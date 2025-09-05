Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:24

Экономия на колёсах: как удержать старую машину и избежать ловушек новых моделей

Новые автомобили показывают рост поломок и затрат на обслуживание

Стоит ли торопиться продавать старую машину ради новой? Современные автомобили действительно изменились, но не всегда в лучшую сторону. Владелец дилерского центра поделился, почему проверенный временем автомобиль может оказаться надёжнее и выгоднее нового.

Современные двигатели и трансмиссии: цена максимальной эффективности

Производители стремятся сделать моторы и коробки передач легче и мощнее, но при этом сильно сокращают их ресурс.

"В погоне за КПД и снижением веса агрегаты буквально выжимаются на максимум", — говорит дилер.

Если бы сделать их действительно надёжными, машина стала бы слишком дорогой и менее прибыльной.

Сегодня многие автомобили требуют обслуживания не через привычные 10 тысяч километров, а через 15-20 тысяч. Это позволяет без проблем пройти гарантийный срок, но после гарантии начинаются дополнительные расходы. Ограниченный выбор запчастей и рекомендации обращаться к официальному дилеру — часть стратегии производителей, направленная на извлечение максимальной прибыли.

Электроника: комфорт с обратной стороной

Современные машины насыщены электроникой, которая отвечает за комфорт и управление. Но электроника традиционно менее надёжна, чем механические узлы. Чем больше электронных систем, тем выше риск поломок и затрат на ремонт.

Качество масел, технических жидкостей и расходников снизилось, хотя дилеры об этом часто не говорят. Лакокрасочное покрытие сегодня имеет выборочную оцинковку — преимущественно на капитальных деталях кузова, а не на навесных элементах. Это может сказаться на долговечности кузова.

Экономия на отделке даже в премиум-сегменте

Рост цен на материалы заставил производителей экономить и на внутренней отделке. Даже в автомобилях премиум-класса — BMW, Mercedes-Benz, Audi — можно столкнуться с скрипом пластика, плохой шумоизоляцией и большими зазорами между деталями. И это при цене машины в 10-20 миллионов рублей.

