Всего один документ забудете — и регистрацию авто не примут

Регистрация автомобиля — обязательный этап после покупки. Владелец обязан уложиться в 10 дней, иначе грозит штраф от 500 до 800 рублей за первое нарушение и до 5 тысяч рублей при повторном. В некоторых случаях возможно даже лишение прав — об этом прямо сказано в статье 12.1 КоАП РФ.

Важно помнить: если последний день срока выпадает на выходной, подать заявление можно в первый рабочий день без санкций.

Где можно подать заявление

Обратиться допускается в любое отделение МРЭО, независимо от прописки. Однако региональные особенности сохраняются: код региона на номере автомобиля всегда будет совпадать с местом регистрации владельца, а не с местом подачи документов. От этого зависят налоги, льготы и стоимость полиса ОСАГО.

Какие документы нужны

Чтобы заявление приняли, необходимо заранее подготовить пакет:

паспорт гражданина РФ;

ПТС (если бумажный);

документ, подтверждающий право собственности (ДКП, лизинг, дарение и др.);

полис ОСАГО;

квитанция об оплате госпошлины (если пошлина не оплачена онлайн);

заявление установленного образца;

диагностическая карта — для машин старше 4 лет, в том числе ввезённых из-за рубежа.

Если не удалось распечатать бланк заранее, его можно получить прямо в отделении.

Как заполнить заявление

Несмотря на формальную простоту, нужно быть внимательным. В бланке указывают:

подразделение ГАИ и его номер;

фамилию, имя и отчество полностью;

услугу и причину запроса (например, регистрация нового ТС или смена собственника);

основные данные машины: марка, модель, VIN, год выпуска;

сведения о владельце: ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации,

контакты, гражданство, ИНН, e-mail;

при обращении доверенного лица — его данные и реквизиты доверенности.

На обороте вносятся технические параметры автомобиля, после чего инспектор сверяет данные и ставит отметку о соответствии.

Онлайн или личное обращение

Существует два варианта подачи заявления:

Через Госуслуги

авторизоваться на сайте;

выбрать раздел "Регистрация транспортных средств";

указать статус (собственник, представитель и т. д.);

отметить тип машины — новая или с пробегом;

внести данные о праве собственности и диагностическую карту (если требуется);

оплатить госпошлину;

записаться на визит в удобное отделение.

Хотя этот способ считается быстрым, пользователи часто жалуются на сбои сервиса и несовпадение данных Госуслуг с базами МВД.

В отделении

взять бланк на месте или скачать заранее;

заполнить его вручную;

подготовить оригиналы и копии документов;

оплатить госпошлину в банке или терминале;

подать заявление и документы лично.

На практике этот способ оказывается надёжнее: меньше технических проблем, а все вопросы можно решить сразу.

Когда нужен осмотр автомобиля

Осмотр обязателен в большинстве случаев:

регистрация новой машины или автомобиля с пробегом;

смена владельца;

изменения конструкции или цвета;

регистрация лизинговых машин и временно ввезённых авто.

Не требуется осмотр только при выдаче новых номеров, замене документов или снятии автомобиля с учёта при утилизации.

Бланк заявления на осмотр заполняется аналогично: вносятся данные владельца и машины, но документы о праве собственности не нужны.