И вот — неожиданное имя оказывается на вершине глобального рейтинга: Subaru.

Как составляется рейтинг надёжности

Американская некоммерческая организация Consumer Reports ежегодно публикует один из самых уважаемых рейтингов автомобильной надёжности в мире. Но в отличие от многих других обзоров, здесь учитываются не сухие цифры от производителей, а голоса реальных владельцев автомобилей — более 300 000 отзывов!

Рейтинг охватывает автомобили, выпущенные с 2000 по 2024 год. Пользователи делятся деталями, которые редко попадают в официальные отчёты: проблемы с двигателем, глючащая электроника, вечно ломающийся кондиционер, износ тормозов или капризная подвеска. Всё это — реалии, которые знают только те, кто водит.

Subaru обходит всех

До 2025 года Lexus и Toyota считались почти непререкаемыми лидерами в рейтингах надёжности. Но именно в этом году произошёл сдвиг: Subaru заняла первое место, став не только самой надёжной маркой, но и признанным лучшим производителем года.

Этот успех особенно впечатляет, учитывая, что Subaru конкурирует в среднем ценовом сегменте, но при этом предлагает уровень, сопоставимый с премиум-брендами. Lexus и Toyota заняли второе и третье места соответственно, за ними следуют Honda, Acura, Mazda, Audi, BMW, Kia и Hyundai.

Что же принесло Subaru такую победу?

  • высокая надёжность двигателей и электроники;
  • минимальные затраты на обслуживание;
  • уровень удовлетворённости клиентов выше среднего;
  • высокая оценка систем безопасности.

"Subaru смогла обойти премиум-бренды, предложив стабильность, которую водители действительно ценят", — отмечают в отчёте Consumer Reports.

Венгерский рынок: другие фавориты

Однако если заглянуть на венгерский авторынок, ситуация выглядит иначе. По данным Jóautók.hu и Datahouse, местные предпочтения остаются консервативными. Лидируют:

  • Opel Astra
  • Suzuki Swift
  • Ford Focus
  • Volkswagen Passat и Golf
  • Skoda Octavia и Fabia

Особой популярностью продолжает пользоваться Opel Astra, когда-то производившийся в Сентготтхарде. Благодаря серии Classic модель зарекомендовала себя как надёжный и доступный семейный автомобиль.

Suzuki Swift — ещё один многолетний фаворит. Его выбирают за экономичность, доступные запчасти и лёгкое обслуживание. Неудивительно, что Astra, Swift и Octavia прочно удерживаются в топе предпочтений венгров.

Пора пересмотреть приоритеты?

Хотя Subaru пока не завоевала массовую популярность в регионе, отчёт Consumer Reports заставляет задуматься. Является ли привычная модель действительно самой надёжной? Или мы просто привыкаем к компромиссам, забывая, что автомобиль — это инвестиция на годы?

"Даже у громких имён бывают слабые места. Надёжность — это то, что становится ясно только со временем", — подчёркивают авторы исследования.

Именно поэтому выбор машины — это не просто вопрос внешности или цены. Это стратегическое решение, где на первый план выходит не реклама, а реальный опыт тысяч водителей.

