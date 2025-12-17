Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Toyota Camry
© commons.wikimedia.org by S5A-0043 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:19

Новый рейтинг надёжности удивил водителей — расстановка сил сместилась

Надёжность автомобиля всё чаще становится решающим аргументом при выборе бренда, особенно на фоне усложнения технологий и перехода на новые платформы. Американские аналитики вновь попытались ответить на вопрос, каким маркам удаётся сохранять стабильное качество, а какие, напротив, сталкиваются с системными проблемами. Об этом сообщает журнал Consumer Reports, опубликовавший ежегодный рейтинг надёжности автомобильных производителей.

Лидеры рейтинга надёжности

Первое место в исследовании заняла Toyota, набравшая 66 баллов из 100 возможных. Японский бренд сохранил лидерство благодаря стабильным показателям по отказам, умеренному количеству отзывных кампаний и высокой удовлетворённости владельцев. Эксперты отмечают, что большинство моделей марки демонстрируют предсказуемое поведение в долгосрочной эксплуатации.

Вторую строчку занял Subaru с результатом 63 балла. Бренд традиционно высоко оценивается за надёжность силовых агрегатов и трансмиссий, а также за умеренный уровень технических нововведений. Третьим стал Lexus — премиальное подразделение Toyota — с показателем 60 баллов, что подтверждает перенос корпоративных стандартов качества в более дорогой сегмент.

Кто вошёл в первую пятёрку

В топ-5 также попали Honda и BMW, набравшие 59 и 58 баллов соответственно.

Аутсайдеры и причины снижения оценок

В нижней части рейтинга оказались марки, активно экспериментирующие с новыми платформами и технологиями. В частности, Jeep получил 28 баллов, Ram — 26, а Rivian замкнул список с результатом 24 балла. Эксперты связывают низкие оценки с техническими сбоями, "детскими болезнями" новых решений и высокой сложностью электроники.

Самые надёжные модели Toyota за десятилетие

Ранее издание Hotcars представило отдельный рейтинг самых надёжных автомобилей Toyota за последние десять лет. Первое место заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что эту модель обошли стороной масштабные отзывные кампании и массовые жалобы владельцев, что положительно сказалось на её репутации.

Вторую строчку занял кроссовер Toyota Venza 2014 года, который некоторое время официально продавался в России. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер Toyota C-HR 2020 года. В топ-10 также вошли Toyota Corolla (2016), RAV4 (2018), Avalon (2018), Prius (2017), Tacoma (2022), Tundra (2021) и Sienna (2016), что подчёркивает устойчивость бренда в разных сегментах.

