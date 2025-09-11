Всего один документ забудете — и регистрацию авто не примут
Регистрация автомобиля — обязательный этап после покупки. Владелец обязан уложиться в 10 дней, иначе грозит штраф от 500 до 800 рублей за первое нарушение и до 5 тысяч рублей при повторном. В некоторых случаях возможно даже лишение прав — об этом прямо сказано в статье 12.1 КоАП РФ.
Важно помнить: если последний день срока выпадает на выходной, подать заявление можно в первый рабочий день без санкций.
Где можно подать заявление
Обратиться допускается в любое отделение МРЭО, независимо от прописки. Однако региональные особенности сохраняются: код региона на номере автомобиля всегда будет совпадать с местом регистрации владельца, а не с местом подачи документов. От этого зависят налоги, льготы и стоимость полиса ОСАГО.
Какие документы нужны
Чтобы заявление приняли, необходимо заранее подготовить пакет:
- паспорт гражданина РФ;
- ПТС (если бумажный);
- документ, подтверждающий право собственности (ДКП, лизинг, дарение и др.);
- полис ОСАГО;
- квитанция об оплате госпошлины (если пошлина не оплачена онлайн);
- заявление установленного образца;
- диагностическая карта — для машин старше 4 лет, в том числе ввезённых из-за рубежа.
Если не удалось распечатать бланк заранее, его можно получить прямо в отделении.
Как заполнить заявление
Несмотря на формальную простоту, нужно быть внимательным. В бланке указывают:
- подразделение ГАИ и его номер;
- фамилию, имя и отчество полностью;
- услугу и причину запроса (например, регистрация нового ТС или смена собственника);
- основные данные машины: марка, модель, VIN, год выпуска;
- сведения о владельце: ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации,
- контакты, гражданство, ИНН, e-mail;
- при обращении доверенного лица — его данные и реквизиты доверенности.
На обороте вносятся технические параметры автомобиля, после чего инспектор сверяет данные и ставит отметку о соответствии.
Онлайн или личное обращение
Существует два варианта подачи заявления:
Через Госуслуги
- авторизоваться на сайте;
- выбрать раздел "Регистрация транспортных средств";
- указать статус (собственник, представитель и т. д.);
- отметить тип машины — новая или с пробегом;
- внести данные о праве собственности и диагностическую карту (если требуется);
- оплатить госпошлину;
- записаться на визит в удобное отделение.
Хотя этот способ считается быстрым, пользователи часто жалуются на сбои сервиса и несовпадение данных Госуслуг с базами МВД.
В отделении
- взять бланк на месте или скачать заранее;
- заполнить его вручную;
- подготовить оригиналы и копии документов;
- оплатить госпошлину в банке или терминале;
- подать заявление и документы лично.
На практике этот способ оказывается надёжнее: меньше технических проблем, а все вопросы можно решить сразу.
Когда нужен осмотр автомобиля
Осмотр обязателен в большинстве случаев:
- регистрация новой машины или автомобиля с пробегом;
- смена владельца;
- изменения конструкции или цвета;
- регистрация лизинговых машин и временно ввезённых авто.
Не требуется осмотр только при выдаче новых номеров, замене документов или снятии автомобиля с учёта при утилизации.
Бланк заявления на осмотр заполняется аналогично: вносятся данные владельца и машины, но документы о праве собственности не нужны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru